Samsung показала, как будут выглядеть новые складные телефоны

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Артем Сутягин 0

Samsung уже некоторое время назад подтвердила, что 10 августа проведет мероприятие Galaxy Unpacked. На нем будет анонсировано много новых продуктов, среди которых окажутся новые умные часы, новые складные смартфоны бренда и, возможно, что-то еще. По остальному нам еще только предстоит узнать, что же там будет, а вот про телефоны мы знаем уже достаточно много. Сейчас у нас появилось еще больше информации. Компания сама показала, как будут выглядеть новинки. Пусть это только и тизер, но кое-какие представления у нас уже есть. Вот, что мы имеем.

Новые Samsung будут лучше старых. Это точно! Но какими именно они будут, мы узнаем только через несколько дней.

Когда выйдут новые складные телефоны Samsung

В преддверии запуска компания действительно поделилась новым тизерным видео, в котором рассказывается о складных смартфонах следующего поколения — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Если вы хотите посмотреть мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, то оно состоится 10 августа в 16:00 по московскому времени. Чтобы узнать, где можно будет посмотреть мероприятие, подпишитесь на наш новостной канал в Telegram. Ближе к дате мы расскажем, где можно будет насладиться трансляцией.

Какими будут Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4

Пока о новом устройстве мы знаем только то, как примерно оно будет выглядеть. Впрочем, более ранние утечки дали нам намного больше информации, и мы можем сказать многое о новом телефоне.

Судя по отчетам, Samsung Galaxy Z Fold 4 будет иметь обновленный дизайн. При этом конструкция будет более тонкой, легкой и компактной. У нее будет один шарнир вместо системы двойных, что должно положительно сказаться на размере и надежности устройства. А заодно на внутренних компонентах, которые теперь можно сделать более крупными, чем раньше. Например, теоретически можно увеличить размер аккумулятора, чтобы гаджет работал дольше от одной зарядки.

Время автономной работы действительно было проблемой предыдущего поколения, о чем я рассказывал в своем опыте использования. Тогда я заметил, что телефона не хватает даже на день при активном использовании. Он сам по себе садится довольно сильно, не говоря об использовании.

Экран складного телефона

Во внутренней части телефона будет находиться 7,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пока нет точной информации, но, по слухам, он получит даже датчик отпечатка пальцев под своей поверхностью.

В более дешевом Samsung Galaxy Z Flip 4 тоже будет на что посмотреть, а размер его внутреннего большого экрана будет составлять 6,7 дюйма. Как и раньше, раскладываться он будет вертикально, и в разложенном состоянии превращаться в обычный смартфон, а не в планшет, как в случае с Samsung Galaxy Z Fold 4. Внешний дисплей у Flip 4 будет иметь диагональ 2 дюйма. Этого достаточно для получения первичной информации, но мало для обычного использования. Поэтому почти для любого использования смартфон нужно будет открывать, в отличие от Fold 4, где большую часть операций можно делать на внешнем экране.

Внешний экран в Z Fold намного удобнее внутреннего.

Оба смартфона будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Что касается камер, то Samsung Galaxy Z Fold 4 будет иметь 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельную широкоугольную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Можно ли будет купить новые Samsung в России

Южнокорейский гигант уже начал принимать предварительные заказы на смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Официальные цены и даты доступности неизвестны, и нам придется дождаться запуска, чтобы узнать больше.

В России купить новинку будет сложновато. Смартфоны компании официально не продаются на нашем рынке, а значит единственным источником товара будет параллельный импорт или серые поставки. И в том, и в другом случае цена, скорее всего, будет выше официальной от самой южнокорейской компании.

Хотели бы себе такой телефон?

Так же ожидается, что наряду со складными телефонами компания представит на мероприятии новые часы серии Galaxy Watch 5. Они будут выпускаться в двух версиях, а более подробно почитать о них можно в этой статье. Если вы хотите обсудить гаджеты, о которых мы рассказали, можете сделать это в нашем Telegram-чате.

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