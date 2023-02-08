Самсунг ворует память в новых Galaxy. Столько места не занимает даже Windows

1 февраля Самсунг представила свою новую флагманскую линейку Galaxy S23, в которую вошли три устройства: S23, S23+, S23 Ultra. С учетом того, что для многих реально флагманские смартфоны выпускают только Apple и Samsung, неудивительно пристальное внимание пользователей к новинкам, которые должны составить реальную конкуренцию Айфонам. Вот только по одному из самых важных параметров — доступной памяти для пользователей в новых Galaxy все не так однозначно. Блогеры, получившие устройства на обзор, и первые пользователи в России отмечают, что операционная система может занимать от 40 до 60 ГБ в памяти смартфона.

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Только представьте, в телефоне на 128 ГБ может быть свободно только 68. Это чуть больше половины заявленного объема. Как-то для флагманского смартфона это, мягко говоря, несерьезно. Разбираемся, что с этим делать, и выясняем, как обстоят дела с занятой памятью в новых телефонах у других производителей.

Мало свободной памяти в Самсунге

Количество занимаемой памяти в новых Самсунгах можно, конечно, попытаться объяснить невероятно крутыми функциями, которые заложены в операционную систему. Вот только ничего впечатляющего там нет. Все плюс-минус как у остальных. В Galaxy S23, безусловно, есть фишки, которых нет в Айфоне, но чтобы из-за них так разрасталась система, я не представляю.

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Кто-то предполагает, что это связано с тем, что для обработки фотографий в OneUI 5.1 на всех смартфонах Galaxy S23 встроен Adobe Lightroom. Но эта теория не выдерживает критики, так как само приложение при загрузке из Google Play занимает всего 120 мегабайт. И даже если вы скачаете все инструменты, которые возможны, вы явно не получите близкий расход памяти.

Свободная память в Айфоне

Чтобы вы понимали, насколько критично место, которое занято операционной системой, давайте возьмем iPhone. В моем стареньком iPhone XR, который работает на iOS 16.3, система занимает 8,95 ГБ. Но всегда можно сказать, что это старый смартфон, поэтому и такие показатели. Не вопрос. Давайте возьмем iPhone 13 на 128 ГБ: iOS занимает 9,33 ГБ, системные файлы — 8,43 ГБ. Итого получается 17,76 ГБ. Даже такой показатель значительно отличается от 40 ГБ, не говоря уже про 60. Если вы все еще думаете, что Самсунг все сделал правильно, а это просто я вам неправильные Айфоны показываю, то вот вам еще один пример iPhone 12 на 256 ГБ: iOS — 9,32 ГБ, системные данные — 13,92 ГБ. Итого 23,24 ГБ.

Как видите, больший объем памяти в Айфоне не позволяет выйти даже на близкие показатели по занимаемой памяти в Самсунге. А это не новые Айфоны, которые только что вытащили из коробки. Ими ежедневно пользуются. Могу привести и другой пример, который лично меня шокировал. В августе прошлого года я купил совершенно новый ноутбук Huawei с накопителем 512 ГБ и Windows 11 на борту. То есть я пользуюсь им уже полгода.

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Так вот, система вместе с системными файлами в памяти ноутбука занимает всего 30,7 ГБ. Для более честного замера давайте приплюсуем сюда еще раздел другое размером 7,83 ГБ. Получится 38,53 ГБ. И только компьютер с полноценной настольной операционкой, которым пользуются активно уже полгода, смог приблизиться к нижней границе того, что демонстрирует новый смартфон от Самсунг.

Память в телефоне Самсунг

Получается, что Самсунг просто берет и ворует у покупателей своих смартфонов большой кусок памяти сразу из коробки. Заметьте, что в процессе использования эти показатели будут увеличиваться в большую сторону. То есть вы точно должны понимать, что покупать Galaxy S23, которые оснащены 128 ГБ памяти, просто нельзя. Вообще, глядя на то, как активно OneUI кушает память, я бы советовал брать минимум 512 ГБ. Все-таки такими темпами даже 256 ГБ можно забить очень быстро. А карты памяти в Самсунговских флагманах не поддерживаются уже давно.

Просто для сравнения покажу вам данные памяти в двух других смартфонах на Андроиде. В моем Xiaomi Mi 10T Pro, который вышел в 2020 году и используется с мая 2021 без единого сброса прямо сейчас система занимает 13,1 ГБ. Прибавим сюда еще настройки системы в размере 6,21 ГБ и получим 19,31 ГБ. До момента написания этого текста я думал, что это очень много. Как оказалось, я никогда еще так не ошибался.

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Плюс ко всему, многие пишут, что MIUI — очень прожорливая операционка. Но посмотрите на показатели Xiaomi 11 Lite NE: система — 14,75 ГБ, настройки системы — 8,74 ГБ. Получается 23,49 ГБ. И это до чистки временных файлов. Как по мне, так Самсунг легко поставил рекорд по тому, сколько памяти занято в смартфоне из коробки. Вряд ли в ближайшее время кто-то из производителей до них дотянется. Да и делать такое в здравом уме и твердой памяти, надеюсь, никто не будет. Лучше бы в Самсунг вместо настраиваемых экранов блокировки скопировали у Apple размер iOS. От этого хотя бы была реальная польза для владельцев новеньких Galaxy. Ну а для покупателей очередная мораль: не покупайте флагманы в базовой комплектации.