Samsung, Xiaomi и OnePlus высмеяли новый iPhone 12

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Иван Кузнецов 0

Насмешки над Apple и владельцам iPhone всегда были чем-то обыденным для пользователей устройств на Android и их производителей. Причём интересно, что и те, и другие предъявляли практически одинаковые претензии, высмеивая небольшой объём оперативки в айфонах, размер выемки для датчиков распознавания лиц и неспособность Apple установить в свои смартфоны аккумуляторы увеличенной ёмкости. В общем, вели себя очень поверхностно, не пытаясь углубляться в реальные проблемы. Новый случай только подтвердил эту теорию.

iPhone 12

Apple представила классный iPhone 12, но лишила его зарядки и наушников

Какие производители Android-смартфонов работают над созданием iPhone 12

Думаю, вы знаете, что в начале этой недели, на презентации 13 октября, Apple объявила о том, что решила убрать из комплекта поставки всех своих смартфонов наушники и блоки питания для зарядки. В Купертино объяснили это якобы заботой об окружающей среде, потому что сокращение производства аксессуаров приведёт к уменьшению выбросов атмосферу и объёмов электронных отходов. Само собой, конкуренты Apple не могли проигнорировать этот факт и поспешили его высмеять.

Как конкуренты троллят Apple

Не сговариваясь, сразу три производителя решили потроллить Apple за её жадность. Ими оказались Samsung, OnePlus и Xiaomi.

OnePlus 8T

В комплекте с OnePlus 8T идёт бесплатный зарядник

Самая толстая подколка принадлежала OnePlus. Компания прямо на презентации OnePlus 8T показала слайд, на котором говорилось о том, что в комплекте со смартфоном бесплатно идёт зарядный блок питания и кабель.

Samsung

Samsung тоже даёт бесплатный блок питания в комплекте со всеми смартфонами

Чуть более элегантно поступила Samsung. Она опубликовала у себя в Фейсбуке сообщение, где говорилось о том, что смартфоны Galaxy поставляются из коробки со всем, что нужно пользователям, — от зарядного блока до отличной камеры, батареи, производительности и экрана 120 Гц.

Ну, и самый, на мой взгляд, элегантный троллинг последовал от Xiaomi. Китайская компания уложила комплектные аксессуары Mi 10T Pro в коробку таким образом, что первым, что пользователь видел бы по её открытии, был бы блок питания.

Как Samsung копирует Apple

iPhone 12

iPhone 12 настолько крут, что Samsung скорее всего скопирует его комплект поставки и уберёт из коробки своих смартфонов блок питания

В целом все шутки получились довольно поверхностными, хоть и весёлыми. Но, на мой взгляд, есть в этих приколах что-то заведомо лицемерное. Ведь я больше чем уверен, что пройдёт год или меньше, и Samsung первой из команды компаний-троллей уберёт из комплекта поставки своих смартфонов блок питания, последовав примеру Apple. Ну, а что? Зарядник стоит денег, а себестоимость фирменных аппаратов бренда по мере расширения их возможностей только растёт. Поэтому экономия на комплектующих, пусть и небольшая, может сыграть компании в плюс.

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Почему я так уверен, что Samsung первой откажется от расширенной комплектации? Да потому что я неоднократно наблюдал, как корейцы копировали недостатки iPhone почти сразу после того, как высмеивали их. Так было в случае с разъёмом для наушников, которым Samsung хвасталась во рекламе на всех континентах, а потом, убрав его из своих смартфонов, поудаляла и сами ролики. А скорость соединения с интернетом? Помнится, пару лет назад Samsung снимала рекламу, в которой демонстрировала превосходство своего LTE-модема над эппловским, но потом вдруг выяснилось, что решение в iPhone превосходит самсунговское. Ну не зашквар ли?

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