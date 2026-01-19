Самые долговечные смартфоны Xiaomi, которые будут обновляться много лет

Определить, сколько лет служит смартфон Xiaomi, довольно сложно. Причина — разные сценарии использования и условия эксплуатации. Однако с полной уверенностью можно сказать, как долго обновляется Xiaomi. Для этого достаточно изучить заявленные производителем сроки поддержки, что мы и сделали, выбрав самые долговечные Xiaomi. Они будут обновляться много лет вплоть до 2031 года.
Содержание
Недорогой смартфон REDMI Note 14
REDMI Note 14 вышел еще в 2025-м, однако обновляться он будет вплоть до января 2031 года, закончив свой жизненный цикл на Android 18. Это бюджетная модель, готовая предложить яркий AMOLED-экран, основную камеру на 108 МП и аккумулятор на 5500 мАч.
Сегодня REDMI Note 14 — один из лучших смартфонов до 15000 рублей, а потому его смело можно покупать, рассчитывая на долгие годы эксплуатации, если с устройством не произойдет ничего экстраординарного.
Флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra
До февраля 2031 года доживут Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra. Причем их последним крупным обновлением станет Android 19. Но важно учесть, что это — устройства флагманского уровня, а потому и цену у них соответствующая.
Xiaomi 15 — компактный смартфон для тех, кто помимо мощнейшего Snapdragon 8 Elite хочет получить качественную камеру без ущерба для эргономики. Xiaomi 15 Ultra — полноценный камерофон на Android. Он большой, дорогой, но очень крутой, если вы считаете себя мобильным фотографом.
Субфлагманы Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro
До сентября 2031 года будут жить Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Причем, если первый закончит свой жизненный цикл на Android 19, то «прошка» в дальнейшем обновится аж до Android 20. Получается, смартфоном можно пользоваться целую вечность, регулярно знакомясь со свежими фишками системы.
Xiaomi 15T Pro лучше Xiaomi 15T, и это касается не только обновлений. Основная камера «прошки» дополнена перископическим телеобъективом с 5-кратным приближением, а еще продвинутый смартфон работает на базе более мощного процессора Dimensity 9400+.
Бюджетные REDMI 15C и REDMI 15C 5G
Как ни странно, главными живчиками Xiaomi сейчас являются REDMI 15C и REDMI 15C 5G. Оба смартфона закончат жизненный цикл на Android 19, при этом первый — в октябре 2031 года, а второй — в сентябре 2031 года.
Удивление от их лидерства в рейтинге самых долговечных Xiaomi заключается в стоимости устройств. Они максимально доступные, но важно осознавать, что за их относительной дешевизной скрываются не самые впечатляющие характеристики: процессоры так себе, да и камеры тоже. Зато оба готовы похвастать долгоиграющими аккумуляторами на 6000 мАч.