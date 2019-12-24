2019 год запомнится многим складными смартфонами и технологией 5G. Были представлены Moto Razr, Galaxy s10 5G, Galaxy Fold, LG V50 ThinQ 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Note 10 Plus 5G. Хороших и современных устройств действительно много, однако не все из них получили достаточную популярность. Сегодня мы рассмотрим самые недооцененные смартфоны 2019 года, о которых стоит знать каждому. К тому же среди них много отличных решений по соотношению цена/качество.



Oppo Reno Ace

Странно, почему об этом устройстве говорят так мало, ведь этот девайс оснащен самой быстрой зарядкой на рынке с мощностью 65 Вт и ёмкостью 4000 мАч. До 100% устройство заряжается всего за 35 минут, а до 25% всего за 5 минут. При этом в остальном Reno Ace также не обделили. Аппарат получил процессор Snapdragon 855 Plus, 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 90 Гц OLED-дисплей, 4 камеры (48 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп) и 16-Мп фронтальную, встроенную в вырез под экраном.

Из плюсов также отметим наличие 3,5-мм разъема под наушники, сканер под дисплеем и довольно привлекательную для такого железа стоимость в 550 долларов.

К слову, не так давно мы делали обзор Oppo Reno2.

LG G8X ThinQ

Аппарат получил 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру (12 + 13 Мп), беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли IP68, 3,5-мм разъем под наушники, quad DAC для качественного звучания. Но это не главное, ведь девайс предлагает пользователям два экрана. Второй экран можно использовать в качестве геймпада или для дополнительных приложений.

Asus Zenfone 6

Здесь вам и 6.4-дюймовый FHD+ LCD-дисплей, и Snapdragon 855, и 6 ГБ ОЗУ, и 64/256 ГБ встроенной памяти, и 3,5-мм разъем под наушники, и аккумулятор на целых 5000 мАч, и двойная камера, один модуль которой имеет 48 миллионов пикселей. И всё это за смешные 499 долларов.

Самой интересной фишкой аппарата является его камера, которая способна выступать как в качестве основной, так и в качестве фронтальной благодаря специальному механизму.

ZTE Axon 10 Pro

Линейка ZTE Axon славится хорошим соотношением цена/качество, и 10 Pro не исключение. Устройство оснащено процессором Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, тройной основной камерой (48 Мп + 3х 8 Мп телефото + 20-Мп широкоугольный модуль). Порадует многих и фронтальная камера на 20 Мп, и беспроводная зарядка, и защита от брызг IP53, и сканер под дисплеем, ну и, конечно, цена. Axon 10 Pro оценен всего в 499 долларов.

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Vivo Nex 3 5G

Еще один представитель 5G-устройств, но теперь уже от Vivo. Компания Vivo является частью еще более крупного производителя BBK. Аппарат, помимо самой технологии 5G, предлагает нам процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 4500 мАч, быструю зарядку на 44 Вт, тройную камеру (64 Мп + 12 Мп телефото + 13-Мп широкоульный модуль) и 16-Мп выезжающую селфи-камеру. Из плюсов можно выделить дисплей с закругленными углами Waterfall и довольно низкую стоимость в 899 долларов, учитывая поддержку 5G.

Многие, к слову, не совсем понимают значение слова Waterfall. Так принято называть дисплеи, покрывающие всю переднюю и боковые поверхности. Производители даже отказываются от физических кнопок в пользу сенсорных на боковых тонких торцах, потому что иначе расположить физически кнопки попросту невозможно.

Samsung Galaxy S10e

Почему-то никто не пишет об S10e? Ведь это потрясающий компактный аппарат с флагманским железом, которому попросту нет альтернатив в своей категории. Он был представлен на Unpacked 2019. На старте продаж базовая версия оценивалась в 750 долларов, что для Samsung довольно небольшой ценник. К тому же здесь отличная камера, а вырез выполнен в самом дисплее, что придает устройству более премиальный вид.

Экран здесь диагональю 5,8 дюймов, аккумулятор на 3100 мАч, 6/8 ГБ оперативной памяти. Аппарат получил обновление до Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

А какие устройства в 2019 году показались вам самыми недооцененными? Мнением делитесь ниже в комментариях, а также не забывайте подписываться на нас в Телеграм.