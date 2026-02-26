Samsung повысила цены на свои смартфоны. Сколько теперь стоят Galaxy

Под шумок презентации Galaxy Unpacked 2026, которая состоялась 25 февраля, Samsung решила незаметно повысить стоимость своих смартфонов. Без официального объявления и уж тем более предупреждений цены на Galaxy выросли в среднем на 5%. И все это случилось всего за один день, а главное — не в первый раз за 2026 год. Предыдущее повышение было замечено в январе, ну а теперь пришло время снова взвинтить цены.

Какие смартфоны Samsung подорожали

По данным издания Gizmochina, Samsung уже успела повысить цены на следующие смартфоны:

Galaxy F17 5G: 15 499 ₹ (13 000 ₽) => 16 499 ₹ (14 000 ₽);

=> 16 499 ₹ (14 000 ₽); Galaxy A36 5G: 35 499 ₹ (30 000 ₽) => 36 999 ₹ (31 000 ₽);

=> 36 999 ₹ (31 000 ₽); Galaxy A56 5G: 43 999 ₹ (37 000 ₽) => 44 999 ₹ (38 000 ₽).

Новые ценники авторы материала на gizmochina.com заметили в индийских магазинах электроники, где официально продаются смартфоны Samsung. И это при том, что курс национальной валюты (рупии) остается стабильным по отношению к доллару США.

Почему дорожают смартфоны Samsung

Поскольку повышение цен Samsung происходит не в первый раз и не связано с колебанием валютных курсов, очевидной причиной подорожания выглядит кризис на рынке памяти. Закупочная стоимость этого компонента выросла в конце 2025 года, и теперь производители смартфонов вынуждены платить за нее больше.

Ранее стало известно о повышении цен на Xiaomi в Китае и, вероятно, в будущем нас ждет очередная волна подорожания.

