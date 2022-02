Samsung представила новые Galaxy S22 и замену культового Galaxy Note

Мы долго его ждали и давно о нем говорили. И вот теперь он вышел — Samsung Galaxy S22. Можно даже сказать, что мы наконец-то получили новый Galaxy Note, ведь он настолько сильно интегрировался в новую линейку, что сможет надолго стать ее неотъемлемой частью, буквально внедрившись в ДНК серии Galaxy S. Но не только этим интересны новые смартфоны. Они получили привычный по прошлому году дизайн и передовые характеристики. Больше всего улучшений коснулось камеры. Мы собрали воедино все изменения и готовы рассказать о них в этой статье.

В последнее время производители смартфонов много говорили на своих презентациях о камере. Ей и правда уделяется очень много времени, ведь больше удивить, по сути, нечем. Производительность флагманов уже давно перекрывает потребности пользователей. А дизайн так и остался очень относительным понятием. При этом камерой пользуются все и ей действительно можно уделить время. Так было и в этот раз.

Новый Samsung Galaxy S22 Ultra

Аппаратное обеспечение Samsung Galaxy S22 Ultra — это что-то среднее между Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Но главной его особенностью является возможность хранения стилуса внутри корпуса.

Снаружи он может похвастаться изысканной рамкой из армированного алюминия и стеклом Gorilla Glass Victus Plus с обеих сторон. Телефон доступен в четырех цветах: черный, белый, зеленый и бордо. Выглядит скучновато, но топовые версии никогда не блистали богатой цветовой гаммой. Задняя поверхность корпуса матовая, а это значит, что отпечатки не будут для него проблемой.

Насколько большой S22 Ultra

Размер Galaxy S22 Ultra составляет 163,3 x 77,9 x 8,9 мм, а вес — 229 грамм. Если захотите его купить — разминайте руки. Хорошо, что производитель не отказался от защиты IP68.

Замена Galaxy Note

S Pen является, наверное, самым значимым улучшением телефона. Теперь для него в корпусе есть специальный слот — он находится снизу. В прошлом году поддержка стилуса была, но найти для него место хранения становилось большой проблемой.

Но это не просто S Pen в корпусе. Он сам стал лучше. Теперь он еще более чувствительный, чем предыдущие версии, и имеет улучшенные функции рукописного ввода текста, поддерживаемого на 88 языках. Он также включает новую функцию Quick Note, которая позволяет мгновенно сохранять текст веб-сайта одним касанием.

Лучший экран Samsung

Экран Galaxy S22 Ultra имеет огромную диагональ 6,8 дюйма и разрешение QHD+ (3088 x 1440 точек). Соотношение сторон составляет 19,3:9. Экран сделан по технологии Dynamic AMOLED 2X. Он предлагает переменную частоту в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц. Частота дискретизации сенсора составляет 240 Гц. Не забыли и о разных системах улучшения качества картинки и защиты глаз. А вот скругления никуда не делись. Каждый сам решит, является ли это плюсом или минусом.

Как обычно, смартфон будет продаваться с двумя типами процессоров — Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200. Обе версии процессора поставляются с оперативной памятью от 8 до 12 ГБ и постоянной — от 128 ГБ до 1 ТБ. Обеспечивать питание системы будет батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.

Камера Galaxy S22 Ultra

Система камер Galaxy S22 Ultra в чем-то похожа на прошлогоднюю модель. У него есть основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 12 Мп, а также два телеобъектива. Оба имеют 10 Мп датчики, но один настроен на 3-кратный оптический зум, а другой — на 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум. Спереди находится камера с разрешением 40 Мп. Видео можно записывать с разрешением до 8K для основной камеры и до 4K для фронтальной.

Наконец, Samsung Galaxy S22 Ultra поставляется с One UI 4 на базе Android 12 и получит четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет обновлений безопасности. Даже Google не предлагает такого для своих устройств.

Но не только Galaxy S22 Ultra показали на сегодняшней презентации. Это просто вершина технологий, но более массовыми моделями, без сомнения, станут S22 и S22 Plus. Ведь при более низкой цене они предоставляют почти все те же функции флагманского уровня, что и Ultra-версия.

Характеристики Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus

С точки зрения внешнего вида Galaxy S22 и S22 Plus являются почти прямым продолжением своих аналогов из серии Galaxy S21. Форма модуля камеры не изменилась, а именно она определяет внешний вид обоих телефонов. К сожалению, теперь не будет двухцветных версий в базовом исполнении. Модуль камеры будет соответствовать остальному корпусу по цвету. Всего будет 4 цвета: черный, белый, зеленый и розовое золото. Эксклюзивно в салонах и интернет-магазине Samsung можно будет купить модели в следующих цветах: кремовый, графит, небесно-синий и фиолетовый. Заодно эти эксклюзивные цвета получат и отличающийся по цвету модуль камеры.

Размер новых Samsung

Galaxy S22 и S22 Plus имеют меньшие дисплеи, чем Galaxy S22 Ultra — 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Galaxy S22 имеет размеры 146 x 70,6 x 7,6 мм и весит 168 грамм, а S22 Plus имеет размеры 157,4 x 75,8 x 7,6 мм и весит 196 грамм. Защита от воды и пыли IP68 есть, а корпус является сочетанием Armor Aluminium и Gorilla Glass Victus Plus.

Samsung предоставила своим телефонам лучшие в своем классе дисплеи, которые отлично выглядят и работают, но они не впечатляют так сильно, как у более крупного Galaxy S22 Ultra. Тут они плоские, а небольшое отверстие для камеры расположено по центру у верхнего края.

Экран новых Galaxy

Экран Galaxy S22 имеет диагональ 6,1 дюйма, а Galaxy S22 Plus — 6,6 дюйма. Оба экрана на 0,1 дюйма меньше, чем у их прошлогодних аналогов, но имеют такое же разрешение FHD+ (2340 x 1080). Соотношение сторон составляет 19,5:9 каждый, по сравнению с соотношением сторон 20:9 у предыдущей серии Galaxy S21.

Оба экрана сделаны по технологии Dynamic AMOLED 2x, что и у Galaxy S22 Ultra. Также есть переменная частота обновления от 1 Гц до 120 Гц и частота дискретизации сенсора 240 Гц. Управление экраном, как уверяет Samsung, осуществляется при помощи искусственного интеллекта.

Оба телефона поставляются с One UI 4 на базе Android 12. Как и Ultra-версия, они получат четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Камера Samsung Galaxy S22 и S22 Plus

Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus получили одинаковые камеры. Среди них основной модуль с разрешением 50 Мп, который может объединять пиксели для получения 12,5 Мп снимков. Также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным гибридным зумом. Фронталка получила разрешение 40 Мп, а видео можно снимать с разрешением до 8K на основную камеру и до 4K на фронтальную. Все это управляется большим количеством систем на основе ИИ, но верить на слово не стоит. Лучше немного подождать и разобраться более основательно.

Интересно, что емкость батареи S22 и S22 Plus уменьшилась на 300 мАч часов относительно предыдущих моделей и теперь составляет соответственно 3700 мАч и 4500 мАч. Возможность быстрой зарядки на 25 и 45 Вт для моделей есть, но для этого надо будет купить совместимый блок питания. Беспроводная зарядка в обои случаях будет с мощностью 15 Вт.

В зависимости от рынка телефоны получат или процессор Samsung Exynos 2200, или его аналог от Qualcomm — SoC Snapdragon 8 Gen 1. Точной разбивки пока нет, но можно не сомневаться, что в Россию будет поставляться версия на Exynos.

Оперативной памяти для обеих моделей предлагается только 8 ГБ. Размер хранилища можно выбрать между 128 и 256 ГБ.

Сколько стоит Samsung Galaxy S22

Цены на новые телефоны стартуют от 799 долларов за базовую версию. Модель с приставкой ”Plus” стоит 999 долларов. За Ultra-версию придется выложить 1199 долларов. Официальная цена в России составляет 79 990 рублей, 94 990 рублей и 124 990 рублей соотвественно. Телефоны уже доступны для предзаказа.

Эти телефон отлично смотрятся в качестве альтернатив iPhone и Pixel 6, а если вам не так важна цена, то конкурентами китайских флагманов они станут еще более легко. Новейшие флагманы Samsung — это мощные и функциональные устройства. В ближайшее время мы их протестируем и расскажем вам, что они из себя представляют. Следите за новостями и подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать ничего интересного.