Samsung выпустит складной смартфон для бедных. Каким он будет?

Самый первый складной смартфон Samsung серии Fold был представлен в далеком 2019 году. Он был полон компромиссов в виде маленького внешнего дисплея, большой выемки под фронтальную камеру и складки на внутреннем экране, габаритов и скромного аккумулятора. Тогда это была опробация технологий, имевшихся в распоряжении Samsung. Из всех минусов, на момент релиза вытекали и улучшения, которые были произведены в последующие годы. Третья версия Samsung Galaxy Z Fold лишилась практически всех недостатков своих предшественников, а гибкие экраны стали более массовыми и дешевыми в производстве. Это и заставило Samsung задуматься о выпуске недорогой версии Galaxy Z Fold.

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Сколько стоит складной телефон

Складные смартфоны в линейках всех производителей на сегодняшний день являются самыми дорогими устройствами. Себестоимость дисплея перемещает такие аппараты в верхний ценовой сегмент и вынуждает компании устанавливать максимально производительное железо, чтобы оправдать итоговую стоимость на полке.

В 2021 году Samsung выпустили свою вторую «раскладушку» Galaxy Z Flip 3. Да, в названии фигурирует цифра «3», но версия все же вторая. Это оказался самый дешевый складной смартфон на рынке в рамках подобного предложения, и в сегменте гибких дисплеев устройство стало бестселлером. Люди соскучились по необычным форм-факторам, а для многих это была еще и имиджевая составляющая.

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Правда, цена такого решения в любом случае оказалась не из низких – версию на 128 Гб можно приобрести за 60-65 тысяч рублей, что для некоторых является серьезным психологическим барьером, ведь смартфон за такие немаленькие деньги имел серьезный компромисс в виде малого времени автономной работы. Изначально Flip 3 выходил на рынок по цене в 100 тысяч, но быстро подешевел и продажи пошли вверх.

Что уж говорить про версию Galaxy Z Fold 3 (в этой ситуации действительно третий смартфон в серии). Топовые характеристики в виде флагманского процессора, быстрой памяти, премиальных материалов корпуса и двух качественных экранов делают стоимость на полке максимальной – 160 тысяч рублей за версию на 256 Гб. С 2020 года Samsung борется с повышением итоговой цены на Fold-серию:

Урезали комплект поставки;

Используют старые модули камер, дорабатывая только ПО;

Уменьшили минимальный объем встроенной памяти;

Отказались от льготного ремонта дисплея.

Несмотря на это, с момента выхода первого Fold в 2019 году рынок складных устройств, по данным Counterpoint, увеличился до 18,3 млн устройств. С учетом того, что в целом в мире продается 1,3 млрд смартфонов за год, это, конечно, серьёзные цифры, но гибкие устройства по-прежнему остаются нишевым предложением. Рывок на этом рынке возможен только при снижении цены или появлении подобного устройства от Apple.

Недорогой складной смартфон Samsung

На волне повсеместного роста цен на технику появились слухи о желании Samsung выпустить складной смартфон в рамках линейки Galaxy A, который будет ощутимо дешевле серии Z Fold, а возможно и Z Flip. Такое решение позволит поднять продажи устройств с гибкими дисплеями.

В этой ситуации Samsung важно не пересечь две своих серии устройств по ценам. Самый дорогой телефон А-серии Galaxy A73 вышел по цене от 549 долларов (в РФ аппарат недоступен, но в пересчёте на рубли это примерно 32 тысячи). Стоимость Flip 3 снизилась до 850$. Чтобы не возникло внутренней конкуренции Samsung необходимо уложить новый смартфон по цене в 45-50 тысяч, а ещё лучше — убрать из продажи Galaxy Z Flip, чтобы они не перебивали продажи друг друга.

Ожидается, что ориентировочно к 2024-2025 годам Samsung сможет снизить себестоимость производства гибких экранов до уровня, достаточного для установки их в смартфоны среднеценового сегмента. Но этого явно будет недостаточно. Чтобы выпустить недорогой складной аппарат, возможно, компании придётся пойти на более радикальные меры:

Установить более простой процессор и медленную память;

Перейти на пластиковый корпус как в A-серии;

Использовать камеры, аналогичные смартфонам этого класса;

Упростить конструкцию шарнира, что уменьшит его ресурс, но снизит себестоимость.

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Если общее впечатление от смартфона при этом не изменится, то получится бестселлер. Производителю необходимо будет поработать над оптимизацией программного обеспечения и прочностью конструкции, чтобы конечный пользователь не разочаровался и тогда удешевление, возможно, даже пройдет незамеченным. Единственное, о чем пока ничего не известно, так это какой форм-фактор будет выбран производителем – раскладушка в стиле Flip или Fold.

Тем, кто хочет попробовать складные устройства, но ограничен в бюджете ждать осталось совсем недолго. Именно после выхода подобного смартфона по низкой цене станет понятно, только ли стоимость останавливает людей от покупки таких гаджетов или все же существует непонимание для чего нужно еще и открывать что-то, если есть обычный планшет и телефон.