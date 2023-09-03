Samsung избавилась от мощного процессора для Galaxy S23. Теперь он появится в Google Pixel 8

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Иван Герасимов

С недавних пор Samsung встраивает в свои флагманские смартфоны исключительно чипы Snapdragon: бренд отказался от использования процессоров Exynos из-за недостаточной эффективности и, как следствие, необходимости модернизации собственного производства полупроводников. Долгое время фанаты марки с недоверием относились к Samsung из-за путаницы, которую устроила компания, продавая одни и те же смартфоны с разными процессорами. А еще пользователей не устраивала производительность Exynos, но мало кто знает, что у Samsung был процессор, сопоставимый по мощности со Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung избавилась от мощного процессора для Galaxy S23. Теперь он появится в Google Pixel 8. Оказывается, у Самсунг был очень мощный процессор. Но от него решили избавиться. Фото.

Оказывается, у Самсунг был очень мощный процессор. Но от него решили избавиться

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Долгое время самыми лучшими в мире чипами для смартфонов на Android считались процессоры Qualcomm Snapdragon. Именно их желали видеть в своих устройствах владельцы Samsung Galaxy, вот только желания не всегда совпадали с реальностью: компания устанавливала в смартфоны для некоторых регионов чипы Exynos собственного производства.

Какой процессор лучше — Exynos или Snapdragon

У них были свои недостатки ровно как и у Snapdragon, поэтому зачастую фанаты зря их критиковали. Процессор от Samsung должен был появиться и в Galaxy S23 — об этом говорили ранние утечки. Но чем ближе была презентация нового смартфона, тем больше фигурировало слухов, что компания переведет всю линейку на Snapdragon 8 Gen 2. В итоге, так и произошло.

Какой процессор лучше — Exynos или Snapdragon. Samsung избавилась от мощного процессора собственного производства. Фото.

Samsung избавилась от мощного процессора собственного производства

Но спустя несколько месяцев появились интересные подробности: оказывается, процессор Exynos 2300 был сопоставим по производительности с Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung Galaxy! Камень под кодовым названием Quadra имел 9 ядер, но ниже частоты по сравнению с чипом Qualcomm.

Согласно данным инсайдеров, благодаря этой архитектуре новый процессор Самсунг мог показать схожие с Snapdragon 8 Gen 2 результаты в многоядерном тестировании, но уступил бы в тестах графики. В результате, процессор забраковали, вот только сделали это еще до запуска в серийное производство.

Уже давно не секрет, что чип Tensor — это Samsung Exynos. Так вот, согласно инсайдам, процессор для нового Google Pixel — это усовершенствованная версия Exynos 2300, которого не оказалось в Galaxy S23. По результатам Geekbench, он оказался хуже Snapdragon 8 Gen 1 двухлетней давности — вот вам и объяснение, почему отказались от Exynos в Galaxy S23.

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Смартфоны Samsung Galaxy на Exynos

Однако компания не забила на свои процессоры совсем: слухи говорят о том, что сейчас южнокорейские инженеры работают над улучшенной версией Exynos 2400 для Galaxy S24. При этом вокруг Exynos 2300 по-прежнему ходит масса слухов: часть из них связана с тем, что процессор окажется в Samsung Galaxy S23 FE, который ждут уже давно. Правда, к единому мнению аналитики все никак не приду — часть из них предполагает, что новый Galaxy получит чип Snapdragon. Кому верить — не очень понятно.

Смартфоны Samsung Galaxy на Exynos. Samsung все еще планирует выпустить смартфон на Exynos в 2023 году? Фото.

Samsung все еще планирует выпустить смартфон на Exynos в 2023 году?

Намного интереснее то, что Самсунг может выпустить Galaxy S23 Ultra на Exynos! Да-да, это действительно реально: блогер Ice Universe, известный своими точными прогнозами, летом опубликовал данные бенчмарка Geekbench, в котором фигурировал новый процессор Самсунг. Вот только под модельным номером SM-S919O, указанным в базе, может скрываться не S23 FE, а Galaxy S23 Ultra.

Правда, не исключено, что это всего лишь прототип, который не стали выпускать. В любом случае, если южнокорейская компания соберется произвести дополнительную партию Galaxy S23, вполне вероятно, что внутри окажется совершенно другой процессор — будьте внимательны при покупке и внимательно изучайте характеристики.

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Каким будет новый Гугл Пиксель

Но давайте будем честны: Samsung Galaxy S23 Ultra на Exynos — все же что-то из области фантастики. Намного реальнее то, что на базе этого процессора будет создан Tensor G3 для Google Pixel 8. Согласно данным, он будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу, а упор будет сделан на энергоэффективности и производительности. При этом он все же будет ближе к прошлогоднему Snapdragon 8+ Gen 1 несмотря на дополнительное ядро.

Каким будет новый Гугл Пиксель. Tensor G3, скорее всего, окажется процессором Samsung. Фото.

Tensor G3, скорее всего, окажется процессором Samsung

Но самое серьезное отличие от предыдущих процессоров — графическое ядро Xclipse 930 вместо Mali, который был создан в кооперации Samsung и AMD. Вот только предыдущее поколение этой графики не особо впечатлило пользователей Galaxy S22, а сам Exynos 2200 сильно отставал даже от показателей MediaTek 9000.

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При этом я бы не рекомендовал расстраиваться раньше времени: как правило, Google делает ставку на различные экосистемные фишки, а не на производительность, которой во всех предыдущих смартфонах было предостаточно. Похоже, что новый Pixel 8 начнет работать дольше — все благодаря Samsung.

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