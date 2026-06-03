Как оказалось, новый Galaxy Z Fold 8 совсем не будет похож на Z Fold 7 и станет более широким. А полноправным наследником «семёрки» станет смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra. По данным утечки он оставит знакомый дизайн, но прибавит ёмкости батареи и поддержит более быструю зарядку. Все детали идут от инсайдера, поэтому относиться к ним стоит как к слуху, а не к официальным характеристикам.

Именно этот смартфон станет наследником Galaxy Z Fold 7. Фото.

Именно этот смартфон станет наследником Galaxy Z Fold 7

Технические характеристики Galaxy Z Fold 8 Ultra

Источник информации — известный инсайдер Ice Universe, который регулярно сливает данные о технике Samsung. По его словам, Galaxy Z Fold 8 Ultra сохранит вес около 215 граммов и почти те же габариты, что и Galaxy Z Fold 7. То есть в руке новинка будет ощущаться так же, как нынешняя модель.

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Главных изменений два. Во-первых, аккумулятор вырастет до 5000 мАч против 4400 мАч у Galaxy Z Fold 7. Во-вторых, появится поддержка зарядки 45 Вт (нынешняя модель ограничена 25 Вт по проводу). По тем же данным, такую же скорость зарядки получит и обычный Galaxy Z Fold 8. Это всё ещё неподтверждённые цифры, но если они верны, то связка более ёмкой батареи и быстрой зарядки закрывает две главные претензии к складным смартфонам: короткий день работы и долгую дозарядку.

Самый тонкий смартфон на Android

В разложенном виде толщина составит 4,1 мм, а общие габариты останутся такими же, как у Galaxy Z Fold 7. То есть корпус не станет толще или крупнее, несмотря на более ёмкую батарею внутри.

Смартфон будет невероятно тонким. Фото.

Смартфон будет невероятно тонким

Для складного смартфона это важная деталь: производители годами борются за каждый миллиметр, потому что в сложенном состоянии такие устройства всё равно ощутимо толще обычных телефонов. Если Samsung уместит больше батареи в тот же корпус, это будет аккуратная инженерная работа, а не маркетинговый трюк.

Отличия Galaxy Z Fold 8 Ultra от Z Fold 7

Если коротко, Galaxy Z Fold 8 Ultra описывают как Galaxy Z Fold 7 с батареей побольше и быстрой зарядкой. Также упоминается новый процессор и некоторые другие улучшения, но без конкретики. На практике это значит вот что:

  • смартфон должен дольше держаться без розетки за счёт батареи 5000 мАч;
  • дозарядка станет заметно быстрее благодаря 45 Вт вместо 25 Вт;
  • в руке и в кармане устройство будет ощущаться так же, как Galaxy Z Fold 7.

Тем, кто уже пользуется Galaxy Z Fold 7, повод для срочного апгрейда тут спорный: дизайн прежний, а прирост касается в основном автономности. А вот владельцам более старых складных моделей или тем, кто только присматривается к формату, такие изменения могут оказаться решающими. Если вы привыкли к классическим флагманам вроде Samsung Galaxy S26, складной формат — это всё-таки другой сценарий использования с большим внутренним экраном.

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Дата выхода Galaxy Z Fold 8 Ultra

По слухам, оба смартфона выйдут в июле, а в качестве предполагаемой даты называют 22 июля. Презентацию должны провести в Лондоне, но ничего из этого Samsung официально не подтвердила, и дата анонса пока остаётся на уровне догадок.

Новая раскладушка должна выйти уже 22 июля. Фото.

Новая раскладушка должна выйти уже 22 июля

Поэтому относиться ко всем характеристикам стоит спокойно. До официального анонса цифры по батарее, зарядке и толщине могут измениться, а названия моделей — тем более, учитывая, что в этом поколении у Samsung заметная путаница с нейминогом складных устройств. Если вы выбираете между текущими флагманами компании, разумнее ориентироваться на уже вышедшие модели и реальные обзоры, а не на слухи о будущих новинках.

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Итог простой: утечка выглядит правдоподобно и бьёт в две слабые точки складных смартфонов — автономность и скорость зарядки. Но пока это только инсайд от Ice Universe, и до июльской презентации спешить с выводами и тем более с покупкой не стоит.