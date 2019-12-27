Чем нам запомнился 2019 год? Конечно, большими событиями, ведь именно в этом году стали появляться в продаже первые гибкие смартфоны и первые 5G-смартфоны. Но не обошлось и без неудачных продуктов, которые мы рассмотрим в этом материале. К слову, не так давно мы опубликовали статью про худшие события в мире технологий, включая штраф Facebook в размере 5 миллиардов долларов.

Samsung Galaxy Fold — неудавшаяся революция

После Galaxy Note 7 нас сложно было чем-то удивить, но у Samsung получилось. Компания планировала начать продажи Fold в первом квартале 2019 года, однако из-за проблем с экраном старт продаж пришлось перенести более чем на полгода.

И это при том, что Fold является показательным устройством. С помощью него Samsung должна была продемонстрировать всем — кто является настоящим новатором в мире техники.

Успокаивает то, что не получилось не только у них, ведь Huawei выпустила Mate X тоже с существенным опозданием. Fold и Mate X были представлены почти в одно время, но последний появился на полках магазинов лишь в октябре этого года (спустя 8 месяцев). К слову, Fold вышел в Южной Корее в середине сентября — на месяц раньше.

Гибкие устройства, конечно, являются будущим, но в борьбе за славу производители жертвуют качеством своих продуктов. С другой стороны, это пример настоящей конкуренции, и мы должны радоваться тому, что хотя бы рынок аппаратного обеспечения имеет ряд компаний, способных конкурировать, ведь рынок Интернета сейчас почти полностью в руках Google и Facebook.

Chrome OS — могло быть лучше

Chrome OS является неплохой альтернативой Windows и Mac OS, но стоит заметить, что система поддерживает Android-приложения и лучше адаптирована именно под ARM-процессоры. Например, Pixel Slate, который всё еще можно купить в магазине Google, хоть и оснащается мощным процессором, почему-то работает не очень плавно.

При открытии окна мультизадачности наблюдаются сильные подтормаживания, да и, в целом, интерфейс работает не очень быстро и плавно. К слову, прямо сейчас на Pixel Slate действуют скидки, базовую версию можно купить за 449 долларов, что на 350 долларов ниже старой цены.

Huawei Mate 30 Pro — кому он нужен?

В сентябре Huawei официально представила Mate 30 Pro. Это первый смартфон — да к тому же флагман — без сервисов Google. Всему причина санкции властей США, из-за которых многие американские компании, включая Google, прекратили сотрудничество с Huawei. Это привело к тому, что компания теперь не может использовать сервисы Google в своих устройствах.

Конечно, пользователи всячески пытаются найти лазейки, чтобы установить сервисы Google. Одним из таких способов было приложение LZ Play, которое в октябре перестало работать. Позже появился еще одни метод с помощью сервиса HiSuite, однако позже и он перестал работать.

К тому же для работы некоторых приложений необходимо, чтобы устройство прошло тест безопасности Google SafetyNet, поэтому даже если вы попытаетесь установить приложение не из Google Play, оно может попросту не заработать.

Все забыли Google Wear OS

На фоне Apple Watch с Watch OS часы на Wear OS кажутся отстающими. Google представила Wear OS около 5 лет назад, с тех пор систему незначительно дорабатывали, но этого явно недостаточно. В 2019 году мы не слышали ничего о новых фишках и обновлениях Wear OS. Складывается впечатление, что компании попросту больше не интересны умные часы. Предлагаем обсудить эту тему в Телеграм.

Google Stadia — мы ожидали большего

Stadia — это игровой стриминговый сервис от Google. Он официально стартовал в ноябре этого года, но не обошлось без проблем. Во-первых, чтобы поиграть, вам нужно владеть смартфоном Pixel, чтобы через него скачать приложение, а уже после этого в браузере компьютера начать стрим. Конечно, можно также играть через Chromecast, но такой сценарий, когда мы используем телефон для дальнейшего запуска игры в браузере, не очень радует.

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К тому же изначально компания обещала поддержку 4K, но на практике имеем апскейл-версию 4K. Компания обещала производительность уровня Xbox One, но в итоге получили мощность уровня RX570 — RX580. К тому же в сложных сценах, когда необходимо нажимать на множество кнопок, сервис начинает зависать, пропадает часть кадров, а действия могут обрабатываться лишь спустя несколько секунд.