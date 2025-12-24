Samsung устала проигрывать и придумала план против Xiaomi. Что такого появится в камере Galaxy S26 Ultra?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Похоже, южнокорейский техногигант уже не понимает, как еще можно улучшить камеры в смартфонах без серьезного аппаратного апгрейда. Последний козырь в рукаве Samsung это программные оптимизации, а еще аппаратные улучшалки в виде отдельных аксессуаров для камеры. Такой подход позволит компании не уступать китайским флагманам в мобильной фотографии. Разбираемся, на что именно делает ставку производитель.

Samsung устала проигрывать и придумала план против Xiaomi. Что такого появится в камере Galaxy S26 Ultra? Samsung может сделать ставку на внешние аксессуары, чтобы улучшить камеры будущих флагманов. Фото.

Samsung может сделать ставку на внешние аксессуары, чтобы улучшить камеры будущих флагманов

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Презентация новых флагманов ожидается только в конце февраля следующего года, но Samsung уже подогревает интерес аудитории слухами о будущих новинках. На этот раз Galaxy S26 Ultra обсуждают именно в контексте мобильной съемки. По предварительным данным, серьезных улучшений в самих сенсорах ждать не стоит. Однако есть основания полагать, что новое поколение флагманов станет интереснее для тех, кто активно использует камеру.

Какие улучшения будут в камере Galaxy S26 Ultra

В последние годы Samsung не слишком активно обновляла модуль камеры в своих флагманах, тогда как китайские производители Xiaomi, OPPO и Vivo сделали ставку именно на фото и видеовозможности своих аппаратов. В результате многие конкуренты сегодня заметно опережают Samsung как по качеству съемки, так и по программным возможностям камер.

Какие улучшения будут в камере Galaxy S26 Ultra. Разница в качестве съемки между флагманом именитого корейского бренда и китайскими смартфонами очевидна. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Разница в качестве съемки между флагманом именитого корейского бренда и китайскими смартфонами очевидна. Изображение: gizmochina.com

В коде свежей бета-версии фирменного интерфейса One UI 8.5 обнаружили намеки на поддержку внешних аксессуаров для камеры. Речь идет о решениях, которые обычно используют видеографы: устройства для точного и плавного управления фокусировкой, рукояти для стабилизации, крепления и другие элементы управления.

С их помощью пользователи смогут гибко настраивать резкость, экспозицию и другие параметры съемки прямо во время записи. Ранее подобные возможности были доступны в основном на профессиональных камерах.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Поддержка внешних аксессуаров может стать для Samsung спасательным кругом и способом компенсировать технологическое отставание, не прибегая к радикальным изменениям конструкции смартфона. При этом такие доработки вряд ли существенно повлияют на себестоимость устройств, поскольку производителю не придется увеличивать размер камеры или полностью перерабатывать модуль.

Впрочем, пока все это остается на уровне слухов. В текущей бета-версии One UI 8.5 соответствующий код закомментирован и фактически не используется. Также неизвестно, появится ли новая функция сразу на релизных устройствах Galaxy S26 Ultra или станет доступна позже с одним из обновлений программного обеспечения.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Названа дата выхода Xiaomi 17 Ultra. Новый камерофон уже готов, и в нем изменится все
Galaxy S26 Ultra точно станет самым мощным Android-смартфоном. Он уже получил сертификат
Вышла бета-версия One UI 8.5 для смартфонов Samsung: что нового и как установить
Лонгриды для вас
Чем отличаются складные смартфоны Flip и Fold. Какой лучше купить?

К концу 2025 года уже никого не удивить складными смартфонами. Устройства с гибкими экранами сегодня делают Samsung, Google, Xiaomi, HUAWEI, TECNO и другие бренды. Вообще, каждая уважающая себя компания считает такое устройство обязательным в своей линейке. И, как правило, ведущие бренды выпускают два типа складных телефонов: Flip и Fold. Оба форм-фактора основаны на технологии гибких экранов, однако работают и ощущаются они по-разному.

Читать далее
Samsung разрабатывает камеры с непрерывным зумом, но не для себя. Кто их получит первым

Компания Samsung работает над революционной технологией камер с непрерывным зумом для смартфонов, но владельцы Galaxy-устройств не смогут опробовать эту технологию первыми. Согласно инсайдерской информации, Samsung Electro-Mechanics разрабатывает эту систему по заказу нескольких китайских производителей смартфонов. Вот как так получается? Может они не так уж и хороши? Давайте разбираться.

Читать далее
Что выбрать между Google Pixel 10 и Samsung Galaxy S25. Выбор очевиден

Линейка Google Pixel долгое время оставалась в тени флагманов Samsung Galaxy S, которые традиционно предлагали более премиальную сборку, мощную начинку и надежность. Однако с официальным анонсом серии Pixel 10 Google кардинально пересмотрела свой подход, устранив основные недостатки и бросив серьезный вызов корейскому гиганту. Неужели пришло время, когда из двух смартфонов можно рекомендовать именно Пиксель?

Читать далее
Новости партнеров
Почему именно медведь, олень, лиса и заяц стали символами зимы
Почему именно медведь, олень, лиса и заяц стали символами зимы
Strategy нарастила долларовые резервы до 2.19 миллиарда. Сможет ли крупнейший держатель BTC пережить криптозиму?
Strategy нарастила долларовые резервы до 2.19 миллиарда. Сможет ли крупнейший держатель BTC пережить криптозиму?
Почему не работает WhatsApp* в России и не отправляются сообщения
Почему не работает WhatsApp* в России и не отправляются сообщения