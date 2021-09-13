Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов

Уже не один телефон на своем примере доказал, что в мире Android появилась новая тенденция. Я говорю о расширении оперативной памяти. Делается это программно, но определенный эффект от этого есть. Когда эта функция только начинала появляться, мы видели ее в основном в моделях китайских брендов, которые часто живут в каком-то своем замкнутом мире. Теперь же функция вырвалась наружу и на ее обратила свое самое пристальное внимание Samsung. Более того, функция не просто когда-то там планируется к запуску — она уже работает, и даже есть телефоны, которые получили обновление с ней.

Можно ли увеличить оперативную память Samsung

После последнего обновления Samsung Galaxy A52s 5G в телефоне появилась новая функция под названием RAM Plus. Последнее позволяет телефону получить до 4 ГБ расширения памяти.

Обновленная версия программного обеспечения получила маркировку A528BXXU1AUH9, ее размер составляет 250 МБ. Пока, правда, такая функция доступна только для телефонов Samsung Galaxy A52s 5G в Индии. Пока сложно сказать, когда она выйдет за пределы этой страны, но дело явно сдвинулось с мертвой точки.

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Кроме получения новой функции, обновление предлагает ряд других улучшений. Одним из них является всегда приятное улучшение стабильности работы камеры.

Если говорить о характеристиках Samsung Galaxy A52s 5G, то это уверенный середнячок, который оснастили процессором Snapdragon 778G и наделили двумя версиями памяти — 6 ГБ и 8 ГБ. Теперь, когда ее стало возможно расширить, значение поднимается соответственно до 10 ГБ и 12 ГБ.

Насколько можно расширить оперативную память

Когда функция расширения оперативной памяти только появилась в телефонах, она не давала больше 1 ГБ сверх того, что заявлено изначально. Теперь же значение сильно увеличивается. Если Samsung дала 4 ГБ, то ColorOS предлагает сразу 7 ГБ. Это означает, что смартфон с 4 ГБ ОЗУ будет получит 11 ГБ такой комбинированной памяти. Конечно, говорить о том, что это полноценная оперативная память, едва ли стоит, но это лучше, чем ничего. Тем более, что такое расширение будут получать и старые телефоны.

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Фактически расширение оперативной памяти — это вспомогательная функция, которая может временно использовать часть дискового пространства так, как если бы это была обычная оперативная память. Система поймет, когда существующего объема будет недостаточно, и займёт некоторую часть внутреннего хранилища. Это также позволит смартфону открывать больше приложений одновременно и обеспечит бесперебойную работу телефона. Благодаря этой технологии устройство может использоваться более полноценно.

Почему лучше не увеличивать оперативную память

У такой технологии есть и минусы, которые заключаются в невысокой скорости работы такой виртуальной оперативки, но грамотное распределение задач на уровне ПО позволяет нивелировать этот недостаток.

У ZTE тоже есть своя технология. По словам руководства компании, некоторые фирмы сейчас усиленно работают над продвижением ”технологии слияния памяти”. Эта технология не нова и доступна уже несколько лет. Однако пользователи как-то не прониклись к ней. Специалисты объясняют это несколькими причинами.

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Первая причина — это та самая скорость чтения и записи, о которой я уже говорил. Второй причиной является жесткое использование части постоянной памяти для создания виртуальной оперативки. Как таковой адаптации алгоритма планирования фоновых потоков нет.

А еще минусом может быть то, что постоянная память некоторых телефонов недостаточно велика для того, чтобы можно было просто так отрезать от нее несколько гигабайт. Можно даже сказать, что те, кому нужна дополнительная оперативная память — активные пользователи — сильно забивают хранилище. Стало быть у них будет больше всего проблем с этим.

Какие телефоны поддерживают расширение памяти

Сейчас подобную функцию предлагают только несколько брендов. Среди них Huawei, которая сделала такое расширение возможным при запуске Mate 40. В этот ”клуб” так же входят VIVO и OnePlus. Xiaomi тоже готовится присоединиться к нему, но только после выхода MIUI 13, в которой и будет эта функция.