Первый Android-смартфон появился не в 2010 году, однако именно 2010 год стал началом широкой популярности Android-смартфонов. Это период, когда Google уже заняла уверенные позиции на рынке и с тех пор не сбавляет обороты. На носу 2020 год, поэтому время подвести некий итог и рассмотреть самые знаменательные и важные события в истории компании.

Технологии 2010 года

Начнём мы с Nexus One. 5 января 2010 года Google представила данное устройство, которое производилось и разрабатывалось самым популярным на тот момент производителем — HTC. Устройство запомнилось всем металлическим корпусом и трекболом.

2010 год считается временем, когда все крупные игроки начали свою игру в мире смартфонов. Huawei, Xiaomi, LG, Sony, Motorola, Samsung — все они начали успешно продавать свои Android-аппараты примерно в это время. Тогда же появился первый Chromebook Cr-48, который так и не вышел на рынок. Впрочем, рассказать о нём особо-то и нечего.

Ах да, именно в 2010 году начались первые суды Gogole и Oracle. Споры между компаниями продолжаются до сих пор. Oracle считает, что Google разработала Android без лицензии на Java, и к тому же компания якобы скопировала Java API.

Какие продукты показали в 2011 году?

В это время Google осознала популярность iPad, вышедшего 3 апреля 2010 года и разработала Android Honeycomb специально под планшеты. Система получилась глючной и неудачной, Android-производителям не удалось составить достойную конкуренцию планшету от Apple.

В этом же году был представлен первый LTE-смартфон HTC Thunderbolt, был запущен сервис Google+ и Samsung представила первое устройство Note-линейки с 4,3-дюймовым экраном. Поверьте, на тот момент он казался просто огромным.

События на рынке смартфонов 2012 года

В 2012 Google покупает компанию Motorola, которую спустя 2 года продаёт за 1/6 от суммы, которую Google заплатила за неё в 2012-ом. Продавались смартфоны Motorola под руководством Google плохо, однако мы до сих пор помним потрясающий Moto X (2013), но о нём чуть позже.

2012 год запомнится многим еще одной новинкой — Galaxy S3. Это, вероятно, самый самый масштабный Android-смартфон всех времен. Я всё еще помню с какой завистью многие смотрели на владельцев Galaxy S3. Устройство на тот момент предлагало отличное железо, AMOLED-экран с HD-разрешением, а также управление с помощью жестов. Например, листать страницы в браузере можно было движением глаз. Это был космический гаджет для своего времени.

В 2012 Asus представила еще один потрясающий Android-смартфон — Nexus 4. Это был отличный аппарат для гиков с мощным железом и интересным дизайном задней панели за 300 долларов.

2013 год — год Motorola

Moto X (2013) на момент выхода не был самым мощным технически, но предлагал потрясающие решения в виде Always On Display с AMOLED-экраном и помощником Google, который мог отзываться на голос, даже если смартфон находился в режима сна.

На тот момент Moto X казался айфоном среди Android-устройств. Аппарат имел очень тонкие боковые рамки, а на сайте компании можно было приобрести кастомизированную версию с различными цветовыми вариациями, включая выбор материала корпуса.

Moto X несомненно лучший продукт Google в 2013 году. К слову, в том же году компания показала миру знаменитый Nexus 5. Он имел на тот момент лучшее железо, самый свежий софт и отличный дизайн. До сих пор многие с теплотой вспоминают те времена, когда смартфоны всё еще были чем-то большим, чем просто бездушные железки.

2014 год. Первый смартфон OnePlus

В это время выходит первый Android Wear гаджет, первый смартфон OnePlus, первый VR-шлем от Google — Cardboard, первый Android с Material Design, первый премиальный Nexus-смартфон (Nexus 6), первый бюджетный смартфон линейки Redmi стоимостью в 100 долларов.

Это довольно насыщенный год, и самым запоминающимся событием для меня является выход OnePlus One. Я всё еще помню, как мы удивлялись тому, что этот девайс с мощным Snapdragon 801, с лучшим железом того времени и неплохим дизайном стоил всего 12 тысяч рублей на Aliexpress. Даже Nexus 5 на тот момент оценивался в 15-20 тысяч. К тому же еще тогда не было проблем с курсом рубля, поэтому для любителей мощного железа по низкой стоимости это были золотые времена.

К слову, в 2014 появился Telegram-клиент для Android. Можете вступить в наш чат.

Чем запомнились последние 5 лет?

Удивительно, но 2015 год не запомнился ничем. В этом году Сундар Пичаи стал главой Google, но так ли это важно? Можно вспомнить Galaxy S6 Edge с закругленными краями, он мне несомненно понравился своей технологией.

В 2016-ом был показан первый Google Pixel, также в это же время у Samsung возникли проблемы с Note 7, который взрывался без причины. До сих пор помню то время, когда фанаты Apple высмеивали Android-владельцев, и не без причины, очевидно. Хотя все мы помним, как гнулись iPhone 6.

Читайте также: Galaxy S11 не будет. Что Samsung выпустит вместо него

В 2017 году стал популярным портретным режим, примерно в это время компании начали серьезно улучшать камеры смартфонов, и лидирующие позиции уже тогда занимала Google, выпустив Pixel 2.

А вот 2018 год особо ничего не запомнился, если не считать выхода первых безрамочных аппаратов и слухов о гибких устройствах. Хотя, конечно, появление гибких аппаратов стоит причислять именно к 2019 году. Этот год является также довольно насыщенным, показаны Motorola Razr, Galaxy Fold, Huawei Mate X, стартовали продажи первых 5G-смартфонов. Но вспоминая сейчас 2013 и 2014 год, я понимаю, что именно в те времена рынок процветал.