Как оказалось, новый Galaxy Z Fold 8 совсем не будет похож на Z Fold 7 и станет более широким. А полноправным наследником «семёрки» станет смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra. По данным утечки он оставит знакомый дизайн, но прибавит ёмкости батареи и поддержит более быструю зарядку. Все детали идут от инсайдера, поэтому относиться к ним стоит как к слуху, а не к официальным характеристикам.

Технические характеристики Galaxy Z Fold 8 Ultra

Источник информации — известный инсайдер Ice Universe, который регулярно сливает данные о технике Samsung. По его словам, Galaxy Z Fold 8 Ultra сохранит вес около 215 граммов и почти те же габариты, что и Galaxy Z Fold 7. То есть в руке новинка будет ощущаться так же, как нынешняя модель.

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Главных изменений два. Во-первых, аккумулятор вырастет до 5000 мАч против 4400 мАч у Galaxy Z Fold 7. Во-вторых, появится поддержка зарядки 45 Вт (нынешняя модель ограничена 25 Вт по проводу). По тем же данным, такую же скорость зарядки получит и обычный Galaxy Z Fold 8. Это всё ещё неподтверждённые цифры, но если они верны, то связка более ёмкой батареи и быстрой зарядки закрывает две главные претензии к складным смартфонам: короткий день работы и долгую дозарядку.

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В разложенном виде толщина составит 4,1 мм, а общие габариты останутся такими же, как у Galaxy Z Fold 7. То есть корпус не станет толще или крупнее, несмотря на более ёмкую батарею внутри.

Для складного смартфона это важная деталь: производители годами борются за каждый миллиметр, потому что в сложенном состоянии такие устройства всё равно ощутимо толще обычных телефонов. Если Samsung уместит больше батареи в тот же корпус, это будет аккуратная инженерная работа, а не маркетинговый трюк.

Отличия Galaxy Z Fold 8 Ultra от Z Fold 7

Если коротко, Galaxy Z Fold 8 Ultra описывают как Galaxy Z Fold 7 с батареей побольше и быстрой зарядкой. Также упоминается новый процессор и некоторые другие улучшения, но без конкретики. На практике это значит вот что:

смартфон должен дольше держаться без розетки за счёт батареи 5000 мАч;

дозарядка станет заметно быстрее благодаря 45 Вт вместо 25 Вт;

в руке и в кармане устройство будет ощущаться так же, как Galaxy Z Fold 7.

Тем, кто уже пользуется Galaxy Z Fold 7, повод для срочного апгрейда тут спорный: дизайн прежний, а прирост касается в основном автономности. А вот владельцам более старых складных моделей или тем, кто только присматривается к формату, такие изменения могут оказаться решающими. Если вы привыкли к классическим флагманам вроде Samsung Galaxy S26, складной формат — это всё-таки другой сценарий использования с большим внутренним экраном.

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Дата выхода Galaxy Z Fold 8 Ultra

По слухам, оба смартфона выйдут в июле, а в качестве предполагаемой даты называют 22 июля. Презентацию должны провести в Лондоне, но ничего из этого Samsung официально не подтвердила, и дата анонса пока остаётся на уровне догадок.

Поэтому относиться ко всем характеристикам стоит спокойно. До официального анонса цифры по батарее, зарядке и толщине могут измениться, а названия моделей — тем более, учитывая, что в этом поколении у Samsung заметная путаница с нейминогом складных устройств. Если вы выбираете между текущими флагманами компании, разумнее ориентироваться на уже вышедшие модели и реальные обзоры, а не на слухи о будущих новинках.

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Итог простой: утечка выглядит правдоподобно и бьёт в две слабые точки складных смартфонов — автономность и скорость зарядки. Но пока это только инсайд от Ice Universe, и до июльской презентации спешить с выводами и тем более с покупкой не стоит.