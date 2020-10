Samsung, Xiaomi и OnePlus высмеяли новый iPhone 12

Насмешки над Apple и владельцам iPhone всегда были чем-то обыденным для пользователей устройств на Android и их производителей. Причём интересно, что и те, и другие предъявляли практически одинаковые претензии, высмеивая небольшой объём оперативки в айфонах, размер выемки для датчиков распознавания лиц и неспособность Apple установить в свои смартфоны аккумуляторы увеличенной ёмкости. В общем, вели себя очень поверхностно, не пытаясь углубляться в реальные проблемы. Новый случай только подтвердил эту теорию.

Какие производители Android-смартфонов работают над созданием iPhone 12

Думаю, вы знаете, что в начале этой недели, на презентации 13 октября, Apple объявила о том, что решила убрать из комплекта поставки всех своих смартфонов наушники и блоки питания для зарядки. В Купертино объяснили это якобы заботой об окружающей среде, потому что сокращение производства аксессуаров приведёт к уменьшению выбросов атмосферу и объёмов электронных отходов. Само собой, конкуренты Apple не могли проигнорировать этот факт и поспешили его высмеять.

Не сговариваясь, сразу три производителя решили потроллить Apple за её жадность. Ими оказались Samsung, OnePlus и Xiaomi.

Самая толстая подколка принадлежала OnePlus. Компания прямо на презентации OnePlus 8T показала слайд, на котором говорилось о том, что в комплекте со смартфоном бесплатно идёт зарядный блок питания и кабель.

Чуть более элегантно поступила Samsung. Она опубликовала у себя в Фейсбуке сообщение, где говорилось о том, что смартфоны Galaxy поставляются из коробки со всем, что нужно пользователям, — от зарядного блока до отличной камеры, батареи, производительности и экрана 120 Гц.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

