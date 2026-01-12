Samsung испортила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra. Вот результаты Geekbench

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

В последнее время все только и говорят о том, что флагманы Samsung нужно брать на процессоре Qualcomm. Мол, он шустрее и батарею расходует экономнее. Но не исключено, что в этом году топовые смартфоны компании будут ближе друг к другу по производительности, хотя деление на версии по регионам и чипам никуда не денется.

Samsung испортила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra. Вот результаты Geekbench. Неужели Samsung решила положить конец вечной битве процессоров? Фото.

Неужели Samsung решила положить конец вечной битве процессоров?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Какая производительность у Galaxy S26 Ultra

Пару часов назад американская версия Galaxy S26 Ultra засветилась в популярном бенчмарке Geekbench 6. В одноядерном тесте смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает 3466 баллов, а в многоядерном аж 11 035 единиц. Результаты неплохие, но могло бы быть и лучше, а пока это уровень Exynos 2600.

Дело в том, что частоты процессора здесь выглядят нестандартно. В характеристиках видно, что два самых мощных ядра работают на 4,20 ГГц, хотя эталонным значением для этого чипа является планка в 4,61 ГГц. То есть тест, похоже, проходил на сниженной скорости. При этом шесть остальных ядер работали на 3,63 ГГц, и это уже соответствует заводским параметрам.

Почему так: пока только догадки. Самый простой вариант: это ранний прогон предсерийного устройства или бета-версии прошивки, где буст еще не настроен. Также возможно, что пока действуют ограничения по питанию и температурам. Например, разработчики могли отключить агрессивный профиль производительности специально для этого теста, чтобы проверить конкретное поведение системы и не упереться в перегрев или нестабильность.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В общем, сейчас S26 Ultra показывает достойную производительность, но по частотам есть ощущение, что это не финальная конфигурация. Скорее всего, ближе к релизу появятся новые прогоны, и тогда станет понятно, разгонят ли чип до ожидаемых значений или Samsung действительно решила держать частоты ниже ради температуры и стабильности. В таком случае американская версия может оказаться близкой по мощности к европейской, где обычно ставят Exynos.

Какой процессор лучше выбрать: Exynos или Snapdragon

Вообще, выбор уже давно не выглядит таким однозначным, как раньше. Сейчас Snapdragon традиционно берут на всякий случай из-за более предсказуемой оптимизации под игры и в целом стабильного поведения. Но по утечкам Exynos 2600 заметно подтянулся: у него современный техпроцесс и обновленная платформа, а еще Samsung отдельно делает упор на контроль нагрева. Плюс мы уже видим, что даже самый лучший Snapdragon в рамках S26 Ultra может работать не на максимальных частотах. Так что финальная разница может оказаться меньше, чем ожидают фанаты смартфонов с Qualcomm внутри.

Версия процессораExynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5
Техпроцесс2 нм3 нм
Ядра108
Частотадо 3,80 ГГцдо 4,61 ГГц
Графический ускорительXclipse 960Adreno 840

Если выбирать без фанатизма: Snapdragon 8 Elite Gen 5 все еще лучший вариант для тех, кто много играет, пользуется тяжелыми приложениями и хочет максимум всего и сразу. А вот Exynos 2600 выглядит как версия, которая наконец-то должна быть не хуже, а где-то даже лучше, особенно если Samsung реально удержит температуры и даст нормальную автономность.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Не работает Сбербанк, ВТБ и Т-Банк: почему не открываются банковские приложения и не проходят переводы
Дата выхода и цена Galaxy S26 раскрыты. Когда и сколько придется заплатить за новый Samsung?
10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года
Лонгриды для вас
Собрали 10 утечек на тему Samsung Galaxy S26 Ultra: каким будет главный флагман 2026 года?

Новогодняя пауза в смартфонной индустрии закончилась громким сливом: в сети появились характеристики и даже фото Galaxy S26 Ultra. Оказывается, Samsung решила отойти не только от привычного графика выхода новинок, но и добавить в свои устройства больше новых функций и улучшений. Ожидание корейской презентации, похоже, стоит того.

Читать далее
Не только у Apple и Google есть MagSafe и QI2. Infinix тоже выпустила игровой смартфон с магнитами

Еще недавно магнитные аксессуары выглядели как уникальная фишка Apple с MagSafe: простое крепление, беспроводная зарядка, и огромная экосистема совместимых девайсов, потенциал которой почти неисчерпаем. В этом году неожиданно в игру вступила Google — новый Pixel получил собственную реализацию магнитной зарядки и аксессуаров. И теперь, на удивление многих, к компании с мировым именем подключается Infinix, представивший игровой смартфон GT 30 Pro. Но это еще не все интересные факты.

Читать далее
Как аккумулятор смартфона влияет на его производительность

По мере использования смартфона батарея изнашивается и меняет свои характеристики, причем не в лучшую сторону. Это влияет не только на то, сколько проработает устройство от одного заряда, но и на его максимальную производительность. Как именно? Давайте разберемся.

Читать далее
Новости партнеров
Смехотерапия для понедельников: лучшие комедии про работу, чтобы взбодриться после праздников
Смехотерапия для понедельников: лучшие комедии про работу, чтобы взбодриться после праздников
Пустыни в России: где они находятся и кто там живет
Пустыни в России: где они находятся и кто там живет
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?