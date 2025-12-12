Самые мощные смартфоны на Android с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5

На рынке смартфонов сегодня правит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, представленный в сентябре 2025 года. Именно он на данный момент самый мощный, и именно им оснащают самые топовые модели. К 2026 году уже вышло более десятка смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не все они представлены на глобальном рынке, но некоторые из них официально продаются в России и являются наиболее продвинутыми моделями на сегодня.

Камерофон nubia Z80 Ultra

Как правило, телефоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, акцентируют внимание на производительности, однако nubia Z80 Ultra помимо завидной мощности предлагает топовый набор камер. Его основа имеет необычное фокусное расстояние 35 мм, а ультраширик оснащен оптической стабилизацией, что является большой редкостью на рынке. Плюс ко всему есть телеобъектив перископического типа на 85 мм.

Цена: от 48 281 ₽

Но главная фишка nubia Z80 Ultra — подэкранная камера. То есть его фронталка спрятана под матрицей. Качество так себе, зато никаких вырезов в дисплее. Плюс ко всему есть здоровенный аккумулятор на 7200 мАч, с помощью которого смартфон готов проработать 2 дня на одном заряде.

POCO F8 Ultra с сабвуфером

У POCO F8 Ultra, который также имеет под капотом мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, есть своя уникальная фишка — сабвуфер, расположенный на спинке. Стереодинамики, дополняющие его, превращают смартфон в портативную колонку, и сегодня POCO F8 Ultra определенно является моделью с лучшем звуком.

Цена: от 50 905 ₽

Поколдовав над звучанием, создатели POCO F8 Ultra не обошли стороной и другие характеристики. Смартфон получил тройную камеру с разрешением каждого сенсора на 50 МП, включая телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Также в актив можно занести дисплей с повышенным до 2K разрешением и аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Интересный смартфон realme GT 8 Pro

И у realme GT 8 Pro есть своя фишка. Но она заключается не столько в технологических особенностях, сколько в визуальной составляющей устройства. Разработчики смартфона реализовали сменные блоки камер. По умолчанию он круглый, но при желании можно поставить прямоугольный, а хочешь — просто сними, и тогда realme GT 8 Pro будет похож на робота.

Цена: от 49 273 ₽

Технические характеристики realme GT 8 Pro выглядят не менее интересно. Помимо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 сюда завезли 200-мегапиксельный телеобъектив, который почти идеально делает снимки с приближением. Батарея на 7000 мАч — залог крутой автономности, а беспроводная зарядка и вовсе появилась впервые в смартфоне realme.

Игровой смартфон iQOO 15

Есть ли фишка у iQOO 15? Да, пускай его кольцевая подсветка блока камер и не кажется уникальной, но все равно выглядит интересно, как и, в целом, дизайн устройства. Внутри — тоже полный фарш: Snapdragon 8 Elite Gen 5 с выделенным графическим чипом интерполяции кадров, превращающим iQOO 15 в по-настоящему игровой смартфон.

Цена: от 62 360 ₽

Как ни странно, о камерах здесь тоже позаботились, установив три 50-мегапиксельных сенсора, включая телевик-перископ с 3-кратным оптическим зумом. Приближает смартфон как надо, но макро-сценарии не для него. Добавим сюда аккумулятор на 7000 мАч с беспроводной зарядкой, и получим один из лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Самый мощный OnePlus 15

А лучшим телефоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5 является, как ни крути, OnePlus 15. Да, у него не самая продвинутая камера, зато реализация процессора на высшем уровне. Genshin Impact идет в 120 FPS, а некоторые проекты и вовсе выдают 165 FPS. Как игровой смартфон OnePlus 15 — просто топ.

Цена: от 53 318 ₽

Кроме того, OnePlus 15 — король автономности. С аккумулятором на 7300 мАч он работает почти бесконечно, лидируя во всех тестах. Никто и близко, имея плюс-минус те же параметры, в этом отношении к нему не подобрался. Настоящий топ.