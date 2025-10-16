Samsung отменила выход Galaxy S26 Edge. Вместо него будет другой смартфон

У одного производителя эра тонких смартфонов только началась, а другой уже успел прощупать рынок и понять, что ему такой бизнес просто напросто не нужен. Спустя всего пять месяцев после громкой премьеры Samsung решила свернуть производство линейки Galaxy Edge. В корейских кулуарах говорят, что решение окончательное, и планов по возвращению можно не ждать.

Samsung отменила выход Galaxy S26 Edge. Вместо него будет другой смартфон. Люди просто не поняли всей гениальности смартфона Samsung. Фото.

Люди просто не поняли всей гениальности смартфона Samsung

В мае этого года Samsung представила флагманский смартфон новой серии: это тонкий Galaxy S25 Edge, который стал самым тонким устройством Galaxy S в истории компании. Он весит всего 163 грамма, а толщина корпуса составляет 5,8 мм. Это даже тоньше, чем Samsung Galaxy A8 из 2015 года и легендарный тонкий кнопочник U100.

Почему Samsung отказалась от Edge

Но продолжения истории Edge, кажется, не будет: только что стало известно, что компания отказалась от выпуска смартфонов этой серии, так что Galaxy S26 Edge можно не ждать. И это при том, что производитель уже начал работу над смартфонов и свернул разработку на полпути.

Как выяснилось, идея ультратонкого флагмана не сработала так, как хотели в Samsung. Несмотря на свежий дизайн и очень компактный корпус, пользователи холодно встретили новинку: батарея емкостью 3900 мА*ч вызывала нарекания по поводу автономности, а цена оказалась слишком высокой для такого компромиссного устройства.

Продажи говорили сами за себя: в первый месяц компания продала всего всего 19 тысяч штук в против сотен тысяч классических S25, S25+ и S25 Ultra.

Какой смартфон будет вместо Galaxy S26 Edge

В январе 2026 на мероприятии Unpacked производитель вернется к привычной тройке: S26, S26+ и S26 Ultra. Судя по всему, именно “плюсовая” версия станет заменой Edge. И это справедливо, ведь даже сейчас Galaxy S25 Plus не сильно отличается от Edge: у него корпус толще всего на 1,5 мм, а весит смартфон на 30 грамм больше. И это при том, что его аккмулятор на 1000 мА*ч больше.

​​Для самой компании это не просто корректировка курса, а признание провала: потребителям важнее автономность и мощность, чем толщина корпуса. В мобильной индустрии решение называют стратегическим шагом назад ради продвижения бизнеса вперед. Однако, внутри Samsung сейчас царит напряженная атмосфера, а внезапная смена планов за несколько месяцев до премьеры только подогревает хаос.

Но есть и хорошие новости: бренд делает ставку на премиум-сегмент и усиливает фокус на качестве и производительности, а не на гонке за миллиметры. Интересно, iPhone Air постигнет та же участь? Делитесь своим мнением в нашем Telegram-канале.

