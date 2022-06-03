Самые интересные и недооцененные телефоны на Android

Из-за того, что смартфоны собираются в основном из одних и тех же компонентов, их производительность в одном сегменте отличается не так сильно, как могла бы. Поэтому самые мощные модели входят в один сегмент — топовый. Конечно, в этом сегменте мы ожидаем, что чипы Qualcomm Snapdragon будут доминировать. Именно так обстоит дело со списком, который мы приготовили ниже. Тем не менее, у нас также есть ”темные лошадки” на MediaTek Dimensity 9000, вызывающие не меньше интереса. Пусть все эти телефоны стоят очень дорого, а некоторые из них сложно достать в России, но тот факт, что они ”быстрее, выше, сильнее”, не вызывает сомнений, и именно это нам сейчас интересно.

Самые мощные телефоны на Android

Сразу стоит отметить, что рейтинг составлялся не только на сновании набранных с Antutu ”попугаев”. Так же мы ориентировались на другие показатели. Например: камера, аккумулятор, память и другие параметры. Главное, чтобы при виде телефона хотелось сказать ”ух, какой он получился”. При этом хотелось избежать привязки к топовым брендам, а пройтись по не самым частым моделям. Если вы хотите добавить что-то еще, пишите в наш Telegram-чат.

Blackshark 5 Pro — мощный игровой телефон

Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью 395 точек на дюйм. Под капотом у нас есть 4-нм чип Snapdragon 8 Gen 1, поддерживающий 5G. Помимо топового процессора, этот флагманский смартфон также имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

На задней панели разместилась тройная камера с максимальным разрешением 108 Мп. Сверширик получил разрешение 13 Мп, а телеобъектив сделан на 5 Мп. За долгую работу отвечает батарея емкостью 4650 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Правда, гаджет довольно тяжелый, как и другие игровые модели. Он весит 220 г. Но кого это остановит?!

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Nubia Red Magic 7 Pro — телефон с терабайтом памяти

Nubia Red Magic 7 Pro оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Под капотом у этого смартфона 4-нм чип Snapdragon 8 Gen 1 с графическим процессором Adreno 730. Кроме того, он поддерживает 12 ГБ/16 ГБ/18 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти.

На задней панели установлена ​​тройная камера, которая включает основной датчик на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и макрокамеру на 2 Мп, чтобы было. Этот смартфон предлагает быструю зарядку на 120 Вт, но так же, как Blackshark 5 Pro, весит довольно много — 235 г. И это самый тяжелый телефон в списке.

Lenovo Legion Y90 — игровой Леново

Lenovo Legion Y90 оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой 1 млрд цветов, частотой обновления 144 Гц, Dolby Vision, HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит. Этот дисплей поддерживает разрешение 1080 x 2460 пикселей и имеет защиту Corning Gorilla Glass Victus. Плотность пикселей составляет 388 точек на дюйм, поэтому сомневаться в качестве этого дисплея не приходится.

Внутри устройство оснастили флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Этот чип является лучшим флагманским процессором Android на рынке, он предлагает достаточную мощность и работу без тормозов, но вы это и так знаете. Это устройство также имеет до 12 ГБ/16 ГБ/18 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/640 ГБ встроенной памяти. К сожалению, слота для карт памяти microSD нет, поэтому дополнительно расширить хранилище нельзя.

На задней панели установлена ​​двойная камера — основная на 64 Мп (Dual Pixel PDAF, OIS) и сверхширик на 13 Мп. Этот флагманский смартфон использует аккумулятор емкостью 5600 мАч, который заряжается до 100% за 35 минут.

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Vivo X80 — телефон с двумя процессорами

Это первый смартфон с двумя ведущими флагманскими процессорами на рынке. Он поставляется со Snapdragon 8 Gen 1, а также с Dimensity 9000. Vivo X80 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и вырезом по центру. Панель также имеет частоту обновления 120 Гц.

Он получил 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, это устройство оснащено аккумулятором емкостью 4700 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Есть так же обратная зарядка, чтобы можно было питать от нее аксессуары или при острой необходимости даже другие гаджеты.

Vivo X80 Pro — про-версия обычного телефона

Этот смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей. Как и обычная модель, Pro также имеет два варианта процессоров — Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000. Это один из двух флагманских Android-смартфонов в списке, использующих Dimensity 9000. Он имеет 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Сзади расположены четыре камеры: основная на 50 Мп, перископический телевик на 8 Мп, телеобъектив на 12 Мп и сверхширик на 48 Мп. Кроме того, это устройство оснащено аккумулятором емкостью 4700 мАч, с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и возможностью обратной беспроводной зарядки.

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iQOO 9 — флагман со старым процессором

iQOO 9 поставляется с 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Под капотом у него находится 5-нм чип Snapdragon 888+. Это устройство предлагает на выбор 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели установлена ​​тройная камера, которая включает в себя основной датчик на 48 Мп, телеобъектив на 13 Мп и сверхширокоугольный модуль на 13 Мп. Емкость аккумулятора всего 4350 мАч, зато поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Компания утверждает, что на 50% его можно зарядить за 6 минут, а до 100% всего за 18 минут.

IQOO 9 PRO — телефон с хорошим экраном

iQOO 9 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO2 с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440 x 3200 пикселей. Одним из его преимуществ является тонкий, хотя и не совсем легкий корпус. Этот смартфон поставляется с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и поддерживает 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ хранилища UFS 2.1 в глобальной версии. В китайской версии это UFS 3.1.

Он получил тройную заднюю камеру. Основная имеет разрешение 50 Мп, как и сверширик. А телевик выдает только 16 Мп, что тоже достаточно. Питается все это от батареи емкостью 4700 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Другие функции включают: беспроводную связь 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и операционную систему Funtouch 12, нанесенную поверх Android 12.