22 июля 2026 года на презентации Galaxy Unpacked в Лондоне Samsung представила сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Это первый раз, когда линейка Fold разделилась на две модели. И первый раз, когда Samsung применила приставку Ultra к складному смартфону. Разбираю что нового и сколько все это добро стоит в России.

Что такое Galaxy Z Fold8 Ultra и чем отличается от Fold8

В этом году Samsung впервые разделила линейку Fold на две модели. Galaxy Z Fold8 Ultra — старший, с S Pen, тройной камерой и максимальными характеристиками. По сути, это и есть прямой наследник Galaxy Z Fold7, который сейчас продается в России по цене в районе 110 тысяч рублей.

Купить Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold8 — младший, с новым форм-фактором под контент и медиа, но без S Pen и телевика. Это принципиально разные устройства с разной аудиторией, а не просто «версия побольше и версия поменьше».

Galaxy Z Fold8 Ultra — лучший Samsung с гибким экраном

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — первый складной смартфон с приставкой Ultra в истории компании. Флагман для продуктивности с максимальным набором характеристик.

Что внутри:

внешний экран 6.5 дюйма FHD+ с Gorilla Glass Ceramic 3;

внутренний экран 8 дюймов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 3000 нит;

тройная камера: 200 МП основная f/1.7 с 2x оптическим зумом, 50 МП ультраширик, 10 МП телевик 3x;

Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy на 3 нм;

кремний-углеродная батарея 5000 мАч, 45 Вт + 20 Вт беспроводная;

магнитный шарнир — открывается и закрывается заметно легче;

технология Flex Titanium — сгиб на экране менее заметен;

One UI 9 на Android 17, 7 лет обновлений, поддержка S Pen.

Цена Galaxy Z Fold8 Ultra в России:

12/256 ГБ — 169 999 рублей;

— 169 999 рублей; 12/512 ГБ — 199 999 рублей;

— 199 999 рублей; 16/1 ТБ — 249 999 рублей.

Цвета: Graphite, Cream, Violet Shadow, Green Shadow — последний эксклюзив Samsung Store. Актуальные новости о флагманах Samsung публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Характеристики и цена Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 — принципиально другой смартфон по форм-фактору. Первый Galaxy Z Fold за шесть лет с кардинально другим дизайном: короче и шире прежних моделей, заточен под потребление контента.

Что изменилось:

внешний экран 5.5 дюйма с соотношением 10:16 идеален для вертикального контента: Reels, Shorts;

внутренний экран 7.6 дюйма с соотношением 4:3 (широкий формат для видео и работы в две колонки);

Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц, до 3000 нит;

двойная камера: 50 МП основная OIS + 50 МП ультраширик (столь важного для флагмана телевика нет);

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

батарея 4800 мАч, 45 Вт + 20 Вт беспроводная, Qi2 Ready;

вес 201 г — легче Galaxy S26 Ultra;

IP48, One UI 9 на Android 17, 7 лет обновлений.

S Pen у базового Galaxy Z Fold8 нет (только у Ultra). Отсутствие телевика — существенный компромисс за меньшую цену.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Цена Galaxy Z Fold8 в России:

12/256 ГБ — 149 999 рублей;

— 149 999 рублей; 12/512 ГБ — 179 999 рублей;

— 179 999 рублей; 16/1 ТБ — 229 999 рублей.

Цвета: Cream, Graphite, Lavender. Pistachio — эксклюзив Samsung Store, который не отыскать в рознице. Имейте это в виду.

Galaxy Z Flip8 — самый тонкий складной смартфон

Samsung Galaxy Z Flip8 — модное раскладное устройство для тех, кому важны стиль и компактность. Самый легкий складной смартфон Samsung за всю историю: 180 г, на 8 г легче предшественника.

Главные изменения:

Exynos 2600 на 2 нм — первый 2-нм чип в смартфоне вообще (CPU быстрее на 30%, GPU на 50% относительно Z Flip7);

внешний экран 4.1 дюйма с FlexWindow (можно открывать приложения, виджеты, запускать Gemini-автоматизации не раскрывая смартфон);

основной экран 6.9 дюйма Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц, 2600 нит;

камеры: 50 МП основная OIS + 12 МП ультраширик;

кремний-углеродная батарея 4300 мАч — первое применение Si-C в серии Flip;

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2, IP48;

One UI 9 на Android 17, 7 лет обновлений.

Зарядка 25 Вт медленнее чем у Fold-серии. UWB в этой модели нет. Так что даунгрейд очевиден и неприятен.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Цена Galaxy Z Flip8 в России:

12/256 ГБ — 104 999 рублей;

— 104 999 рублей; 12/512 ГБ — 124 999 рублей.

Цвета: Cream, Graphite, Pink. Mint — эксклюзив Samsung.com. Отдельно стоит отметить ценовую политику. Цены на складные смартфоны Samsung в базовых конфигурациях остались на уровне прошлого года — заметный рост только в версиях с 1 ТБ памяти. На фоне глобального кризиса памяти, когда большинство производителей режут характеристики или поднимают цены, это говорит о том, что Samsung с ее собственным производством памяти справляется с ситуацией значительно лучше конкурентов.

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 или Flip8 — что выбрать

Простая логика выбора, чтобы вам было понятно:

Купить Galaxy Z Fold8 Ultra , если нужен максимум: S Pen, тройная камера с 200 МП, большой внешний экран. Для тех кто использует смартфон как рабочий инструмент.

, если нужен максимум: S Pen, тройная камера с 200 МП, большой внешний экран. Для тех кто использует смартфон как рабочий инструмент. Купить Galaxy Z Fold8 , если важен контент и медиа. Новый форм-фактор под вертикальные видео и широкоформатный просмотр. Легче и компактнее Ultra при меньшей цене.

, если важен контент и медиа. Новый форм-фактор под вертикальные видео и широкоформатный просмотр. Легче и компактнее Ultra при меньшей цене. Купить Galaxy Z Flip8, если хочется стильный раскладной смартфон в кармане. Самый легкий, самый быстрый Flip в истории, расширенный внешний экран.

Все три модели выходят на One UI 9 с Android 17 и получат 7 лет обновлений. Обсудить какой выбрать — в чате AndroidInsider.ru в MAX.