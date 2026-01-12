Samsung испортила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra. Вот результаты Geekbench

В последнее время все только и говорят о том, что флагманы Samsung нужно брать на процессоре Qualcomm. Мол, он шустрее и батарею расходует экономнее. Но не исключено, что в этом году топовые смартфоны компании будут ближе друг к другу по производительности, хотя деление на версии по регионам и чипам никуда не денется.

Какая производительность у Galaxy S26 Ultra

Пару часов назад американская версия Galaxy S26 Ultra засветилась в популярном бенчмарке Geekbench 6. В одноядерном тесте смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает 3466 баллов, а в многоядерном аж 11 035 единиц. Результаты неплохие, но могло бы быть и лучше, а пока это уровень Exynos 2600.

Дело в том, что частоты процессора здесь выглядят нестандартно. В характеристиках видно, что два самых мощных ядра работают на 4,20 ГГц, хотя эталонным значением для этого чипа является планка в 4,61 ГГц. То есть тест, похоже, проходил на сниженной скорости. При этом шесть остальных ядер работали на 3,63 ГГц, и это уже соответствует заводским параметрам.

Почему так: пока только догадки. Самый простой вариант: это ранний прогон предсерийного устройства или бета-версии прошивки, где буст еще не настроен. Также возможно, что пока действуют ограничения по питанию и температурам. Например, разработчики могли отключить агрессивный профиль производительности специально для этого теста, чтобы проверить конкретное поведение системы и не упереться в перегрев или нестабильность.

В общем, сейчас S26 Ultra показывает достойную производительность, но по частотам есть ощущение, что это не финальная конфигурация. Скорее всего, ближе к релизу появятся новые прогоны, и тогда станет понятно, разгонят ли чип до ожидаемых значений или Samsung действительно решила держать частоты ниже ради температуры и стабильности. В таком случае американская версия может оказаться близкой по мощности к европейской, где обычно ставят Exynos.

Какой процессор лучше выбрать: Exynos или Snapdragon

Вообще, выбор уже давно не выглядит таким однозначным, как раньше. Сейчас Snapdragon традиционно берут на всякий случай из-за более предсказуемой оптимизации под игры и в целом стабильного поведения. Но по утечкам Exynos 2600 заметно подтянулся: у него современный техпроцесс и обновленная платформа, а еще Samsung отдельно делает упор на контроль нагрева. Плюс мы уже видим, что даже самый лучший Snapdragon в рамках S26 Ultra может работать не на максимальных частотах. Так что финальная разница может оказаться меньше, чем ожидают фанаты смартфонов с Qualcomm внутри.

Версия процессора Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Техпроцесс 2 нм 3 нм Ядра 10 8 Частота до 3,80 ГГц до 4,61 ГГц Графический ускоритель Xclipse 960 Adreno 840

Если выбирать без фанатизма: Snapdragon 8 Elite Gen 5 все еще лучший вариант для тех, кто много играет, пользуется тяжелыми приложениями и хочет максимум всего и сразу. А вот Exynos 2600 выглядит как версия, которая наконец-то должна быть не хуже, а где-то даже лучше, особенно если Samsung реально удержит температуры и даст нормальную автономность.