Самые дешевые телефоны Samsung Galaxy

В сегменте дешевых телефонов Samsung никогда не считалась лидером, но у компании есть свои плюсы. Можно выбрать смартфон от малоизвестного китайского бренда, и технически он будет лучше аппаратов корейцев, однако стоит понимать, что покупая телефон от Samsung, вы получаете бренд, качественную сборку, хорошую поддержку в России и, что самое главное, качественный софт. Именно последний пункт станет для многих ключевым при выборе устройства.

Даже в бюджетных телефонах Samsung использует свою фирменную оболочку One UI. Например в недавно представленном Galaxy A01 установлен Android 10 с оболочкой OneUI 2.0 — такая же используется во флагманском Galaxy S10. Предоставят ли дешевые китайские телефоны настолько качественный софт? Конечно, нет.

Samsung Galaxy A01 — смартфон начального уровня

Samsung 17 декабря — чуть более месяца назад — представила Galaxy A01. Это бюджетный смартфон начального уровня для детей, подростков, студентов. Он оснащен 16 гигабайтами встроенной и 2 гигабайтами оперативной памяти, процессором Snapdragon Snapdragon 439, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720 на 1560, плотность точек при этом составляет 301 ppi, что довольно неплохо — пикселей на экране вы не заметите. Основная камера в аппарате двойная (13 + 2 Мп), поддерживает запись видео в FHD-качестве при 30 кадрах в секунду, имеется аккумулятор на 3000 мАч.

В России телефон оценен в 7990 рублей. За эти деньги даже Xiaomi на российском рынке не предлагает чего-то более привлекательного. Например Redmi 8a за 9 тысяч рублей получил тот же процессор, а экран из-за большей диагонали менее четкий при аналогичном разрешении. Очевидно, что Galaxy A01 — более интересный вариант. Предлагаю обсудить новинку в Телеграм.

Samsung Galaxy A10 — неплохая бюджетка за 9 тысяч

За 9 тысяч рублей можно приобрести Galaxy A10. Телефон оснащен 6,2-дюймовым экраном с разрешением 720 на 1520 точек. Плотность пикселей при этом не очень привлекательная — всего 271 точка на дюйм. Здесь установлен процессор Exynos 7884, имеется 2/4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположилась 13-Мп основная камера с апертурой F/1.9 и фазовым автофокусом, фронтальная камера на 5 Мп, а аккумулятор на 3400 мАч.

Не похоже, что Galaxy A10 в чем-то лучше A01. По крайней мере, не совсем понятно, за что потребитель должен отдать 9 тысяч рублей. Мы получаем не очень современный Android 9 и устаревшую оболочку One UI 1.0. В AnTuTu смартфон набирает 88 тысяч баллов, что примерно соответствует уровню Galaxy A01. Возможно, для некоторых полезным станет наличие 32 гигабайт памяти, но, на мой взгляд, это не стоит того.

Samsung Galaxy A30S — красочный AMOLED

За 14 тысяч рублей через официальный сайт Samsung можно купить A30S — это самый дешевый телефон компании с SuperAMOLED-экраном. Мне удалось попользоваться им некоторое время, и, по правде говоря, не ожидаешь увидеть в настолько бюджетном устройстве такую качественную матрицу. По цветопередаче экран ничуть не хуже флагманских Galaxy.

A30S получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 720 на 1560 точек, плотность пикселей равна 268 точкам на дюйм, что совсем уж слабо, но при живом использовании низкое разрешение за счет красочного экрана не сильно бросается в глаза. Основная камера в устройстве тройная (25 Мп + 8 Мп + 5 Мп), а фронтальная на 16 мегапикселей. Также отмечу аккумулятор на 4000 мАч. Его должно хватить на дня дня использования.

Несомненно A30S не является дешевым, но это, вероятно, самый сбалансированный телефон компании. Он предлагает 3 или 4 гигабайта оперативной и 32, 64 или 128 гигабайт встроенной памяти — выбор за вами.

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Samsung Galaxy M30s — когда на первом месте камера

Это самый дешевый телефон Samsung для тех, кому важна хорошая камера. Устройство оснащено тройным модулем, один из которых на 48 мегапикселей. Отдельно стоит отметить SuperAMOLED-экран, который раскроет полностью все цвета снимка. Аппарат, конечно, не такой дешевый. Он оценен в 17 тысяч рублей за версию с 64 гигабайтами оперативной памяти, но здесь и FullHD-разрешение экрана, что немаловажно. Если вы готовы отказаться от Galaxy A01 и взять, например, M30s в кредит, вы не пожалеете. Да, вы переплатите 9 тысяч, купив более дорогой M30s, но, поверьте, это того стоит. Лучше купить M30s, чем мучиться потом с A01.

Если вы уже выбрали, какой аппарат собираетесь приобрести, делитесь вашим решением в комментариях даже в том случае, если речь идет не о Samsung.