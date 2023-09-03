Samsung избавилась от мощного процессора для Galaxy S23. Теперь он появится в Google Pixel 8

С недавних пор Samsung встраивает в свои флагманские смартфоны исключительно чипы Snapdragon: бренд отказался от использования процессоров Exynos из-за недостаточной эффективности и, как следствие, необходимости модернизации собственного производства полупроводников. Долгое время фанаты марки с недоверием относились к Samsung из-за путаницы, которую устроила компания, продавая одни и те же смартфоны с разными процессорами. А еще пользователей не устраивала производительность Exynos, но мало кто знает, что у Samsung был процессор, сопоставимый по мощности со Snapdragon 8 Gen 2.

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Долгое время самыми лучшими в мире чипами для смартфонов на Android считались процессоры Qualcomm Snapdragon. Именно их желали видеть в своих устройствах владельцы Samsung Galaxy, вот только желания не всегда совпадали с реальностью: компания устанавливала в смартфоны для некоторых регионов чипы Exynos собственного производства.

Какой процессор лучше — Exynos или Snapdragon

У них были свои недостатки ровно как и у Snapdragon, поэтому зачастую фанаты зря их критиковали. Процессор от Samsung должен был появиться и в Galaxy S23 — об этом говорили ранние утечки. Но чем ближе была презентация нового смартфона, тем больше фигурировало слухов, что компания переведет всю линейку на Snapdragon 8 Gen 2. В итоге, так и произошло.

Но спустя несколько месяцев появились интересные подробности: оказывается, процессор Exynos 2300 был сопоставим по производительности с Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung Galaxy! Камень под кодовым названием Quadra имел 9 ядер, но ниже частоты по сравнению с чипом Qualcomm.

Согласно данным инсайдеров, благодаря этой архитектуре новый процессор Самсунг мог показать схожие с Snapdragon 8 Gen 2 результаты в многоядерном тестировании, но уступил бы в тестах графики. В результате, процессор забраковали, вот только сделали это еще до запуска в серийное производство.

Уже давно не секрет, что чип Tensor — это Samsung Exynos. Так вот, согласно инсайдам, процессор для нового Google Pixel — это усовершенствованная версия Exynos 2300, которого не оказалось в Galaxy S23. По результатам Geekbench, он оказался хуже Snapdragon 8 Gen 1 двухлетней давности — вот вам и объяснение, почему отказались от Exynos в Galaxy S23.

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Смартфоны Samsung Galaxy на Exynos

Однако компания не забила на свои процессоры совсем: слухи говорят о том, что сейчас южнокорейские инженеры работают над улучшенной версией Exynos 2400 для Galaxy S24. При этом вокруг Exynos 2300 по-прежнему ходит масса слухов: часть из них связана с тем, что процессор окажется в Samsung Galaxy S23 FE, который ждут уже давно. Правда, к единому мнению аналитики все никак не приду — часть из них предполагает, что новый Galaxy получит чип Snapdragon. Кому верить — не очень понятно.

Намного интереснее то, что Самсунг может выпустить Galaxy S23 Ultra на Exynos! Да-да, это действительно реально: блогер Ice Universe, известный своими точными прогнозами, летом опубликовал данные бенчмарка Geekbench, в котором фигурировал новый процессор Самсунг. Вот только под модельным номером SM-S919O, указанным в базе, может скрываться не S23 FE, а Galaxy S23 Ultra.

Правда, не исключено, что это всего лишь прототип, который не стали выпускать. В любом случае, если южнокорейская компания соберется произвести дополнительную партию Galaxy S23, вполне вероятно, что внутри окажется совершенно другой процессор — будьте внимательны при покупке и внимательно изучайте характеристики.

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Но давайте будем честны: Samsung Galaxy S23 Ultra на Exynos — все же что-то из области фантастики. Намного реальнее то, что на базе этого процессора будет создан Tensor G3 для Google Pixel 8. Согласно данным, он будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу, а упор будет сделан на энергоэффективности и производительности. При этом он все же будет ближе к прошлогоднему Snapdragon 8+ Gen 1 несмотря на дополнительное ядро.

Но самое серьезное отличие от предыдущих процессоров — графическое ядро Xclipse 930 вместо Mali, который был создан в кооперации Samsung и AMD. Вот только предыдущее поколение этой графики не особо впечатлило пользователей Galaxy S22, а сам Exynos 2200 сильно отставал даже от показателей MediaTek 9000.

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При этом я бы не рекомендовал расстраиваться раньше времени: как правило, Google делает ставку на различные экосистемные фишки, а не на производительность, которой во всех предыдущих смартфонах было предостаточно. Похоже, что новый Pixel 8 начнет работать дольше — все благодаря Samsung.