Самые ожидаемые флагманы 2020 и почему их может не быть

Год только начался, а мы уже увидели его новинки. Крутой Samsung Galaxy S20, спорный Motorola RAZR и слегка разочаровавший OPPO Reno. Все это только начало и нас впереди ждет много всего интересного. Этот год должен стать переломным с точки зрения технологий. Во-первых, сети пятого поколения развиваются очень быстро и первые шаги для их развития сделаны — появились смартфоны с их поддержкой. Теперь, когда есть спрос, операторы обеспечат и предложение. Но это не единственная технология, которую принесет нам этот год. Сейчас не будем трогать уже вышедшие смартфоны. Это было сделано уже не раз. Лучше обсудим, чего нам еще ждать, и оценим перспективы их выхода.

Будут ли выходить новые смартфоны в условиях пандемии

Для выхода новых флагманских смартфонов есть только одно существенное препятствие. В мире сейчас бушует пандемия коронавируса COVID-19, которая очень сильно подпортила жизнь людям почти во всех странах. Дальше есть только два пути. Первый путь ведет к улучшению ситуации, а второй — к дальнейшему ухудшению. В любом случае год будет тяжелым и многим может быть не до новых дорогих смартфонов. Они будут продолжать бегать за туалетной бумагой и закупаться антисептическими средствами, которые уже везде кончились, но которые можно сделать самому всего из двух компонентов. Именно поэтому его можно считать сложным для всех производителей. Падение продаж просто обеспечено и не только у Huawei, и не только в некоторых странах.

Конечно, производители готовы к этому и уже немного затянули пояса. Даже рынок акций дополнительно подтверждает, что не все так хорошо. Это видно на примере того, как падает стоимость акций почти всех компаний. То есть, мировая экономика испытывает не самые хорошие времена. И все из-за какой-то фигни, которую даже не в каждый микроскоп видно. Вот только за ней стоят жизни людей и это уже многое меняет.

Для защиты людей от вируса крупнейшие производители всего в мире закрыли свои заводы, а организаторы мероприятий отменили запланированные презентации и конференции. Некоторые даже навсегда.

Если перевод сотрудников на домашнюю работу привел к ухудшению качества YouTube и отмене обновлений Google, о которых я уже рассказывал ранее, то проблемы с производством смартфонов — это только вопрос времени. Чтобы создать новое устройство, инженеры, разработчики, дизайнеры, маркетологи и многие другие сотрудники должны постоянно собираться вместе. Системы коммуникации не всегда могут заменить такие сборы. Поэтому создание многих смартфонов становится очень сложным.

Допустим, компании отложат запуск и перенесут его на следующий год, сломав привычный цикл обновлений. В этом случае они понесут серьезные потери из-за того, что постоянные расходы их деятельности никто не отменял и надо на чем-то зарабатывать.

Наш главный редактор Ренат Гришин вчера уже делился своим мнением по поводу судьбы флагманов, как класса устройств. Давайте сверим наши мнения

В связи с этим, возможно, мы увидим новые смартфоны, но некоторые функции будут перенесены на следующие поколения. То есть, флагманы этого года будет не такими крутыми, как могли бы быть изначально.

Ладно, давайте не будем раньше времени разводить панику, а будем надеяться на лучшее. Пока посто вспомним, чего мы ждем, и обсудим характеристики этих устройств.

Будет ли второе поколение Samsung Galaxy Fold 2

Первое поколение этого смартфона вызвало немало споров. Зато именно оно стало первым смартфоном со складным экраном. Пусть с первой попытки получилось не очень хорошо, но быть пионером в этой области дорогого стоит.

Многие говорят, что складные смартфоны не нужны. Мне кажется, что такое мнение будет популярным только до тех пор, пока на экранах есть складка, а цена очень сильно кусается. Если убрать эти два фактора, такие смартфоны будут намного интереснее и привлекательнее для пользователей. Особенно, если потом они научатся складываться в три и более раз, а софт сможет обеспечить полноценный переход от смартфонного формата к планшетному.

Пока полноценные складные устройства есть только у двух с половиной производителей — Samsung, Huawei и с горем пополам Motorola. Ах да, забыл про Escobar Fold. Но вы видели, каким обманом и пирамидой это оказалось. При этом больше всего складных смартфонов именно у Samsung. Их два и они действительно разные. Теперь пришло время обновления первого поколения Galaxy Fold. Судя по всему, он должен появиться уже в ближайшее время.

Высока вероятность того, что смартфон покажут в августе этого года, а цена будет в районе полутора тысяч долларов. Железо, конечно, будет топовым. Главное, чтобы он не разваливался в руках, как первые модели первого поколения прошлой осенью.

Презентация Samsung Galaxy Note 20

Очень вероятно, что Galaxy Fold 2 покажут на одной презентации с новинкой серии ”Note”. Даже без раскладного смартфона Galaxy Note 20 будет интересен сам по себе. В прошлом году ”десятка” удивила нас минимальными рамками и стильной стеклянной задней стенкой. Выглядел смартфон просто шикарно и был не обделен технически.

Новинка этого года тоже будет топовой по железу, но на фоне Fold его цена будет казаться уже не такой большой и составит ”всего” одну тысячу долларов. По традиции она будет дополнена стилусом S Pen.

Также почти наверняка можно сказать, что новинка будет иметь топовую камеру не хуже, чем у Galaxy S20. А связь будет возможна через сети пятого поколения. Тем более, что именно Южная Корея является локомотивом в продвижении таких сетей. Именно в этой стране ”протянули” первые коммерческие сети 5G.

Когда выйдет Google Pixel 5

Не меньше интереса вызывает Google Pixel. Не все поколения этого семейства были крутыми. Некоторые из них вызывали серьезные вопросы, но именно пятого поколения многие ждут, как чего-то знакового.

Перед этим нас ждет Google Pixel 4a, про который я уже подробно рассказывал, и не буду сейчас на нем останавливаться. Флагман же должен выйти 14 октября 2020 года, а цена составит примерно 800 долларов.

Чтобы Google Pixel 5 получился лучше предшественников, его надо сделать почти с нуля, но использовать при этом наработки компании

Хочется верить, что новинка решит проблему предыдущего поколения со слабой автономностью и просто станет хорошим переосмыслением прошлого. Если компания сделает смартфон с чистого листа с учетом накопленного опыта, новинка может стать действительно крутой. Пока о ней известно мало, но, как обычно, начинка будет флагманская с отличной камерой. А еще не будет проблем с сервисами Google, как у следующего грядущего флагмана.

Huawei P40 Pro уже совсем близко

Этот смартфон должен появиться уже совсем скоро, а точнее, в этом месяце, если верить многочисленным утечкам, которых становится все больше и больше. Даже дизайн уже утек в Сеть и мы знаем, что новинка будет очень похожа на Samsung Galaxy S20. Думаю, не стоит говорить о сворованном дизайне. Скорее это просто совпадение, которое вполне укладывается в тренды развития модулей камер. Все они развиваются в одном направлении и являются чуть ли не главным элементом, который определяет дизайн смартфонов.

Самой большой проблемой нового Huawei будет отсутствие сервисов Google. Именно сейчас компания начинает ощущать санкции. Выпускать старые модели в новом корпусе бесконечно нельзя. Да, так можно сохранить Google, но технологии развиваются и надо за ними поспевать.

Нет ничего сложного в том, чтобы установить на смартфон Huawei сервисы Google. Для этого даже не надо его рутовать, в сети много инструкций по этому поводу. Вся процедура занимает буквально несколько минут. Вернутся все, кроме Google Pay. Возможно, компания что-то придумает, и не исключено, что об этом сообщат как раз на предстоящей презентации, которая явно не будет проводиться в офлайн-формате.

Huawei P40 Pro сможет стать очень популярным, но для этого он должен стоить намного дешевле других флагманов

Основной упор, как обычно, будет сделан на камеру и наличие 5G, а цена будет в районе 1 000 долларов. Хотя, для успеха смартфона у покупателей, учитывая сложности с Google, цена должна быть существенно ниже при том же качестве.

Huawei Mate 40 Pro в сентябре

Huawei Mate новых поколений всегда показывают в сентябре. Скоре всего, этот год не станет исключением. Конечно, если не случится ничего экстраординарного.

В нем будет сделан большой упор на сети пятого поколения, производительность, систему 3D распознавания лиц и другие полезные функции. Но вот опять проблема с Android и сервисами Google. Посмотрим, что из этого получится, но вектор развития компании будет понятен уже в ближайшее время, после выхода P40 Pro.

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Если все будет хорошо, Huawei Mate 40 Pro мы увидим в начале сентября, а цена будет в районе 1 000 долларов. Хотя, опять же с ней надо что-то делать в сложных условиях, в которых сейчас оказалась компания.

OnePlus 8 будет выпущен в трех вариантах

Я уже не раз рассказывал о новом OnePlus 8. Самое главное, что теперь моделей в семействе будет целых три и выстроены они будут очень логично. Не будет лишних букв и цифр. Просто ”Lite”, ”Pro” и обычная версия. Все просто.

Характеристики будут очень крутыми, включая IP68 у версии ”Pro”. Вот только цена опять будет немного выше и топовая версия будет стоить примерно 800 долларов. Когда смартфон доедет до Европы и России, цена, скорее всего, подскочит до 1 000 евро. Это уже внушительно и назвать смартфон доступным язык не поворачивается.

Остается только пожелать смартфону хорошую камеру, к которой иногда есть вопросы. В остальном все работает плавно и быстро. Особенно плавно все будет работать на новом дисплее с частотой 120 Гц.

Интересны и изменения, которые появятся чуть позже в этом же году в переосмыслении, которое получит название OnePlus 8T. Но пока об этом говорить рано. Давайте дождемся мая и посмотрим сначала, какой будет обычная ”восьмерка”.

Самый игровой ASUS ROG Phone

Выход нового ASUS ROG Phone неизбежен. Как минимум надо обновить процессор и поставить дисплей с частотой 120 Гц. Возможно, будут обновлены еще и фирменные аксессуары, которые очень выгодно выделяли смартфон на фоне конкурентов. Хотя, были ли они у такого нишевого устройства.

Скорее всего, новинка выйдет летом этого года, а цена не нее будет стартовать от 800 долларов, что не так мало, но, учитывая его возможности, в целом достаточно. Правда, камера точно не будет его сильной стороной. Но так ли она важна для геймера. Главное, чтобы батарея держала подольше.

Apple готовит iPhone 12

Если верить большинству утечек, iPhone в этом году пропустит букву ”S” и получит сразу 12-й номер. А еще это должно стать одним из самых значимых обновлений.

iPhone 12 станет одним из самых больших обновлений для семейства iPhone за последнее время. Во-первых, в нем появится поддержка 5G, а еще, скорее всего, вернется культовый дизайн моделей от iPhone 4 до iPhone SE. Он уже реализован в iPad Pro нового поколения и теперь просто просится в iPhone.

Не исключено, что камера обзаведется четвертым модулем или трехмерным сканером пространства, который есть в iPad Pro, представленном на этой неделе. Такое изменение вполне логично на фоне большого интереса компании к AR.

А вообще, нужны ли смартфоны? Вспомните, как раньше было спокойно без них.

Какой смартфон купить в 2020

Я привел несколько примеров флагманов, которыми нас может порадовать 2020 год. Конечно, в современных условиях гарантировать их выход не может никто, но будем надеяться на лучшее.

Стоить они будут дорого, поэтому интересны будут и более доступные модели, среди которых тоже будет что выбрать. Одни iPhone 9 и Google Pixel 4a чего стоят. Выбрать будет из чего. Тем более, что новые технологии спускаются от флагманов к середнякам быстрее, чем появляются.

Все это очень интересно, поэтому запасаемся терпением и ждем, как и чем нас будут удивлять производители.