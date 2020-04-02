Samsung запустила тестовую программу обратного выкупа своих же смартфонов у пользователей. Компания обещает заплатить 50% розничной цены устройства, если владелец сдаст его назад в течение двух лет. Пока действие программы распространяется только на смартфоны флагманской линейки Galaxy S 2020 года, да и география её доступности пока ограничивается только рынками Северной Америки. Однако если она покажет себя как достаточно эффективный способ привлечения покупателей, не исключено, что её запустят и в России, как это уже бывало в прошлом.

Почему я лучше куплю Galaxy S10 вместо Galaxy S20

Да, целью, которую ставит перед собой Samsung, является именно привлечение потребителей. Дело в том, что спрос на Galaxy S20 почти во всех странах мира оказался ощутимо ниже, чем в своё время на Galaxy S10. Сказалась сложная эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная коронавирусом. Из-за этого многие из тех, кто могли бы себе позволить свежий флагман от Samsung, изменили приоритеты и стали думать уже не о покупке новой техники, а о собственном выживании, что в текущих условиях более чем оправдано.

Как выгодно сдать старый смартфон

Программа обратного выкупа Galaxy S20, несмотря на кажущееся сходство, на самом деле не имеет ничего общего с трейд-ином. Во-первых, выплаты по трейд-ину рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае, а при выкупе Samsung обещает строго фиксированную сумму в размере 50% от цены. Во-вторых, трейд-ин позволяет сдавать устройства практически в любом состоянии, а Samsung требует, чтобы сдаваемые аппараты были в отличном состоянии, допуская при этом лишь естественный износ. В-третьих, программа обратного выкупа, в отличие от трейд-ина, позволяет получить реальные деньги без необходимости покупать новый смартфон.

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На самом деле запуск программы обратного выкупа – это даже более знаковое событие для рынка, чем может показаться на первый взгляд. Она может полностью убить вторичный рынок, а в случае с Россией – ещё и пошатнуть серый.

Где дешевле купить смартфон

Мы уже неоднократно доказывали, что флагманские смартфоны под управлением Android – а в особенности аппараты Samsung – могут за год потерять от 30 до 50%. Тот же Galaxy S10 только в первые шесть месяцев после релиза подешевел почти на 40% от первоначальных показателей.

Конечно, российский офис Samsung к этому не имеет никакого отношения, ведь снижение произошло благодаря серовозам, которые имеют возможность закупать технику за границей и не платить налогов и ввозных пошлин. Однако это не отменяет того факта, что покупка Galaxy S10 на вторичке становится практически бессмысленной при наличии серого рынка.

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Всё дело в том, что и в серой рознице, и на вторичке покупки осуществляются только за наличные. То есть никаких рассрочек или кредитов, как правило, не предусмотрено. А раз так, то пользователь, который хочет сэкономить на покупке смартфона, но при этом имеет возможность заплатить условные 30-40 тысяч рублей, вряд ли согласится покупать смартфон с рук, а лучше обратится к серовозам.

Ведь там ему продадут не использованный смартфон, а совершенно новый — со всеми вытекающими в виде годовой гарантии и исправных комплектующих, которые не подвергались ремонту или замене. Поэтому те, кто заинтересован в самостоятельной продаже, вынуждены ещё больше снижать цены, чтобы хоть как-то противостоять серовозам. Однако благодаря программе обратного выкупа пользователям будет банально проще и выгоднее сдать смартфон Samsung, чем заниматься его продажей самостоятельно, теряя на этом деньги.

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Может показаться, что самой Samsung, скорее всего, эта программа не очень выгодна, ведь в этом случае она будет если не нести потери, то по крайней мере получит во много раз меньше прибыли. Однако, распространив действие обратного выкупа на новые смартфоны, компания, по сути, привяжет к себе большую часть пользователей, оформивших возврат, потому что в этом случае они практически наверняка захотят повторить этот опыт и снова купят у Samsung новый смартфон, имея возможность вернуть его снова.