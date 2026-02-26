Samsung повысила цены на свои смартфоны. Сколько теперь стоят Galaxy

Под шумок презентации Galaxy Unpacked 2026, которая состоялась 25 февраля, Samsung решила незаметно повысить стоимость своих смартфонов. Без официального объявления и уж тем более предупреждений цены на Galaxy выросли в среднем на 5%. И все это случилось всего за один день, а главное — не в первый раз за 2026 год. Предыдущее повышение было замечено в январе, ну а теперь пришло время снова взвинтить цены.

Samsung повысила цены на свои смартфоны. Сколько теперь стоят Galaxy. Samsung без предупреждения повысила стоимость смартфонов. Фото.

Samsung без предупреждения повысила стоимость смартфонов

Какие смартфоны Samsung подорожали

По данным издания Gizmochina, Samsung уже успела повысить цены на следующие смартфоны:

  • Galaxy F17 5G: 15 499 ₹ (13 000 ₽) => 16 499 ₹ (14 000 ₽);
  • Galaxy A36 5G: 35 499 ₹ (30 000 ₽) => 36 999 ₹ (31 000 ₽);
  • Galaxy A56 5G: 43 999 ₹ (37 000 ₽) => 44 999 ₹ (38 000 ₽).

Новые ценники авторы материала на gizmochina.com заметили в индийских магазинах электроники, где официально продаются смартфоны Samsung. И это при том, что курс национальной валюты (рупии) остается стабильным по отношению к доллару США.

Почему дорожают смартфоны Samsung

Поскольку повышение цен Samsung происходит не в первый раз и не связано с колебанием валютных курсов, очевидной причиной подорожания выглядит кризис на рынке памяти. Закупочная стоимость этого компонента выросла в конце 2025 года, и теперь производители смартфонов вынуждены платить за нее больше.

Ранее стало известно о повышении цен на Xiaomi в Китае и, вероятно, в будущем нас ждет очередная волна подорожания. Берегите свои кошельки и отслеживайте скидки в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Контекст:

  • производить смартфоны стало дороже: выросли цены на комплектующие и логистику;
  • продажи на рынке замедлились, поэтому бренды стараются зарабатывать больше с каждого устройства;
  • цены все чаще повышают без громких заявлений, просто меняя их в магазинах;
  • средний сегмент постепенно дорожает и все ближе подбирается к флагманам по стоимости.
