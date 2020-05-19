Samsung подняла цены на свои смартфоны в России

Исторически так сложилось, что российский рынок смартфонов очень зависим от колебаний курса иностранных валют. Поэтому, когда в 2015 году случился обвал рубля, почти все мобильные устройства подорожали в 2, а то и в 2,5 раза. Это был самый грандиозный скачок цен, который только видели россияне, однако этим дело не ограничилось. В начале этого года рубль потерпел очередное фиаско и почти каждый, кто рассчитывал сколь-нибудь скоро обзавестись новым аппаратом, морально приготовился заплатить больше. Ну, не зря готовились.

Камера телефона Samsung за 1400 долларов разбивается сама по себе

На этой неделе Samsung привела политику ценообразования в России в соответствие с мировым курсом валют. Об этом свидетельствуют данные официального интернет-магазина компании. Повышение цен затронуло большинство смартфонов из ассортимента Samsung — как бюджетные, так и флагманские. Но если недорогие модели подорожали в среднем на 2-5 тысяч рублей, то топовые прибавили сразу по 10-20 тысяч рублей, что для многих может стать решающим фактором в пользу устройств конкурирующих брендов.

Новые цены на смартфоны Samsung

Galaxy S20: было – 69 990 рублей, стало – 79 990 рублей;

Galaxy S20+: было – 79 990 рублей, стало – 89 990 рублей;

Galaxy S20 Ultra: было – 99 990 рублей, стало – 109 990 рублей;

Galaxy Fold: было – 159 990 рублей, стало – 179 990 рублей;

Galaxy S10: было – 59 990 рублей, стало – 69 990 рублей;

Galaxy S10 Lite: было – 44 990 рублей, стало – 49 990 рублей.

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Мы приводим не все изменившиеся цены, потому что в этом случае цифры заняли бы всю статью, однако, уверяем вас, что повышение затронуло практически все модели. Единственным исключением из правила, на которое мы обратили внимание, стал Galaxy Z Flip. Он как стоил 119 990 рублей, так и оценивается в эту же сумму до сих пор. Сложно однозначно сказать, с чем именно связала такая избирательность. Возможно, Samsung решила не задирать цену на устройство, положение которого сейчас выглядит особенно шатко. Хотя почему в таком случае Galaxy Fold подорожал сразу на 20 тысяч рублей, непонятно.

Многим может показаться, что Samsung недостаточно ответственно подошла к вопросу изменения цен и просто задрала их наобум. Всё-таки большинство аппаратов подорожали именно на 10 тысяч рублей. Но спешу вас успокоить: так уж вышло, что курс рубля по отношению к евро упал примерно на 20%. Поэтому Galaxy S10 за 80 тысяч рублей вполне соответствует европейскому ценообразованию, где он при прямом пересчёте будет стоить примерно столько же.

Почему выросли цены на смартфоны

Изменение цен на смартфоны Samsung было лишь вопросом времени. Как известно, российская политика ценообразования большинства производителей основывается на курсе евро, а не доллара. А поскольку отечественные цены, как и европейские, сразу включают в себя НДС, то который и тут, и там составляет 20%, вычислить цену ещё невышедшего смартфона в России можно было очень просто. Достаточно было помножить европейскую цену на актуальный курс евро и прибавить или отнять тысячу рублей для того, чтобы получилось красивое число. А после повышения курса евро по отношению к рублю красивого и, самое главное, точного числа не получалось.

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Несмотря на всю закономерность произошедшего, повышение цен на смартфоны Samsung может стать своего рода триггером для остальных представителей отрасли, которые вслед за корейцами тоже могут начать пересчитывать свои цены. Хуже всего придётся производителям, сосредоточенным на выпуске устройств топового сегмента: Huawei, OnePlus, Apple и частично Xiaomi. Если они тоже рискнут пересмотреть политику ценообразования в России, можно рассчитывать на довольно ощутимый рост цен.