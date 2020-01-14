Где найти самый дешёвый и одновременно самый производительный смартфон на рынке в начале 2020 года? Пока устройства на Snapdragon 865 не продаются, поэтому мы остановимся на текущем флагманском решении Snapdragon 855. Данный чипсет работает на восьми ядрах Kryo 485 с тактовой частотой 2,84 ГГц и 7-нм техпроцессе, имеет видеочип Adreno 640 и поддерживает память LPDDR4X.



В середине 2019 года Qualcomm представила Snapdragon 855+, его особенностью стала оптимизация под игры и виртуальную реальность. Частоту увеличили до 2,96 ГГц, что дало прирост к производительности на 4,2%. Быстродействие графического чипа была увеличена на 15% за счёт повышения частоты с 585 МГц до 672.

Конечно, Snapdragon 855+ выглядит интересным решением, но мы рассмотрим обычный 855-ый, потому что найти дешёвые решения на данном чипсете легче.

Lenovo Z5 Pro GT — бюджетник на флагманском процессоре

Вероятно, самым интересным устройством может стать Lenovo Z5 Pro GT. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 855, оснащён 6,39-дюймовым SuperAMOLED-экраном с FHD-разрешением, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой (24 Мп + 16 Мп) и двойной фронтальной (16 Мп + 8 Мп). Аккумулятор в устройстве довольно скромный на 3350 мАч, однако его хватает на полный день использования.

Ну и теперь самое главное — за сколько его можно приобрести? На Aliexpress с бесплатной доставкой телефон обойдется в 15 тысяч рублей. Не так давно на него действовала скидка, благодаря которой телефон можно было купить всего за 12 тысяч рублей. Вероятно, в будущем подобные скидки будут повторяться.

Интересен он еще и тем, что не имеет вырезов в экране за счёт форм-фактора слайдера, благодаря которому фронтальные модули удалось скрыть под корпусом.

Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G

Аппарат, помимо наличия процессора Snapdragon 855, предлагает поддержку 5G и оценен в 17 тысяч рублей на Aliexpress. Из других плюсов отметим 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, SuperAMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и FHD-разрешением, двойную основную камеру (12 Мп F/1.8 Dual Pixel PDAF OIS + 12 Мп телефото) и двойную фронтальную (24 Мп + 2 Мп). Аккумулятор здесь поинтереснее в сравнении с Lenovo — на 3800 мАч. Неплохой смартфон и достаточно дешёвый, учитывая флагманский процессор.

LG G8 ThinQ — флагман, который заслуживает большего

В России телефон не продаётся, однако на Ebay аппарат можно приобрести за 21 тысячу рублей с бесплатной международной доставкой. Он предлагает процессор Snapdragon 855, 6,1-дюймовый P-OLED-дисплей с поддержкой HDR10, DCI-P3 100%, Dolby Vision и Always On Display. Аппарат оснащён тройной камерой (12 Мп + 16 Мп + 12 Мп), двойной фронтальной на 8 Мп с TOF-камерой глубины. Аккумулятор в устройстве на 3500 мАч с быстрой зарядкой QC 3.0. Технически он отличный, внешне выглядит аккуратно и по-флагмански (впрочем, это и есть флагман), к тому же стоимость вполне небольшая. Давайте обсудим G8 в Телеграм.

Xiaomi Black Shark 2 — каждому игроману по акуле

За 24 тысячи рублей можно приобрести Xiaomi Black Shark 2. Телефон работает на процессоре Snapdragon 855, оснащён дисплеем Fast Finger с чувствительным тачскрином, из-за чего отклик экрана минимальный. Здесь 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, 6/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, двойная камера (48 Мп f/1.8 + 12 Мп f/2.2), 20-Мп фронтальная камера. Кроме того, аккумулятор в Black Shark 2 лучше, чем у представленных выше устройств, его объём составляет 4000 мАч. Это, в первую очередь, игровой телефон, который подойдёт не всем пользователям, однако если желаете получить высокую производительность с 240 Гц тачскрином, этот вариант неплох.

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Выходить за рамки 25 тысяч рублей мы бы уже не стали, потому что сложно назвать такие устройства дешёвыми даже если учесть их флагманскую начинку. За 30 тысяч можно приобрести OnePlus 7 или 7T, за те же деньги из США можно заказать Asus Zenfone 6, например. Опираться нужно на то, какое устройство вам больше нравится, потому что можно сэкономить, купив Lenovo, но при этом вы получите софт, который будет уступать оболочке от Xiaomi. А отказавшись от OnePlus, вы лишитесь оболочки OnePlus, которая более плавная и быстрая в сравнении с остальными решениями. Нужно выбирать устройство не только по его процессору, а оценивая все его плюсы, но несомненно флагманский процессор даст о себе знать даже в самом дешёвом телефоне, поэтому не бойтесь рассматривать Lenovo, как неплохой игровой гаджет.