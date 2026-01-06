Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить

Кирилл Пироженко

Samsung уже несколько лет подряд играет в очень осторожную игру с камерами своих флагманов. Формально Galaxy Ultra остаётся камерофоном, но если смотреть глубже, становится очевидно, что компания слишком долго топчется на месте. Один и тот же 200-мегапиксельный сенсор кочует из поколения в поколение, а реальные улучшения сводятся только к алгоритмам. Судя по свежим утечкам, с Samsung Galaxy S27 Ultra эта история наконец может закончиться.

Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить. Флагман Самсунг получит серьезный апгрейд камер, но только в следующем году. Изображение: phonearena.com.

Флагман Самсунг получит серьезный апгрейд камер, но только в следующем году. Изображение: phonearena.com

По информации инсайдера Ice Universe, Samsung планирует серьезно обновить сразу три камеры в своём флагмане 2027 года. Речь идёт об основной камере, ультраширике и фронталке. Это важный сигнал, потому что именно эти камеры оставались практически без изменений со времен Galaxy S23 Ultra. Телефотообъектив, судя по всему, трогать не будут, а вот перископ может получить более светосильную оптику, пусть и без полной замены сенсора.

Пока деталей немного, и именно это охлаждает первоначальный энтузиазм. Ранее уже ходили слухи о переходе на более крупный 200-мегапиксельный сенсор, но, по данным источников, от этой идеи отказались из-за высокой стоимости. Не исключено, что Samsung выберет компромиссный путь, улучшив оптику, обработку и фронтальную камеру, но не делая резкого скачка в железе. Для флагмана это решение выглядит спорным, но лучше так, чем очередной год топтания на месте.

Контекст здесь тоже важен. Китайские бренды вроде Vivo, Oppo и Xiaomi всё активнее наступают на территорию мобильной фотографии. Два 200-мегапиксельных сенсора, агрессивная оптика, сотрудничество с Leica и явный упор на фото и видео делают их флагманы всё более привлекательными. Они, возможно, не отберут корону у Samsung сразу, но заставят многих задуматься перед покупкой очередного Galaxy Ultra.

Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить. Дизайн блока камер тоже, скорее всего, претерпит изменения. Фото.

Дизайн блока камер тоже, скорее всего, претерпит изменения

Самое главное, чего сейчас ждут от Galaxy S27 Ultra, это возвращения смысла слову «Ultra». Такие смартфоны покупают не ради баланса, а ради максимума. Максимума по камерам, экрану, возможностям и ощущению, что ты держишь в руках лучшее из возможного. В последние годы Samsung будто забыла об этом, слишком полагаясь на прошлые заслуги.

Если компания действительно решится на масштабное обновление камер в S27 Ultra, это будет не просто апгрейд, а признание ошибки прежней стратегии. И именно такой шаг сейчас нужен Samsung, чтобы снова восприниматься не как догоняющий игрок, а как тот, кто задаёт правила в сегменте ультрафлагманов.

