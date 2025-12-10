Samsung оснастит Galaxy S26 старой камерой из-за iPhone 17. Как так?

Иван Герасимов

Компания Samsung делает, наверное, лучшие камеры на рынке. Но при этом их часто получают смартфоны других брендов, тогда как собственные остаются не у дел. Так, на протяжении нескольких лет компания придерживается сдержанного подхода к камерам в базовом Galaxy S. Galaxy S25, представленный в январе, получил ту же тройную камеру, что и Galaxy S24, который, в свою очередь, использовал точно такое же аппаратное обеспечение камеры, как Galaxy S23. Какой будет камера в Galaxy S26?

Samsung оснастит Galaxy S26 старой камерой из-за iPhone 17. Как так? Первые слухи о том, как изменится камера Galaxy S26. Фото: techradar.com. Фото.

Согласно инсайдам южнокорейского издания The Elec, ожидается, что камера в Galaxy S26 будет на основе тех же модулей, что и Galaxy S25. Это означает следующие характеристики:

  • Основная камера — 50 МП (1/1,56″);
  • Телеобъектив — 10 МП (1/3,94″) с 3‑кратным оптическим зумом;
  • Сверхширокоугольная камера — 12 МП (1/2,55″).

При этом изначально планы были другими. В том же отчёте говорится, что Samsung хотела обновить камеру Galaxy S26 и повысить стартовую цену устройства, но выход iPhone 17 изменил эти планы. Apple оснастила базовый смартфон экраном ProMotion на 120 Гц и увеличила минимальный объём памяти до 256 ГБ, сохранив цену 799 долларов, сделав модель привлекательнее как никогда ранее. Как утверждается, Samsung в последний момент от обновления камер в Galaxy S26 отказались, чтобы конкурировать с iPhone 17 по цене (799 долларов).

Что нового появилось в Android 16 QPR2. Маленькое обновление с большим списком изменений

Отсутствие аппаратного апгрейда камер приведёт к задержке выпуска базового Galaxy S26 из-за переработки внутренних компонентов. При этом производство Galaxy S26 Ultra должно начаться уже в этом месяце известны первые подробности о смартфоне: говорят, он получит спецверсию Snapdragon 8 Elite Gen 5 «for Galaxy». Это улучшенная модификация процессора с разогнанными ядрами.

Будут ли все смартфоны готовы вовремя или базовую модель запустят позднее из-за позднего выпуска в начале 2026 года? Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы узнать об этом первыми.

