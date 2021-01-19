Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

Galaxy S21, который Samsung представила на прошлой неделе, зашёл мне гораздо больше его предшественника. Несмотря на то что корейцы не внесли в дизайн новинки каких-то радикальных изменений, переработав только оформление основной камеры, это положительно отразилось на внешности всего смартфона, который стал выглядеть более свежо и интересно. Однако не все дизайнерские нововведения Galaxy S21 можно оценить настолько же высоко, как дизайн фотографического блока. Например, слот для SIM-карт.

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Проектировщики Samsung, работавшие над внешним оформлением Galaxy S21, перенесли слот для SIM-карт с боковой грани смартфона на его нижний торец. Не знаю, зачем это было сделано. Возможно, из-за внутреннего устройства аппарата, компоненты которого расположены таким образом, что воткнуть трей для симки сбоку, как раньше, уже было нельзя. И всё бы ничего, но те же самые люди разместили в том же месте микрофон, отверстие которого выглядит точь-в-точь, как упор для скрепки, способствующей извлечению слота для SIM-карты.

Проблемы Galaxy S21

Основная проблема такого размещения двух разных по предназначению, но очень схожих внешне, элементов состоит в том, что перепутать одно с другим будет раз плюнуть. То есть тех, кто будет тыкать скрепкой в микрофон, пытаясь извлечь SIM-карту, явно окажется немало.

К чему это приведёт, думаю, понятно всем. Усиленное нажатие остриём скрепки практически наверняка приведёт к повреждению микрофона, сделав невозможным ни голосовое управление, ни запись звука, ни тем более совершение звонков.

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Наверное, кто-то скажет, что нужно быть полным идиотом, чтобы перепутать слот для SIM-карт с микрофоном. Но вы приглядитесь: они же выглядят абсолютно одинаково. Отверстия имеют не только идентичный размер, но и совершенно идентичную форму.

А теперь представьте себе, что SIM-карту будет пытаться извлекать пользователь с плохим зрением или просто пожилой человек, для которого между этими технологическими отверстиями нет абсолютно никакой разницы. Как следствие, мы получим гору жалоб на выходящие из строя микрофоны и кучу обращений в сервисные центры.

Не работает микрофон Galaxy S21

Очевидно, что дизайнеры Samsung совершенно не думали о том, что найдутся люди, которые перепутают микрофон со слотом для SIM-карты. Ведь если думали, но ничего не предприняли, чтобы что-то изменить, то это ещё хуже. В конце концов, даже если внутри смартфона и правда не осталось места для того, чтобы разнести эти компоненты по разным частям корпуса, остаются как минимум два варианта решения этой проблемы.

Первое и самое действенное из того, что можно было сделать, — это изменить оформление микрофона микрофона, чтобы у пользователя вообще не возникало мысли в него тыкать. Это можно было реализовать, закрыв микрофон миниатюрной, но отчётливо заметной сеточкой, как делают остальные производители.

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Второй способ — просто сделать у отверстий разную форму. Отверстие для микрофона можно сохранить кругленьким, а отверстие для SIM-карты либо оставить кругленьким, но сделать большим по диаметру, либо вообще сделать его квадратным (или конусообразным), изменив комплектную скрепку. Так будет надёжнее, потому что даже особо настырные пользователи не смогут запихать остриё скрепки в отверстие для микрофона и повредить его.

Понятия не имею, почему корейцы не могли включить голову и продумать этот момент раньше. Ведь если даже мне, человеку, далёкому от промышленного дизайна, очевидно, что так делать было нельзя, странно, что дизайнеры Samsung до этого не додумались. Наверняка найдутся те, кто раскритикуют мои идеи, заявив, что профессионалам всё-таки виднее. Однако этот довод абсолютно не состоятелен, учитывая, что отверстия действительно выглядят одинаково, а значит, наверняка вызовут путаницу.