Samsung просит не называть её смартфоны смартфонами. Что случилось

Что такое, по-вашему, смартфон? Ну, в узком смысле это просто умный телефон. Так по крайней мере расшифровывается его название. Другое дело, что эпитет «умный» даже на сотую долю не объясняет всех возможностей современных аппаратов. Ведь смартфоны были и 10, и 15 лет назад, но они не идут ни в какое сравнение с нынешними. Слишком далеко вперёд за это время шагнули технологии. Поэтому мы используем сам термин «смартфон» скорее по инерции, хотя от телефона там не осталось практически ничего. Но Samsung решила, что её смартфоны нельзя называть смартфоном не поэтому.

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Samsung потребовала власти Южно-Африканский Республики не называть Galaxy S7, который стал предметом спора с местной налоговой службой, смартфоном. По мнению компании, аппарат представляет собой не просто умный телефон, а устройство для выполнения куда более широкого спектра задач, в списке которых звонки – лишь самая незначительная.

Galaxy S7 – это устройство для выхода в интернет, передачи и приёма данных, воспроизведения музыки, просмотра и редактирования изображений. По сути, это компактный компьютер, который имеет весьма опосредованное отношение к телефону, пусть и с приставкой «умный», считает Samsung.

Чем смартфон отличается от телефона

По логике Samsung права. Несмотря на то что мы до сих пор по привычке называем наши смартфоны телефонами, по факту это вообще не так. Ведь многие из нас в последние годы даже перестали использовать их для звонков. Теперь мы всё больше пользуемся мессенджерами.

С их помощью мы шлём своим собеседникам либо текстовые сообщения, либо голосовые, мы делаем фотки, потребляем контент из социальных сетей и других медиаплощадок вроде Ютуба и ТикТока. Так что оспаривать стремление Samsung доказать, что её смартфоны – это не смартфоны, не имеет смысла.

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Другое дело, что смена терминологии – это весьма сложная и малополезная штука. В конце концов, это мало что изменит. Но цель Samsung состояла вовсе не в том, чтобы доказать что-то потребителям. Скорее наоборот.

Компания планировала убедить власти ЮАР в том, что её смартфоны – это никакие не смартфоны, а компьютеры, потому что импортные пошлины на компьютеры в этой стране банально ниже, чем на смартфоны. Только и всего. Никакой концептуальной подоплёки.

Конечно, суд, в котором Samsung доказывала свою правоту, не принял её сторону, решив, что дополнительные функции не умаляют основного предназначения смартфонов. Я примерно понимаю, чем руководствовался суд.

Смартфон — это телефон или нет

Скорее всего, судья действовал от противного и банально не хотел идти на уступки Samsung, одобряя снижение пошлин специально для неё. Ведь это бы означало, что и другие производители могут потребовать для себя аналогичных послаблений, что привело бы к снижению доходов государства от ввоза импортной техники.

Но чем руководствовался суд? Очевидно, что двумя аспектами: происхождением смартфонов, которые вышли из обычных телефонов, и наличием GSM-связи. Но приравнивают ли эти факты современные смартфоны к телефонам?

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Ведь по большому счёту GSM-модули для связи сегодня уже и не нужны вовсе, потому что передавать голосовые данные можно через VoLTE, который обеспечивает более высокое качество связи, а eSIM спокойно заменяют обычные SIM-карты. Так что это довольно спорная тема.

По большому счёту существование тех или иных категорий устройств – это сугубо бюрократическая штука, которая позволяет отделять одни гаджеты от других и собирать с их производителей или дистрибуторов пошлины в тех или иных размерах.

Но, на мой взгляд, весьма сомнительно приравнивать современные смартфоны, которые по мощности превосходят компьютеры, используемые для отправки человека в космос, к телефонам. Ведь телефоны берут своё начало ещё в 19 веке, и по этой логике можно требовать от них и барабанного номеронабирателя, и подключения к ГТС по проводу.