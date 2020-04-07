Уже много лет компания Samsung является заводилой на рынке дисплеев для смартфонов. Она делает их для себя и ”для того парня”. В итоге очень многие современные смартфоны работают с дисплеями этого корейского производителя. Периодически компания предлагает что-то новое. Так, например, в Galaxy S6 Edge мы увидели гнутый по краям дисплей. Потом форму округлостей меняли, но она оставалась. Пару лет назад компания первой начала активно готовить к запуску смартфон со складным дисплеем. Теперь она опять предлагает новый тип дисплеев. Лично мне он кажется более интересным, чем складные варианты. Что же это?

Зачем смартфону изогнутый экран

Если вы когда-то пользовались смартфоном, с изогнутым по краям экраном, наверное, вы заметили, как интересно он выглядит. Он смотрится как действительно безрамочный. Получается, что рамки находятся вне поля вашего зрения и вы видите только дисплей.

Сначала на этот изгиб пытались вынести отображение каких-то функций, но теперь это чистой воды дизайн. Конечно, если не считать всяких постукиваний или свайпов для управления громкостью в Huawei Mate 30 Pro.

Такой подход я одобряю. Загнутые края и должны оставаться только элементом дизайна. Окончательно дойдя до этой идеи, Samsung решила еще кое-что изменить. Пока это только патент, но он уже выглядит очень привлекательно.

Патент экрана Samsung

Как я уже говорил, многие производители также включили технологию изогнутых дисплеев в свой арсенал, но, похоже, Samsung планирует сделать еще один шаг вперед с новым патентом и опять выделиться на фоне остальных.

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Новый патент от Samsung раскрывает новый вид дисплея, который включает в себя изогнутые края, но на всех четырех гранях. Что-то подобное обещала Huawei в своем P40 Pro. Возможно, такой дисплей в смартфоне есть, хотя я так и не смог увидеть этого за полторы недели использования.

Раньше изогнутые дисплеи были только по бокам. Сейчас Samsung расширяет экран вниз и вверх. Патент содержит 7 изображений и краткое описание.

Южнокорейский гигант первоначально подал патент еще в июле 2019 года в SNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности). Спустя больше полугода патент был опубликован (24 марта 2020 г). Теперь записи включены в Глобальную базу данных по дизайну. Ребята из LetsGoDigital сделали соответствующий 3D-рендер запатентованной технологии отображения.

Наиболее ярким аспектом является изогнутый дисплей, выходящий за пределы верхней и нижней рамок. Теперь только углы немного видны спереди. В остальном с четырех сторон смартфон будет смотреться как полностью безрамочный.

Углы, скорее всего, оставили не из-за того, что их технически нельзя сделать другими. Судя по всему, они являются частью металлической рамы и должны выдерживать нагрузку при падении. Если в этом месте сделать стекло, разбить экран будет слишком просто. Учитывая, что смартфон с таким экраном, скорее всего, будет дорогим, я бы не хотел его разбить. Уж лучше металлические рамки. Тем более, что чехлу надо будет за что-то держаться, если рамок не будет.

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Также из предложенного дизайна можно сделать вывод, что кнопок на смартфоне не будет. Их просто негде разместить. Любое расположение сбоку будет вредить удобству использования. Особенно, если это будет сделано, как в Huawei Mate 30 Pro.

Он был таким, что при нажатии на кнопку, приходилось перехватывать смартфон. А ее расположение, близкое к задней стенке, пару раз приводило к тому, что смартфон просто выскакивал у меня из руки.

Когда появятся новые дисплеи для телефонов

К сожалению, наличие патента не означает, что смартфоны скоро должны начать выходить с такими дисплеями. Достаточно вспомнить Apple, которая штампует патенты пачками, но при этом реализует только малую часть из них, и то через несколько лет.

Возможно, компания просто запатентовала технологию, чтобы потом получать за нее отчисления. Может быть такие дисплеи будут продаваться сторонним производителям. Но есть и еще один очень интересный вариант развития событий.

Мне кажется, есть вероятность появления такого дисплея в линейке Samsung Galaxy S30, которая выйдет в следующем году. Шансы, что он появится в Galaxy Note этого года крайне низкая. Я бы даже сказал нулевая.

Дисплеи у Samsung хорошие, а вот процессоры не очень.

Во-первых, он просто не подойдет этому смартфону и не впишется в его идеологию (если она вообще есть). Во-вторых, до выхода Galaxy Note 20 остается всего несколько месяцев. Маловероятно, что патент опубликовали после того, как технология вышла на промышленный уровень и стала доступна к применению в готовых устройствах.

В любом случае, вы узнаете об этом первыми, если подпишетесь на наш новостной канал в Telegram. Обязательно обсудим смартфон с новым экраном, когда он выйдет. Пока идея мне кажется очень перспективной и многообещающей. По крайней мере, она куда лучше, чем водопад, на который все не могли насмотреться год назад. В итоге к нему очень быстро остыли. Новая разработка, судя по всему, действительно приблизит нас к безрамочным дисплеям на расстояние вытянутого мизинца.