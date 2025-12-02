Samsung выпустила Galaxy Z TriFold — первый смартфон компании, раскладывающийся в 10-дюймовый планшет

Кирилл Пироженко

Первые складные смартфоны казались экспериментом, но индустрия движется дальше. Производители ищут новые форматы, которые способны заменить привычные устройства и открыть для пользователей дополнительные сценарии работы. Samsung стала одной из компаний, которые продвигают эту идею быстрее всего, и теперь она представила модель, которая меняет само представление о складных устройствах. Речь идет о Galaxy Z TriFold. Это первый коммерческий смартфон компании с двумя линиями сгиба и тремя экранами. Устройство открывается как полноценный планшет с диагональю 10 дюймов, а в сложенном состоянии превращается в классический моноблок с экраном 6.5 дюйма.

Первый Galaxy, который складывается сразу в двух местах. Изображение: macrumors.com

Первый Galaxy, который складывается сразу в двух местах. Изображение: macrumors.com

Основой новой конструкции стала защищенная внутренняя схема складывания. Основной дисплей закрывается внутрь, что снижает вероятность его повреждений при переноске. Samsung заявляет, что механизм складывания был переработан с учетом вариативной нагрузки на разные сегменты экрана.

В конструкции используется титановый шарнир Armor FlexHinge и двухкомпонентный механизм на двойной рельсовой основе. Для защиты внутреннего узла добавлен тонкий металлический элемент, который снижает риск повреждения при неправильной нагрузке. Устройство также оснащено сигналом, который предупреждает пользователя, если смартфон пытаются сложить неправильно.

Получаете в одном устройстве и смартфон, и полноценный планшет. Изображение: macrumors.com

Получаете в одном устройстве и смартфон, и полноценный планшет. Изображение: macrumors.com

Толщина конструкции зависит от сегмента. Левая часть дисплея имеет толщину 3.9 миллиметра, центральная область немного больше и составляет 4.2 миллиметра, а правая часть достигает 4 миллиметров. Между панелями расположен амортизирующий слой, а поверх него усиленное покрытие, защищающее от ударов. Алюминиевая рамка предотвращает соприкосновение экранов в закрытом состоянии. Даже для такой конструкции Самсунг умудрился реализовать защиту от воды IP48.

Толщина отличается в разных сегментах. Изображение: macrumors.com

Толщина отличается в разных сегментах. Изображение: macrumors.com

Для питания используется аккумуляторная система из трех модулей общей емкостью 5600 мАч. Это самая емкая батарея среди всех смартфонов Samsung. В оснащение входит три основных камеры. Основной сенсор на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 12 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным оптическим приближением. На внешнем дисплее и основном экране размещены по одной фронтальной камере на 10 мегапикселей. Работает Galaxy Z TriFold на Snapdragon 8 Elite (for Galaxy) с 16 ГБ оперативной памяти.

Самсунг адаптировала интерфейс под TriFold. Изображение: macrumors.com

Самсунг адаптировала интерфейс под TriFold. Изображение: macrumors.com

Большой экран открывает дополнительные возможности. Пользователь может разместить три приложения рядом, настроить несколько рабочих пространств и запустить режим Samsung DeX. Galaxy Z TriFold поддерживает до четырех рабочих зон и пять одновременно работающих приложений. Google оптимизировала Gemini Live под новый формат. Старт продаж в Южной Корее намечен на 12 декабря. В начале 2026 года смартфон появится в США и других странах. Стоимость пока не объявлена.

