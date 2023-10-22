Samsung готовит необычную раскладушку для олдов на базе Galaxy Z Fold 5

Если как следует изучить линейку смартфонов Samsung, то становится понятно, что ей тесно самой в себе. Бесчисленное количество линеек, новые модели, а теперь еще и возвращение серии FE — все это современная Samsung. Еще в начале августа технологический мир был потрясен выпуском Samsung Galaxy Z Flip 5 — одного из лучших раскладных устройств. Похоже, что компания Samsung наконец-то поняла, как именно должен работать складной телефон, и все это воплотилось в Z Flip 5 и Z Fold 5. Особенно важно было это сделать на фоне того, что предлагают конкуренты. И вот, после нескольких месяцев продаж, Samsung, похоже, готова сделать что-то интересное со своими раскладушками.

Новый складной телефон Samsung

В последние дни незамеченной осталась кое-какая очень интересная информация. По данным MSPowerUser, компания Samsung не только анонсирует свой новый телефон Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition в ближайшие недели, но и практически сразу после этого выпустит его в продажу. Примечательно в первую очередь то, что в этом издании нет ничего нового — это просто небольшой рестайлинг, который сводится, по сути, к тому, чтобы просто перекрасить телефон.

Поэтому, согласно отчету, все, что связано с этим новым «изданием», — скорее маркетинговая уловка, чем реальная модификация телефона. Но само по себе это говорит о том, что компания намерена двигаться в сторону стиля ретро или хотя бы прощупать это направление. Многим нравится что-то похожее, и для них существует много чехлов или наклеек, но сами смартфоны, тем более такие дорогие, редко перевыпускались ради этого направления дизайна.

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Необычный смартфон-раскладушка

MSPowerUser утверждает, что новинка будет выполнена в приглушенном синем цвете с матовой рамкой. Именно так и будет даваться намек на ретро версию. Конечно, просочившиеся в сеть рендеры, не передают всей сути старого смартфона в новом облике, но они определенно вызывают желание достать старую SNES, подключить ее к ЭЛТ-телевизору, съесть пару штук ”Love Is…” и выпить стакан ZUKO. Если вы не понимаете этот набор слов, новая версия смартфона в любом случае не для вас.

Для Samsung выпуск отдельной версии смартфона не является чем-то необычным. Более того, в сентябре компания сделала еще более странный, но интригующий ход, выпустив Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition. Если вы хотите выглядеть как можно более модно, то можете приобрести смартфон Thom Browne Edition, в комплект которого также входят часы Thom Browne Edition Galaxy Watch 6, специальная версия S Pen, кожаные чехлы и аксессуары для зарядки соответствующих цветов. Для военных может предлагаться версия Samsung Galaxy S23 Tactical Edition. А если вам нужен телефон для походов или работы в сложных условиях, то вы можете приобрести XCover 6 Pro для своего Galaxy S23.

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Не каждый день мы получаем множество новостей о раскладных смартфонах. Поэтому, когда они все же появляются, не хочется их пропускать. Особенно сейчас, когда мы говорим о версии в ретро стиле. Помимо утечки информации о Galaxy Z Flip 5 Retro Edition.

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Складной телефон OnePlus

Эта новость немного померкла на фоне выхода OnePlus Open. Ведь новинка от китайского бренда — это то, к чему должен стремиться каждый складной телефон. Прошли те времена, когда казалось, что каждый складной телефон — это технологический проект на уровне концепта, выпущенный для гиков. Сейчас это по-настоящему массовый продукт. И то, что компании не просто выпускают их, а еще и предлагают отдельные дизайнерские версии, говорит о массовости этого продукта. Пусть пока они дорогие, но их цена сопоставима с топовым iPhone, который отлично продается. А значит, и на раскладушки найдется свой спрос. За 4 года они прошли долгий путь.