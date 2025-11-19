Samsung опять будет ставить Exynos в Galaxy S26. Как это повлияет на флагманы компании?

Samsung впервые подробно рассказала о возможностях своих первых 2 нм чипов и неожиданно признала, что приросты мощности будут довольно скромными. Компания готовит Exynos 2600 к выходу в 2026 году, и именно он станет основой европейских версий будущих Galaxy S26 и S26+. Хотя цифры не выглядят революционными, новый процесс уже приносит Samsung крупные заказы и усиливает её позиции в производстве мобильного железа.

Samsung много лет пытается вернуть доверие к линейке Exynos. Пользователи регулярно жаловались, что европейские версии флагманов уступают модели со Snapdragon по скорости и автономности. В 2026 году разделение снова повторится. Galaxy S26 и S26+ получат Exynos 2600, тогда как S26 Ultra снова будет работать на процессоре Qualcomm. Это решение выглядит консервативным, однако внутри Samsung уверяют, что новая архитектура исправит старые проблемы.

Компания раскрыла ключевые параметры новой 2 нм технологии Gate All Around. Обещан рост производительности примерно на 5%. Эффективность должна увеличиться примерно на 8%. Размер кристалла уменьшится еще примерно на 5% по сравнению со вторым поколением 3 нм процесса. Эти значения скромные, но уже обеспечили Samsung весомые контракты. Среди них поставки чипов для будущих Galaxy S26, а также заказ Tesla на производство AI6 процессоров стоимостью около 16,5 миллиардов долларов.

Отдельного внимания заслуживает показатель выхода годных кристаллов. По данным Samsung, он держится на уровне около 60%. Это означает, что производство уже можно масштабировать, а затраты на каждый чип снизятся. Для европейских моделей Galaxy S26 это особенно важно, поскольку переход на Exynos позволит сократить себестоимость аппарата и уменьшить зависимость от Qualcomm.

Тем не менее эксперты остаются осторожными. История линейки Exynos показывает, что даже впечатляющие спецификации не гарантируют реального превосходства. Qualcomm и Apple продолжают использовать собственные архитектуры, что дает им заметное преимущество в оптимизации и скорости. Samsung же снова опирается на стандартные ядра ARM Lumex, которые обычно уступают конкурентам в реальном использовании.

Пока остаётся вопрос, станет ли 2 нм платформа тем самым поворотным моментом, которого ждали фанаты Samsung, или европейских покупателей ждет очередной повтор прошлых разочарований. Компания уверяет, что последовательные улучшения создадут долгосрочный эффект. Удастся ли это на практике, мы узнаем уже в 2026 году.