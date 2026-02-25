Вышел Samsung Galaxy S26: новые функции, характеристики и цена в России

Герман Вологжанин

В Сан-Франциско (Калифорния, США) завершилась презентация Galaxy Unpacked 2026 — главное событие для Samsung в текущем году. Корейская компания представила новую линейку флагманов, показав всему миру смартфон Galaxy S26. Свежие модели сразу появились в России и уже доступны по предзаказу. Рассказываем обо всех новых функциях Galaxy S26, характеристиках и ценах в официальной рознице.

Вышел Samsung Galaxy S26: новые функции, характеристики и цена в России. Новая линейка смартфонов представлена официально. Фото.

Новая линейка смартфонов представлена официально

Что нового появилось в Galaxy S26

На презентации Galaxy Unpacked 2026, которую AndroidInsider подробно освещал в Telegram и MAX, компания Samsung показала сразу 3 новых смартфона:

  • Galaxy S26;
  • Galaxy S26+;
  • Galaxy S26 Ultra.

Самым интересным в новой линейке оказался смартфон Galaxy S26 Ultra. Именно его фишкам была посвящена большая часть презентации. Топовый флагман получил совершенно новый экран Privacy Display. Он позволяет скрывать контент на дисплее от посторонних глаз.

Что нового появилось в Galaxy S26. Так выглядит экран с функцией затемнения. Фото.

Так выглядит экран с функцией затемнения

Чтобы это сделать, необходимо включить специальную функцию в настройках экрана. Картинка станет более блеклой, зато ваши соседи по вагону метро ничего не увидят, даже если очень захотят.

Также по аналогии с iPhone 17 Pro новый Galaxy S26 Ultra получил алюминиевую раму. Из остальных нововведений — ускорение зарядки (75% за 30 минут) и расширение диафрагмы двух камер: ультраширокоугольной и телевика.

Что нового появилось в Galaxy S26. Смартфон теперь из алюминия, а не титана. Фото.

Смартфон теперь из алюминия, а не титана

Компактный флагман Galaxy S26 получил слегка увеличенный экран, а еще аккумулятор сразу на 4300 мАч вместо 4000 мАч у предшественника. Plus-версия совсем не изменилась, если не брать во внимание новый процессор.

Характеристики смартфонов Galaxy S26

Характеристики Galaxy S26 во всех его проявлениях получили исключительно минорное обновление. Каждая модель обзавелась свежим процессором, но самый крутой оказался лишь в распоряжении S26 Ultra. Кроме-того, где-то увеличили аккумулятор, а где-то — нарастили скорость зарядки. Отличия Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra представлены в таблице.

ХарактеристикиGalaxy S26Galaxy S26+Galaxy S26 Ultra
Экран6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП200 + 50 + 10 + 50 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП12 МП
ПроцессорExynos 2600Exynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
Аккумулятор4300 мАч4900 мАч5000 мАч
Зарядка25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		65 Вт (проводная)
45 Вт (беспроводная)

В целом, характеристики флагманов Samsung не меняются уже на протяжении нескольких лет. Смартфоны год от года получают исключительно эволюционные изменения, которые, впрочем, не мешают всем с нетерпением ждать выхода Galaxy S26.

Дата выхода Samsung Galaxy S26

Предзаказ Galaxy S26 открывается 26 февраля 2026 года. Смартфоны новой линейки официально будут доступны в МТС, Samsung Galaxystore, restore:, М.Видео и других розничных сетях.

Общий старт продаж Galaxy S26 запланирован на 27 марта 2026 года. Стадия предзаказа будет продолжаться ровно до этого момента, однако в «серых» магазинах смартфоны могут появиться раньше.

Цена смартфонов Galaxy S26 в России

Смартфоны уже доступны к предзаказу на территории России. Официальная цена Galaxy S26 отличается в зависимости от модели и объема памяти.

Galaxy S26:

  • 12/256 ГБ — 89 990 ₽;
  • 12/512 ГБ — 104 990 ₽.

Galaxy S26+:

  • 12/256 ГБ — 104 990 ₽;
  • 12/512 ГБ — 119 990 ₽.

Galaxy S26 Ultra:

  • 12/256 ГБ — 124 990 ₽;
  • 12/512 ГБ — 144 990 ₽.
  • 12/1024 ГБ — 189 990 ₽.

Как обещает Samsung, по завершении стадии предзаказа цены увеличатся. Но мы-то знаем, как это бывает с корейскими флагманами, на примере Galaxy S25 Edge, который за несколько месяцев с момента старта продаж подешевел в 2 раза.

