Samsung наконец сделала то, чего от неё давно ждали: перешла на кремний-углеродные батареи в новых складных смартфонах, которые были представлены 22 июля. При этом в характеристиках устройств об этом ни слова — компания подтвердила факт только на закрытых встречах с прессой. Разбираемся, что это меняет для владельца смартфона Samsung и стоит ли ждать реального прироста автономности.

Что даёт новый тип аккумулятора в Samsung

На нескольких брифингах в течение этой недели Samsung подтвердила журналистам, что Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8 используют кремний-углеродные батареи. В самих спецификациях об этом не написано, поэтому по бумажным характеристикам догадаться о переходе нельзя.

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Если объяснять просто: кремний-углеродная батарея — это новый тип аккумулятора, который позволяет уместить больше ёмкости в тот же объём. Именно поэтому она сейчас на слуху у производителей складных смартфонов.

Насколько выросла ёмкость аккумулятора у смартфонов Samsung

Здесь и кроется главная особенность. У конкурентов новая технология даёт заметный скачок: для других складных, вроде Honor Magic V6, который сейчас продаётся за 110 тысяч рублей на AliExpress, это означает превышение отметки 6000 мАч. У Samsung всё гораздо скромнее.

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Конкретные цифры выглядят так:

Galaxy Z Fold 8 — 4800 мАч в корпусе меньше, чем у Fold 7, у которого было 4400 мАч;

— 4800 мАч в корпусе меньше, чем у Fold 7, у которого было 4400 мАч; Galaxy Z Fold 8 Ultra — 5000 мАч, при этом устройство тоньше, чем Fold 7.

То есть прибавка есть, но небольшая. По сути, кремний-углеродная технология здесь дала не рекордную ёмкость, а возможность сохранить разумную батарею в более тонком корпусе. Если вы хотите понять, где вообще Samsung экспериментирует со складными форм-факторами, посмотрите, чем отличается новый Samsung Galaxy Z Trifold от привычных Fold и Flip.

Почему у смартфонов Samsung маленькая батарея

Компания честно признала скромные цифры на фоне конкурентов и объяснила, на что сделала упор. Samsung указала на три опоры, на которых сосредоточилась: производительность, долговечность и безопасность. Безопасность здесь не пустое слово. Это, вероятно, большой фокус, учитывая шрамы, оставленные историей — намёк на давнюю историю с воспламенявшимися Galaxy Note 7.

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При этом хотя кремний-углеродные батареи явно будущее, они существуют не так долго, и у технологии ещё есть шероховатости. Такой осторожный подход выглядит логично: лучше меньше ёмкости, но без риска. Зато Samsung подтянула и скорость зарядки. Компания добавила более быструю зарядку 45 Вт на Fold 8 и Fold 8 Ultra, а также более быструю беспроводную зарядку на 20 Вт.

У каких смартфонов Samsung будет большая батарея

Нынешний шаг является только началом. Будет ли Samsung наращивать ёмкость в будущем, пока неизвестно, но это выглядит неизбежным, учитывая потенциал кремний-углеродных батарей и то, что конкуренты уже выпускают телефоны с батареей на 10000 мАч. Проще говоря, это первый шаг, а не финальная точка.

Что это значит для вас на практике. Если у вас Fold 7, менять его ради Fold 8 только из-за батареи смысла мало: прибавка небольшая. А вот тем, кто планировал покупку складного Samsung впервые, приятно знать, что телефон стал тоньше без потери автономности, а зарядка — быстрее. Реальный скачок ёмкости, судя по всему, стоит ждать в следующих поколениях, когда технологию доведут до ума.