Samsung готовит новую функцию , которой вы точно от нее не ждали

Когда смартфоны получают новые функции, мы обычно ждем чего-то принципиально иного, нежели то, что было до этого. Но иногда обновление кажется незначительным на первый взгляд. Вот только именно такие незначительные улучшения мы используем каждый день, и они оказываются действительно важными. Сейчас появилась информация о том, что Samsung наконец-то научится делать то, что многие другие телефоны уже получили много лет назад. Это точно заинтересует многих, особенно владельцев смартфонов Samsung или тех, кто хочет купить один из них.

Новые функции One UI

Новая информация поступила от известного в узких кругах Таруна Ватса, который в соих социальных сетях рассказал, что Samsung разрабатывает новую функцию для своих смартфонов, которая позволит дважды коснуться задней панели телефона, чтобы проверить время. По слухам, эта новая функция появится в следующем поколении Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. А дальше она может быть раскатана на другие актуальные и выпущенныые ранее смартфоны.

Модуль RegiStar, который будет за это отвечать, запущенный вместе с One UI 5 на базе Android 13, позволяет пользователям телефонов Galaxy настраивать свой интерфейс. С помощью RegiStar можно изменить действия при длительном нажатии на боковую клавишу и настроить такие действия, как создание скриншота двойным нажатием на заднюю панель устройства.

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Функция Back-Tap в Samsung

В настоящее время функция Back-Tap требует, чтобы дисплей телефона был включен. Однако в предстоящем обновлении One UI 6.1.1 компания Samsung планирует изменить эту ситуацию. В новом обновлении будет добавлена функция, позволяющая пользователям Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 проверять время, дважды коснувшись задней панели устройства, даже если экран выключен.

В будущем эта функция может быть распространена на другие устройства Galaxy. Ожидается, что это более широкое распространение произойдет с выходом One UI 7, который, вероятно, станет версией Android 15 от Samsung.

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Стоит ли пользоваться Always On Display

Эта функция, похоже, призвана вывести опцию Back-Tap в RegiStar на новый уровень. Это может показаться идеальным решением для ситуаций, когда дисплей трудно разглядеть, например, при ярком солнечном свете.

Но поскольку многие из устройств Galaxy уже имеют постоянно включенный дисплей и другие возможности проверить время простым касанием или поднятием устройства, новая функция двойного касания для проверки времени вызывает вопросы о ее практической пользе. Неясно, будет ли этот новый метод значительно улучшать пользовательский опыт или решать конкретную, пока не установленную, задачу.

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Функция постукивания в iPhone

Если так пойдет дальше, то модуль найдет и другое применение, а мы получим новые функции. Например, iPhone уже много поколений умеет выполнять разные функции при постукивании по задней стенке. В свое время на iPhone 12 Pro в пандемийные времена я настраивал двойное постукивание на быстрый вывод изображения с QR-кодом, которым мы все тогда пользовались.

Это было очень удобно, но не только для этого, ведь на многократное постукивание там можно настроить и другие функции. Правда, иногда функция работала с ошибками. Например, когда кладешь телефон на кресло в транспорте или прикладываешь его к другой вибрирующей поверхности, телефон думает, что ты постукиваешь по нему, и запускает сценарий. Это редкая ошибка, но хочется верить, что Samsung решит и ее. Хотя, учитывая некоторую глючность их ПО, шансов на это мало, по крайней мере, на первых порах.