Samsung запатентовала самый странный телефон в мире

Сразу оговоримся, что наличие патента не говорит о том, что телефон появится. И не то, что в ближайшее время, а вообще. Это скорее необычная идея, которую производитель пытается как-то закрепить за собой. Дальше или он сам решится его выпустить, или заработает на том, что это сделает кто-то другой. Вот и теперь у нас есть очень необычное устройство, которое вполне тянет на звание самого странного телефона в мире. Мы только отошли от LG Wing, как Samsung пошла еще дальше и запатентовала новый складной телефон, который выглядит, как ошибка фрезеровщика. А может быть мы просто что-то не понимаем и этот телефон гениален?

Новый патент Samsung

Сказать, что патент довольно странный — ничего не сказать. LetsGoDigital и Concept Creator представляют новейший L-образный смартфон корейского производителя смартфонов в виде рендеров. В полученном корейской компанией патенте используется складной дисплей, который открывается вбок. Но складывается он не внутрь, как у Galaxy Z Fold 3, а наружу, как у первого Huawei Mate X. Получается, что экран как бы оборачивает смартфон и в сложенном состоянии может отображать информацию с двух сторон.

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Возникает логичный вопрос — для чего это нужно и что с этим делать? Функции, которые предположительно можно возложить на такое устройство, возвращают нас к LG Wing. Дополнительный дисплей Wing, который при открытии придавал телефону Т-образную форму с одним вертикальным и одним горизонтальным дисплеями, позволял выводить больше информации, в том числе давая пользователю что-то вроде режима многооконности. Заодно так было удобно смотреть видео и играть в некоторые игры.

Это невыпущенное устройство Samsung можно использовать, держа его вертикально или боком, при этом ”створка” вспомогательного дисплея открывалась влево или вверх/вниз соответственно.

Необычный складной телефон

Поскольку экран складывается назад, эта часть дисплея потенциально может использоваться в качестве видоискателя для основной камеры в режиме селфи. Точной информации об этой камере, естественно, нет, но по изображениям можно сделать вывод, что такой вариант использования подразумевается.

Другие детали, упомянутые в патенте, включают аккумулятор, состоящий из двух частей, и то, что складной дисплей будет сделан из Samsung UTG (Ultra Thin Glass), того же защитного слоя, который используется в Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.

Одной из проблем с таким дизайном было бы сочетание складного шарнира внутри устройства с оборачивающимся вокруг него экраном. Samsung раньше не делала петли, складывающиеся наружу. Кроме того, петля должна занимать место — возможно, причина установки аккумулятора с двумя батареями. То самое место, которого даже для батарей почти не остается.

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Почему запатентованные телефон так и не выходят

Технологические компании часто регистрируют патенты на устройства, которые никогда не поступают в производство. Пока неизвестно, выпустит ли Samsung когда-нибудь смартфон с L-образным дизайном, но выглядит он очень интересно. Или дико. Или и то, и другое.

С другой стороны, мы когда-то также смотрели на концепты обычных складных телефонов, которые сейчас уже мало кого удивляют. Главное понимать, что любое выпускаемое новое устройство должно доказать свою надежность и полезность.

Купит ли кто-нибудь необычный телефон

Без сомнения кто-то купит себе такой телефон, если он выйдет. Вот только таких людей будет очень мало, и делать ради них нечто настолько нестандартное было бы нелогично. Не надо еще и забывать о том, что одно дело — придумать телефон, и совсем другое — объяснить покупателю, для чего он ему нужен.

Собрав все это воедино, мы понимаем, что появление коммерческой модели такого вида маловероятно, но было бы интересно посмотреть, как бы это выглядело на самом деле. Ведь 15-20 лет назад было столько смелых экспериментов, что буквально глаза разбегались. Например, мои коллеги Иван Герасимов и Иван Кузнецов с ходу назвали Nokia N-Gage и Siemens SK65 соответственно. Вот тогда действительно было весело.