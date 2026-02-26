Samsung повысила цены на свои смартфоны. Сколько теперь стоят Galaxy

Под шумок презентации Galaxy Unpacked 2026, которая состоялась 25 февраля, Samsung решила незаметно повысить стоимость своих смартфонов. Без официального объявления и уж тем более предупреждений цены на Galaxy выросли в среднем на 5%. И все это случилось всего за один день, а главное — не в первый раз за 2026 год. Предыдущее повышение было замечено в январе, ну а теперь пришло время снова взвинтить цены.
Какие смартфоны Samsung подорожали
По данным издания Gizmochina, Samsung уже успела повысить цены на следующие смартфоны:
- Galaxy F17 5G:
15 499 ₹ (13 000 ₽)=> 16 499 ₹ (14 000 ₽);
- Galaxy A36 5G:
35 499 ₹ (30 000 ₽)=> 36 999 ₹ (31 000 ₽);
- Galaxy A56 5G:
43 999 ₹ (37 000 ₽)=> 44 999 ₹ (38 000 ₽).
Новые ценники авторы материала на gizmochina.com заметили в индийских магазинах электроники, где официально продаются смартфоны Samsung. И это при том, что курс национальной валюты (рупии) остается стабильным по отношению к доллару США.
Почему дорожают смартфоны Samsung
Поскольку повышение цен Samsung происходит не в первый раз и не связано с колебанием валютных курсов, очевидной причиной подорожания выглядит кризис на рынке памяти. Закупочная стоимость этого компонента выросла в конце 2025 года, и теперь производители смартфонов вынуждены платить за нее больше.
Контекст:
- производить смартфоны стало дороже: выросли цены на комплектующие и логистику;
- продажи на рынке замедлились, поэтому бренды стараются зарабатывать больше с каждого устройства;
- цены все чаще повышают без громких заявлений, просто меняя их в магазинах;
- средний сегмент постепенно дорожает и все ближе подбирается к флагманам по стоимости.