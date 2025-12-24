Samsung устала проигрывать и придумала план против Xiaomi. Что такого появится в камере Galaxy S26 Ultra?

Похоже, южнокорейский техногигант уже не понимает, как еще можно улучшить камеры в смартфонах без серьезного аппаратного апгрейда. Последний козырь в рукаве Samsung это программные оптимизации, а еще аппаратные улучшалки в виде отдельных аксессуаров для камеры. Такой подход позволит компании не уступать китайским флагманам в мобильной фотографии. Разбираемся, на что именно делает ставку производитель.

Презентация новых флагманов ожидается только в конце февраля следующего года, но Samsung уже подогревает интерес аудитории слухами о будущих новинках. На этот раз Galaxy S26 Ultra обсуждают именно в контексте мобильной съемки. По предварительным данным, серьезных улучшений в самих сенсорах ждать не стоит. Однако есть основания полагать, что новое поколение флагманов станет интереснее для тех, кто активно использует камеру.

Какие улучшения будут в камере Galaxy S26 Ultra

В последние годы Samsung не слишком активно обновляла модуль камеры в своих флагманах, тогда как китайские производители Xiaomi, OPPO и Vivo сделали ставку именно на фото и видеовозможности своих аппаратов. В результате многие конкуренты сегодня заметно опережают Samsung как по качеству съемки, так и по программным возможностям камер.

В коде свежей бета-версии фирменного интерфейса One UI 8.5 обнаружили намеки на поддержку внешних аксессуаров для камеры. Речь идет о решениях, которые обычно используют видеографы: устройства для точного и плавного управления фокусировкой, рукояти для стабилизации, крепления и другие элементы управления.

С их помощью пользователи смогут гибко настраивать резкость, экспозицию и другие параметры съемки прямо во время записи. Ранее подобные возможности были доступны в основном на профессиональных камерах.

Поддержка внешних аксессуаров может стать для Samsung спасательным кругом и способом компенсировать технологическое отставание, не прибегая к радикальным изменениям конструкции смартфона. При этом такие доработки вряд ли существенно повлияют на себестоимость устройств, поскольку производителю не придется увеличивать размер камеры или полностью перерабатывать модуль.

Впрочем, пока все это остается на уровне слухов. В текущей бета-версии One UI 8.5 соответствующий код закомментирован и фактически не используется. Также неизвестно, появится ли новая функция сразу на релизных устройствах Galaxy S26 Ultra или станет доступна позже с одним из обновлений программного обеспечения.