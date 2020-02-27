Существует масса способов защитить данные, хранящиеся в памяти смартфона, от раскрытия или утечки, однако основными всё-таки являются пароли, биометрия и шифрование. Первые блокируют доступ к устройству перед посторонними, вторая позволяет владельцу не вводить при каждом входе защитные комбинации, а третье направлено на защиту от перехвата или попыток обойти пароль. Но почему-то практически никто не думает о том, что и пароли, и биометрию, и даже ключи шифрования тоже нужно как-то защитить, а плодить сущности, пытаясь защитить одно другим, в этом деле совершенно бессмысленно. Поэтому Samsung пошла по пути Apple, которая съела собаку на обеспечении безопасности своих пользователей.

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Galaxy S20 стал первым смартфоном Samsung, который получил выделенный сопроцессор Secure Element, предназначенный для безопасного хранения паролей, платёжных данных, биометрии и криптовалютных аккаунтов. В его основе лежит микросхема безопасности S3K250AF. Сомневаюсь, что вам о чём-либо говорить это сочетание цифр и букв, поэтому просто скажу, что эта микросхема прошла все необходимые проверки и получила сертификат о самом высоком уровне защиты данных среди мобильных устройств. У Apple есть аналогичный сопроцессор, который называется Secure Enclave, правда, оценивал ли кто-то его по такому же принципу, как Secure Element, неизвестно.

Что такое Secure Element

Secure Element – это комплексный компонент, который отвечает не только за безопасное хранение данных, но и противодействие разного рода атакам, эффективно распознавая их и блокируя в автоматическом режиме. По сути, он представляет собой аппаратный аналог программной технологии Knox, применяемой во всех смартфонах и планшетах Samsung, за тем лишь исключением, что он не просто шифрует конфиденциальные сведения, но и создаёт для них отдельный раздел в памяти, получить доступ к которому будет ещё сложнее, чем взломать алгоритмы Knox.

Samsung Knox – это специальное ПО для мобильных устройств Samsung, направленное на безопасное хранение личной и корпоративной информации, обеспечивая их шифрование. Кроме того, Knox выступает в качестве электронного предохранителя, который блокирует часть функций смартфона в случае получения root-прав. С этого момента пользователь больше не сможет оплачивать покупки через Samsung Pay, а также обращаться к данным, хранящимся в безопасном пространстве Knox, что в свою очередь может служить причиной для отказа в гарантийном обслуживании.

Как производители защищают свои смартфоны

Несмотря на то что необходимость в безопасном хранении конфиденциальных данных и биометрической информации существует уже давно, до настоящего момента только некоторые производители уделяли внимание этому аспекту. В число наиболее известных вендоров, которые обеспечивали защиту своих устройств при помощи выделенного сопроцессора, входят Apple и Google. А вот остальные в большинстве своём ограничивались только программной реализацией безопасного хранилища, предпочитая не раскошеливаться на выделенный аппаратный компонент.

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Не берусь судить, насколько в реальности совершенен механизм Secure Element, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что от собственной глупости и халатности он вас не защитит. Возможно, он действительно убережёт образ вашего отпечатка и пароли доступа к аккаунтам от кражи, но если вы самостоятельно установите на устройство вредоносную программу и раздадите ей все запрошенные привилегии, будьте готовы к тому, что все SMS, звонки, фотографии и прочая информация легко и просто окажутся в руках злоумышленников, и никакие аппаратные датчики вас от этого не защитят.