Samsung отменила выход Galaxy S26 Edge. Вместо него будет другой смартфон

У одного производителя эра тонких смартфонов только началась, а другой уже успел прощупать рынок и понять, что ему такой бизнес просто напросто не нужен. Спустя всего пять месяцев после громкой премьеры Samsung решила свернуть производство линейки Galaxy Edge. В корейских кулуарах говорят, что решение окончательное, и планов по возвращению можно не ждать.

В мае этого года Samsung представила флагманский смартфон новой серии: это тонкий Galaxy S25 Edge, который стал самым тонким устройством Galaxy S в истории компании. Он весит всего 163 грамма, а толщина корпуса составляет 5,8 мм. Это даже тоньше, чем Samsung Galaxy A8 из 2015 года и легендарный тонкий кнопочник U100.

Почему Samsung отказалась от Edge

Но продолжения истории Edge, кажется, не будет: только что стало известно, что компания отказалась от выпуска смартфонов этой серии, так что Galaxy S26 Edge можно не ждать. И это при том, что производитель уже начал работу над смартфонов и свернул разработку на полпути.

Как выяснилось, идея ультратонкого флагмана не сработала так, как хотели в Samsung. Несмотря на свежий дизайн и очень компактный корпус, пользователи холодно встретили новинку: батарея емкостью 3900 мА*ч вызывала нарекания по поводу автономности, а цена оказалась слишком высокой для такого компромиссного устройства.

Продажи говорили сами за себя: в первый месяц компания продала всего всего 19 тысяч штук в против сотен тысяч классических S25, S25+ и S25 Ultra.

Какой смартфон будет вместо Galaxy S26 Edge

В январе 2026 на мероприятии Unpacked производитель вернется к привычной тройке: S26, S26+ и S26 Ultra. Судя по всему, именно “плюсовая” версия станет заменой Edge. И это справедливо, ведь даже сейчас Galaxy S25 Plus не сильно отличается от Edge: у него корпус толще всего на 1,5 мм, а весит смартфон на 30 грамм больше. И это при том, что его аккмулятор на 1000 мА*ч больше.

​​Для самой компании это не просто корректировка курса, а признание провала: потребителям важнее автономность и мощность, чем толщина корпуса. В мобильной индустрии решение называют стратегическим шагом назад ради продвижения бизнеса вперед. Однако, внутри Samsung сейчас царит напряженная атмосфера, а внезапная смена планов за несколько месяцев до премьеры только подогревает хаос.

Но есть и хорошие новости: бренд делает ставку на премиум-сегмент и усиливает фокус на качестве и производительности, а не на гонке за миллиметры. Интересно, iPhone Air постигнет та же участь?