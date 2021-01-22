Samsung придумала, как снизить цену Galaxy S21. Ждём в России

Galaxy S21, который вышел в начале года, оказался даже привлекательнее своего предшественника. Мало того, что флагман нового поколения получил более привлекательный дизайн, так ещё и технически он оказался устроен более совершенно. Несмотря на это, Samsung умудрилась не только не задрать на него цену, но даже снизить её на 20% относительно прошлогодней модели. Но, кажется, выпустив такой классный Galaxy S21 в продажу, корейцы смекнули, что он мог быть ещё привлекательнее за счёт более низкой цены.

Можно ли отремонтировать Samsung Galaxy S21, если он сломается

Samsung планирует выпустить Galaxy S21 без поддержки 5G. Несмотря на то что компания пока не подтвердила это официально, она уже получила разрешение на продажи упрощённой версии флагмана. Аппарат выйдет в двух модификациях – с одной и двумя SIM-картами, — и имеет идентификаторы SM-G990F и SM-G990F_DS соответственно. Очевидно, что они должны выйти в продажу в тех странах, где поддержки 5G официально пока нет, в том числе в России.

Процессор Galaxy S21

Очевидно, что Galaxy S21 без 5G должен сохранить статус флагманского смартфона и соответствующее ему железо. Правда, использовать процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888, который составляют основу действующих флагманов, корейцы уже не смогут, потому что эти «камни» поставляются с интегрированным 5G-модемом. Понятное дело, разделить их на два независимых компонента уже нельзя, а значит, придётся использовать какой-то другой процессор.

Не покупайте Galaxy S21 пока не узнаете эти пять его особенностей

Вариантов на самом-то деле не так уж и много, а, если быть до конца точным, то три. Это либо Snapdragon 870, либо MediaTek Dimensity 1200, либо новая модификация Exynos 2100, о которой мы ещё не знаем. Но поскольку вряд ли Samsung решится использовать в основе своего флагмана процессор MediaTek, а субфлагманский SD870 сделает Galaxy S21 с 4G менее привлекательным, значит, остаётся только Exynos.

Очевидно, что Samsung решила выпустить Galaxy S21 с 4G на всякий случай. Они пойдут на те рынки, где классическая модификация ну никак не продаётся. Есть ли такие, пока сказать сложно, но и упрощённый флагман ещё официально не вышел. Лично я вполне допускаю, что новая версия Galaxy S21 может появиться в России, став альтернативой классической модели. И причина на это одна – цена.

Почему Galaxy S21 в России такой дорогой

Недавно я подробно объяснял, почему Galaxy S21 при изначально более низкой цене в России стоит даже дороже, чем S20. Всё дело оказалось в поддержке сетей пятого поколения. Просто российская партия Galaxy S20 не оснащалась поддержкой 5G, а потому стоила в производстве дешевле.

Но поскольку Galaxy S21 комплектуется процессором с интегрированным 5G-модемом, расходы на него оказались для Samsung немного выше. Так что курс доллара если и сыграл какую-то роль в формировании цен на флагманы Samsung в России, то явно не самую важную.

Что нужно знать об автономности Galaxy S21. Тут не всё очевидно

Если верить информации отраслевых источников, каждый 5G-модем обходится Samsung в 80 долларов. Это много, хоть компания и платит не только за аппаратный компонент, но и за лицензию за использование сетей пятого поколения.

Как следствие, российская версия Galaxy S21 неоправданно дорожает. Неоправданно — потому что местные потребители не могут пользоваться всеми преимуществами, за которые платят. Стало быть, в теории следует ожидать более низкого спроса на Galaxy S21, чем на Galaxy S20. И как только это станет заметно, в дело вступит подешевевший флагман без 5G.