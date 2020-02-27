Покупая смартфон, нужно понимать, насколько он пользуется спросом на рынке. Высокий спрос означает лучшую поддержку от производителя и большое сообщество пользователей, которое поможет решить проблемы, возникшие с телефоном. Но как же понять, какой аппарат самый популярный? В этом нам поможет данный материал. Пришло время поделиться самыми продаваемыми смартфонами в 2019 году. Каждому из вас наверняка интересно узнать, попал ли ваш гаджет в данный список. Этот год особенный по ряду причин.

Начать стоит с того, что в 2019 году самыми продаваемыми смартфонами стали:

iPhone XR — 46,3 млн

iPhone 11 — 37,3 млн

Samsung Galaxy A10 — 30,3 млн

Samsung Galaxy A50 — 24,2 млн

Samsung Galaxy A20 — 19,2 млн

iPhone 11 Pro Max — 17,6 млн

iPhone 8 — 17,4 млн

Xiaomi Redmi Note 7 — 16,4 млн

iPhone 11 Pro — 15,5 млн

Samsung Galaxy J2 Core — 15,2 млн

2018 год сильно отличался от того, что мы наблюдаем сейчас. Вот так выглядит список самых продаваемых смартфонов в 2018 году:

iPhone 8 — 31,5 млн

iPhone X — 27,5 млн

iPhone 8 Plus — 25,6 млн

Samsung Galaxy Grand Prime Plus — 25,2 млн

iPhone XR — 23,1 млн

iPhone XS Max 21,3 млн

Samsung Galaxy S9 19,3 млн

Samsung Galaxy S9 Plus 16,1 млн

Huawei P20 Lite 16 млн

Apple iPhone XS 15,5 млн

Можно заметить, что в 2019 году лидерство в сегменте премиальных устройств занимает Apple. Удивительно, но в 2019 году самым продаваемым телефоном в мире оказался аппарат 2018 года — iPhone XR. А все потому, что Apple с выходом iPhone 11 снизила цену на XR, сделав его еще более привлекательным к покупке. Самый продаваемый в 2018 году iPhone 8 купили 31,5 млн пользователей, в 2019 году XR удалось продать размером в 46,3 млн штук. Это огромная цифра — настоящий народный телефон.

На втором месте расположился iPhone 11. И это тоже вполне себе объяснимо — бюджетный флагман от Apple с флагманским дизайном и производительным процессором не может продаваться плохо. А вот на третьем месте расположился Samsung Galaxy A10. За счет низкой стоимости и фирменной оболочки One UI начальный телефон в линейке Galaxy A10 пользуется немалым спросом — 30,3 млн это много. Ранее мы опубликовали список самых недорогих устройств в линейке Galaxy и список лучших телефонов до 10 тысяч рублей. В обоих случаях Galaxy A10 выглядел достойно.

В топе самых продаваемых аппаратов также расположился один телефон от Xiaomi — Redmi Note 8. Всего было продано 16,4 млн аппаратов. Это серьезный результат для Xiaomi.

Теперь давайте поймем, что не так с данным топом. Во-первых, в списке нет ни одного устройства линейки Galaxy S10. Как же так? Получается, что по самым оптимистичным прогнозам Samsung удалось продать около 15 миллионов Galaxy S10. Это откровенно слабые показатели на фоне прошлогоднего S9 — корецы продали 19,3 млн телефонов.

Продажи Galaxy S10 провалились?

Получается так. Скорее всего, Samsung, предлагая пользователям линейку Galaxy A, попросту убила интерес потребителей к собственным флагманам. Чтобы не быть голословными, давайте сравним Galaxy A50 и Galaxy S10e.

Galaxy A50 vs Galaxy S10e

В A50 6,4-дюймовый дисплей, 25-Мп камера, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, у него аккумулятор на 4000 мАч, у него неплохой процессор Exynos 9610. И купить его можно за 13-14 тысяч рублей. Напротив, Samsung предлагает S10e за 40-60 тысяч рублей с мощным процессором, хорошей камерой и всем-всем самым современным. Но нужно ли это пользователям? Гораздо логичнее купить A50, потому что за свои деньги он сбалансирован, да и к тому же предлагает AMOLED-экран, свойственный флагманским линейкам.

В 2020 году люди всё больше будут обращать внимание на линейку Galaxy A по одной простой причине — они мало чем отличаются от флагманов. Достаточно взглянуть даже внешне на новый A51, чтобы это понять.

В случае с Apple ситуация похожая, люди покупают смартфон, который внешне похож на более дорогие решения. iPhone XR предлагает флагманскую внешность, iOS и достаточно мощный процессор за довольно привлекательные 600 долларов. Но в случае с Apple люди готовы отдавать такие деньги, а вот в случае с Samsung речь идет о ценовом диапазоне в 200-300 долларов.

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Самые популярные смартфоны Huawei

Удивительно и то, что в списке нет аппаратов Huawei. И это при том, что компания является второй по популярности в России и третьей по популярности в мире после Samsung и Apple. Это говорит лишь об одном, Huawei предлагает пользователям ценовую политику, при которой нет более или менее привлекательных устройств за свою цену. Вероятно, все гаджеты компании оценены в соответствии с техническими спецификациями. В случае с Xiaomi игры с соотноешнием цена/качества всегда интересны. Например, Redmi Note 7 на старте продаж оценивался в 10 тысяч рублей и предлагал 6,3-дюймовый FHD-дисплей, аккумулятор на 4000 мАч, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Snapdragon 660, 48-Мп камеру. Очевидно, что за свои деньги это попросту лучший телефон в линейке Redmi. Он соответствует потребностям большинства людей и при этом по цене крайне привлекателен.

Являетесь ли вы обладателям одного из устройств в топе? Поделитесь мнением о вашем телефоне в комментариях. Вступайте также в наш Телеграм-чат.

По материалам androidauthority