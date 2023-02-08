Самсунг ворует память в новых Galaxy. Столько места не занимает даже Windows

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Кирилл Пироженко 0

1 февраля Самсунг представила свою новую флагманскую линейку Galaxy S23, в которую вошли три устройства: S23, S23+, S23 Ultra. С учетом того, что для многих реально флагманские смартфоны выпускают только Apple и Samsung, неудивительно пристальное внимание пользователей к новинкам, которые должны составить реальную конкуренцию Айфонам. Вот только по одному из самых важных параметров — доступной памяти для пользователей в новых Galaxy все не так однозначно. Блогеры, получившие устройства на обзор, и первые пользователи в России отмечают, что операционная система может занимать от 40 до 60 ГБ в памяти смартфона.

Самсунг ворует память в новых Galaxy. Столько места не занимает даже Windows. С наибольшими проблемами столкнутся покупатели базовых Galaxy S23. Это единственная модель, которая оснащается 128 ГБ памяти. Фото.

С наибольшими проблемами столкнутся покупатели базовых Galaxy S23. Это единственная модель, которая оснащается 128 ГБ памяти.

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Только представьте, в телефоне на 128 ГБ может быть свободно только 68. Это чуть больше половины заявленного объема. Как-то для флагманского смартфона это, мягко говоря, несерьезно. Разбираемся, что с этим делать, и выясняем, как обстоят дела с занятой памятью в новых телефонах у других производителей.

Мало свободной памяти в Самсунге

Мало свободной памяти в Самсунге. Почти 69 ГБ занимает система в новом Гэлакси. Фото.

Почти 69 ГБ занимает система в новом Гэлакси.

Количество занимаемой памяти в новых Самсунгах можно, конечно, попытаться объяснить невероятно крутыми функциями, которые заложены в операционную систему. Вот только ничего впечатляющего там нет. Все плюс-минус как у остальных. В Galaxy S23, безусловно, есть фишки, которых нет в Айфоне, но чтобы из-за них так разрасталась система, я не представляю.

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Мало свободной памяти в Самсунге. В прошлом поколении система занимает всего 18 ГБ. Даже если прибавить сюда раздел Другое, все равно получится меньше. Фото.

В прошлом поколении система занимает всего 18 ГБ. Даже если прибавить сюда раздел Другое, все равно получится меньше.

Кто-то предполагает, что это связано с тем, что для обработки фотографий в OneUI 5.1 на всех смартфонах Galaxy S23 встроен Adobe Lightroom. Но эта теория не выдерживает критики, так как само приложение при загрузке из Google Play занимает всего 120 мегабайт. И даже если вы скачаете все инструменты, которые возможны, вы явно не получите близкий расход памяти.

Свободная память в Айфоне

Свободная память в Айфоне. iOS 16 в iPhone 13 занимает значительно меньше места, чем OneUI. Фото.

iOS 16 в iPhone 13 занимает значительно меньше места, чем OneUI.

Чтобы вы понимали, насколько критично место, которое занято операционной системой, давайте возьмем iPhone. В моем стареньком iPhone XR, который работает на iOS 16.3, система занимает 8,95 ГБ. Но всегда можно сказать, что это старый смартфон, поэтому и такие показатели. Не вопрос. Давайте возьмем iPhone 13 на 128 ГБ: iOS занимает 9,33 ГБ, системные файлы — 8,43 ГБ. Итого получается 17,76 ГБ. Даже такой показатель значительно отличается от 40 ГБ, не говоря уже про 60. Если вы все еще думаете, что Самсунг все сделал правильно, а это просто я вам неправильные Айфоны показываю, то вот вам еще один пример iPhone 12 на 256 ГБ: iOS — 9,32 ГБ, системные данные — 13,92 ГБ. Итого 23,24 ГБ.

Свободная память в Айфоне. А вот так распределяется память в iPhone 12. Фото.

А вот так распределяется память в iPhone 12.

Как видите, больший объем памяти в Айфоне не позволяет выйти даже на близкие показатели по занимаемой памяти в Самсунге. А это не новые Айфоны, которые только что вытащили из коробки. Ими ежедневно пользуются. Могу привести и другой пример, который лично меня шокировал. В августе прошлого года я купил совершенно новый ноутбук Huawei с накопителем 512 ГБ и Windows 11 на борту. То есть я пользуюсь им уже полгода.

Свободная память в Айфоне. И даже Windows расходует меньше памяти на SSD. Фото.

И даже Windows расходует меньше памяти на SSD.

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Так вот, система вместе с системными файлами в памяти ноутбука занимает всего 30,7 ГБ. Для более честного замера давайте приплюсуем сюда еще раздел другое размером 7,83 ГБ. Получится 38,53 ГБ. И только компьютер с полноценной настольной операционкой, которым пользуются активно уже полгода, смог приблизиться к нижней границе того, что демонстрирует новый смартфон от Самсунг.

Память в телефоне Самсунг

Память в телефоне Самсунг. Не советую покупать даже базовую версию Galaxy S23 Ultra. 256 ГБ для такого смартфона будет маловато. Фото.

Не советую покупать даже базовую версию Galaxy S23 Ultra. 256 ГБ для такого смартфона будет маловато.

Получается, что Самсунг просто берет и ворует у покупателей своих смартфонов большой кусок памяти сразу из коробки. Заметьте, что в процессе использования эти показатели будут увеличиваться в большую сторону. То есть вы точно должны понимать, что покупать Galaxy S23, которые оснащены 128 ГБ памяти, просто нельзя. Вообще, глядя на то, как активно OneUI кушает память, я бы советовал брать минимум 512 ГБ. Все-таки такими темпами даже 256 ГБ можно забить очень быстро. А карты памяти в Самсунговских флагманах не поддерживаются уже давно.

Память в телефоне Самсунг. Посмотрите на расход в уже старом Xiaomi. Фото.

Посмотрите на расход в уже старом Xiaomi.

Просто для сравнения покажу вам данные памяти в двух других смартфонах на Андроиде. В моем Xiaomi Mi 10T Pro, который вышел в 2020 году и используется с мая 2021 без единого сброса прямо сейчас система занимает 13,1 ГБ. Прибавим сюда еще настройки системы в размере 6,21 ГБ и получим 19,31 ГБ. До момента написания этого текста я думал, что это очень много. Как оказалось, я никогда еще так не ошибался.

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Память в телефоне Самсунг. А вот так выглядит система на более новом Xiaomi. Фото.

А вот так выглядит система на более новом Xiaomi.

Плюс ко всему, многие пишут, что MIUI — очень прожорливая операционка. Но посмотрите на показатели Xiaomi 11 Lite NE: система — 14,75 ГБ, настройки системы — 8,74 ГБ. Получается 23,49 ГБ. И это до чистки временных файлов. Как по мне, так Самсунг легко поставил рекорд по тому, сколько памяти занято в смартфоне из коробки. Вряд ли в ближайшее время кто-то из производителей до них дотянется. Да и делать такое в здравом уме и твердой памяти, надеюсь, никто не будет. Лучше бы в Самсунг вместо настраиваемых экранов блокировки скопировали у Apple размер iOS. От этого хотя бы была реальная польза для владельцев новеньких Galaxy. Ну а для покупателей очередная мораль: не покупайте флагманы в базовой комплектации.

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