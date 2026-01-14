Samsung выпустила новый Galaxy A07 5G с большой батареей. Говорят, он круче бюджеток Xiaomi

Перед анонсом флагманской серии Galaxy S26 компания Samsung без лишней помпы анонсирует свои более доступные устройства. В частности, новых представителей линейки A0, куда входят модели начального уровня. Еще в сентябре 2025 года она выпустила Galaxy A07, а сейчас вышла его улучшенная версия — смартфон Galaxy A07 5G. В отличие от модели без приставки «5G», здесь установлен более свежий процессор, да и отдельные характеристики тоже получили апгрейд.

Samsung выпустила новый Galaxy A07 5G с большой батареей. Говорят, он круче бюджеток Xiaomi. Недорогой Samsung с поддержкой 5G. Изображение: tamindir.com. Фото.

Недорогой Samsung с поддержкой 5G. Изображение: tamindir.com

Характеристики Galaxy A07 5G

Как и прежде, 5G в названии смартфона Samsung символизирует не только поддержку сетей пятого поколения, но и выбор другого процессора. В данном случае речь идет о Dimensity 6300, набирающем свыше 550 тысяч баллов в AnTuTu. Солидные цифры для смартфона начального уровня.

ХарактеристикиGalaxy A07 5G
Экран6.7 дюйма, AMOLED (1600х720), 120 Гц
Основная камера50 + 2 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорDimensity 6300
Память4/64 или 4/128 ГБ
Аккумулятор6000 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)

А вот остальные характеристики Galaxy A07 5G вызывают вопросы. Экран с частотой обновления 120 Гц — хорошо, но разрешение HD+ кажется недостаточным. Dimensity 6300 для такого устройства — топ, но 4 ГБ оперативной памяти выглядят как издевательство. Аккумулятор на 6000 мАч — тоже хорошо, однако отсутствие зарядки в комплекте и поддержки NFC заставят покупателя присмотреться к смартфонам других марок.

Отличия между Galaxy A07 и Galaxy A07 5G

К моменту выхода Galaxy A07 5G в России уже продается обычный Galaxy A07. Вот, чем он отличается от 5G-версии:

  • экран с частотой 90 Гц;
  • менее производительный Helio G99;
  • батарея на 5000 мАч.

При этом у 4G-версии те же недостатки: разрешение экрана HD+, отсутствие зарядки в комплекте и невозможность бесконтактной оплаты покупок через NFC.

Дата выхода и цена Galaxy A07 5G

На момент публикации материала Galaxy A07 5G вышел в Тайланде, Мьянме и Вьетнаме. Там в зависимости от объема памяти стоимость новинки составляет:

  • 4/64 ГБ — ~ $175 (~ 14 000 ₽);
  • 4/128 ГБ — ~ $190 (~ 15 000 ₽).

С учетом того, что Galaxy A07 в варианте 4/128 ГБ продается в наших магазинах менее чем за 10 тысяч рублей, Galaxy A07 5G в России представляется абсолютно несостоятельным. Однако относительно выхода смартфона у нас компания Samsung пока еще ничего не сообщила.

