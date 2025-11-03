Samsung готовит прорыв, но с опозданием: презентацию Galaxy S26 пришлось перенести

Весна в следующем году начнется с громких анонсов. Все потому, что Samsung готовится представить кое-что большее, нежели просто обновление линейки смартфонов. Слухи о грядущем мероприятии компании подтверждают, что ставка будет сделана на искусственный интеллект. Но дату презентации перенесли.

По данным различных источников, Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked не в январе, как это заведено в компании уже несколько лет подряд, а только 25 февраля 2026 года. Мероприятие пройдет в Сан-Франциско. Главной звездой события станет флагманская серия Galaxy S26, которая, по словам инсайдеров, будет позиционироваться как первые настоящие ИИ-смартфоны.

Конечно, смартфоны будут не единственными новинками. Место для проведения Galaxy Unpacked было выбрано не случайно: город Сан-Франциско стал мировым центром технологий искусственного интеллекта. И впервые за три года именно здесь компания соберет журналистов и партнеров, чтобы представить новинки с ИИ во всех категориях.

Когда выйдет Galaxy S26

Раньше Samsung традиционно проводила Unpacked в конце января или начале февраля. На этот раз мероприятие сдвинули почти на месяц: до конца февраля. Причина, по словам экспертов, в необходимости дорабатывать устройства и стратегию.

А именно, изначально компания планировала заменить базовую модель на Pro и вернуть Edge вместо Plus, но после слабых продаж прошлогоднего Edge в Samsung решили оставить привычный набор: базовую версию, Plus с увеличенным экраном и топовую Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S26

Хотя официальных подробностей пока нет, аналитики ожидают, что серия S26 получит, как всегда, самое лучшее аппаратное обеспечение. У топового Ultra должен быть флагманский чип Exynos 2600, а также набор из четырех камер с основной на 200 МП и остальными на 50 МП. Ожидается, что емкость аккумулятора Ultra увеличится до 5400 мА*ч, а дисплей получит уменьшенные рамки.

Характеристика Galaxy S25 Ultra Galaxy S26 Ultra Экран ≈ 6.9″ OLED, LTPO 120 Гц ≈ 6.9″ OLED, LTPO 120 Гц Основная камера 200 МП 200 МП с увеличенными пикселями Ультраширокая камера 50 МП 50 МП (с улучшенным сенсором) Телеобъектив 3× 10 МП + 5× 50 МП 5× 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite ОЗУ 12 ГБ до 16 ГБ Батарея 5000 мА*ч 5400 мА*ч Зарядка до 45 Вт до 60 Вт

Но основной фишкой нового поколения станут функции ИИ: от интеллектуального управления камерой до персонализированных рекомендаций и автономного перевода в реальном времени. По крайней мере, все указывает на то, что Samsung намерена укрепить имидж первопроходца в теме умных технологий.