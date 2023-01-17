Samsung или Xiaomi: какой смартфон лучше купить

В прошлом году российский рынок смартфонов серьезно изменился. Мы потеряли одного из ведущих игроков — компанию Samsung. Хотя ее устройства все еще можно приобрести в наших магазинах за счет параллельного импорта и серых поставок, спрос на них явно упал, и многие владельцы корейских гаджетов то и дело посматривают на предложения китайских конкурентов. Главный из них — безусловно, Xiaomi. Согласно официальной статистике поставок смартфонов в Россию, именно корпорация Лэй Цзюня уверенно держится на первом месте в числе самых популярных производителей. Все это вынуждает нас задаться резонным вопросом, какие смартфоны лучше: Xiaomi или Samsung.

Ключевые отличия Xiaomi и Samsung

Устройства двух производителей имеют одинаковое позиционирование, предлагая модели на любой вкус и кошелек. На каждый дешевый Xiaomi найдется недорогой Samsung, а в плане характеристик китайские флагманы уже давно не уступают корейцам. При этом у компании Лэй Цзюня есть много суббрендов, вызывающих путаницу. Так, за недорогие модели отвечает линейка Redmi, а устройства среднего и высокого класса выпускаются под именем Xiaomi.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Если взглянуть на комплектацию смартфонов Samsung и Xiaomi, то сразу становится ясно, кто из них записался в экоактивисты. Как бы корейцы ни смеялись над Apple, среди производителей Android-устройств они первыми лишили коробки своих флагманов блока питания, хотя ранее внутри лежал не только адаптер, но и наушники. Пару лет назад китайцы тоже устроили подобный эксперимент, предложив китайским потребителям Xiaomi 11 с зарядкой и без нее по одной и той же цене. Рынок расставил все по своим местам, поэтому Xiaomi больше не пытается обмануть своих фанатов мнимой заботой об экологии.

Сегодня мы пришли к тому, что у дешевых смартфонов Xiaomi и Samsung примерно одинаковый комплект поставки, включающий в себя адаптер питания. Но, если подняться чуть выше и посмотреть на Samsung Galaxy A53 в сравнении с Redmi Note 11 Pro+, то корейцы включат режим Греты Тунберг, а китайцы постараются угодить всем. В коробку с устройствами, чья цена выше $150 (~ 10 000 ₽), они кладут не только зарядку, но и силиконовый чехол. Плюс ко всему на экран с завода наносится защитная пленка. Ну а при покупке смартфона Samsung среднего класса вы будете довольствоваться только кабелем USB-C. Что с ним делать — решайте сами.

Кстати, о зарядках. В последнее время производители смартфонов соревнуются, чьи устройства быстрее восстанавливают энергию. И в этом отношении Xiaomi частенько устанавливает рекорды. Так, вместе с линейкой Redmi Note 12 в октябре прошлого года был представлен фирменный адаптер питания на 210 Вт, заряжающий Redmi Note 12 Pro Extreme Edition от 0 до 100% всего за 9 минут. Действующий рекорд Samsung — 45 Вт и 59 минут на восстановление энергии Galaxy S22 Ultra. Выводы очевидны.

Для кого-то этот минус будет несущественным. Тем более, что многие люди вообще считают быструю зарядку опасной и предпочитают отправлять смартфон к розетке на ночь. Да и вообще, главное — характеристики, и в этом отношении преимущество далеко не всегда оказывается на стороне Xiaomi. К примеру, Samsung оснащает камеры даже дешевых моделей вроде Galaxy A23 оптической стабилизацией, а корпус чуть более дорогих устройств наподобие Galaxy A33 сертифицирует по стандарту пылевлагозащиты IP67, чем зачастую не могут похвастать даже флагманы Xiaomi.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Однако, если мы сравним Samsung и Xiaomi из одной ценовой категории, то характеристики китайца покажутся нам более привлекательными, и чуть позже вы сможете проследить эту тенденцию на конкретных примерах. А пока произнесу несколько слов о прошивках Xiaomi и Samsung, высказав банальную мысль о том, что выбор оболочки — дело вкуса. Из объективных показателей стоит выделить частоту выпуска обновлений, (она у Samsung выше) и наличие рекламы в MIUI.

Какой Xiaomi купить в 2023 году

Если того, о чем я сказал ранее, вам уже достаточно для, чтобы назвать Xiaomi победителем сравнения, то вот несколько моделей из разных ценовых категорий, на которые нужно обратить внимание:

Redmi Note 11. Недорогой телефон с AMOLED-экраном, энергоэффективным процессором и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Redmi Note 11 Pro+. Устройство среднего класса со стереодинамиками JBL, быстрым чипсетом Dimensity 920 и зарядкой на 120 Вт.

Xiaomi 12. Младший флагман в компактном корпусе, поддерживающий беспроводную зарядку и оснащенный по последнему слову техники.

Xiaomi 12S Ultra. Убер-флагман, предназначенный для Китая, главной фишкой которого является огромная камера с набором фильтров от Leica.

В линейке китайского производителя есть где разгуляться. И в зависимости от количества свободных денег вы можете самостоятельно определиться, какой телефон Xiaomi купить.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какой Samsung лучше купить

А что там у Samsung? Корейцы тоже предлагают немало интересных моделей под любой кошелек. В частности, вам стоит присмотреться к этим смартфонам:

Samsung Galaxy A23. Недорогой телефон на энергоэффективном процессоре Snapdragon 680 с камерой, оснащенной оптической стабилизацией.

Samsung Galaxy A53. Достойный представитель среднего класса, выполненный в корпусе, который не боится контакта с водой, с оптической стабилизацией камеры.

Samsung Galaxy S22. Компактный флагман со скромным аккумулятором на 3700 мАч, но с отличной камерой, дополненной телевиком, и превосходным экраном.

Samsung Galaxy S22 Ultra. Главный флагман компании со встроенным стилусом и передовыми характеристиками в области экрана, камер и процессора.

Из-за того, что компания Samsung прекратила официальные поставки своих смартфонов в Россию, ее устройства появились на AliExpress. Там они заметно дешевле, чем в нашей рознице, а во многих случаях доставка осуществляется из Москвы.

Сравнение смартфонов Samsung и Xiaomi

Чтобы подвести итог, который хоть сколько-нибудь был похожим на попытку сформировать объективный результат, проведем несколько мини-сравнений, сопоставив рекомендованные ранее смартфоны. Первая пара — Redmi Note 11 и Samsung Galaxy A23. При сопоставимой цене однозначную победу одерживает китайский аппарат, предлагая более качественный AMOLED-экран, быструю зарядку и актуальную память стандарта UFS 2.2.

В следующем сравнении Самсунг и Редми (Galaxy A53 и Redmi Note 11 Pro Plus) выявить победителя уже сложнее. У Xiaomi богатый комплект поставки с блоком питания на 120 Вт и более мощный процессор. За корейца говорит OIS и влагозащита.

Смартфоны Xiaomi 12 и Samsung Galaxy S22 можно назвать равноценными, благо оба являются младшими флагманами в компактном корпусе. У китайца закругленный экран и более емкий аккумулятор. Samsung привлекает внимание наличием оптического зума и влагозащиты.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Ну а в сравнении Xiaomi 12S Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra не может победить никто кроме ее величества вкусовщины. Оба смартфона оснащены передовыми камерами, а в техническом отношении чуть впереди китаец. Но его минус — отсутствие глобальной прошивки.

Производитель Плюсы Минусы Xiaomi внушительный комплект поставки;

соотношение цены и характеристик;

быстрая зарядка;

экосистема продуктов. отсутствие влагозащиты;

реклама в MIUI. Samsung OIS и влагозащита в недорогих телефонах;

долгая поддержка обновлениями;

богатая экосистема. более высокая цена;

отсутствие зарядки в комплекте;

ШИМ AMOLED-экранов.

В моем персональном сравнении победу одержала бы компания Xiaomi, да и вообще, если быть честным, смартфоны Samsung я недолюбливаю, а потому не могу быть объективным по определению. Так что все рассудит ваше мнение, которым можно поделиться в комментариях.