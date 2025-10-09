Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1

Когда впервые взял в руки Oscal Tank 1, первое ощущение было неоднозначным. Он просто огромный. Весит примерно 640 граммов, по размеру в разы больше iPhone Pro Max, внешне выглядит так, что его можно кидать в стену, если её надо сломать… Я понимал, что вряд ли его можно назвать устройством на каждый день, но это не недостаток, а особенность, к которой можно привыкнуть, но, забегая вперед, скажу, что на каждый день я бы себе такой и не купил. Вот только у меня готовилось мотопутешествие, в котором всегда есть проблемы с зарядкой смартфона из-за постоянной работы навигатора и музыки, и поиска сети. Поэтому появление именно такого тестового образца оказалось как никогда кстати. А что из этого получилось, я сейчас и расскажу.

Обзор Blackview Oscal Tank 1

8 мм, 7 мм, 5,6 мм у iPhone Air… Все смартфоны гонятся за уменьшение толщины корпуса, но достигается это в первую очередь за счёт уменьшения толщины и, как следствие, ёмкости аккумулятора. Да, новые графеновые батареи могут работать дольше классических, но при уменьшении толщины их общее время работы в лучшем случае остаётся просто на прежнем уровне.

А теперь представьте себе смартфон, который решил пойти против этой устоявшейся системы и растолстел почти до 3 сантиметров. Если более точно, то толщина Tank 1 составляет 29,5 мм, что делает его одним из самых массивных смартфонов на рынке. Да, дизайнеры подумали над эргономикой, и в целом держать его даже одной рукой довольно удобно, но долго разговаривать, держа у головы, или печатать текст, не помогая себе второй рукой, сложновато.

Из технических решений, которые позволили минимизировать дискомфорт от использования огромного смартфона, можно отметить прорезиненные грани и скошенные боковины для лучшей ухватистости даже мокрыми пальцами.

Кнопки имеют чёткий ход и приятную тактильную отдачу, но для такого тяжёлого телефона они слишком мягкие. Когда берёшь его за грани и пытаешься убрать в карман, они довольно часто случайно нажимаются. Самой большой проблемой это было, когда с телефона играла музыка, и я, после того как ввёл последние команды для навигатора, убирал его в узкий карман мотоджинсов. В этот момент я несколько раз случайно зажимал кнопку увеличения громкости, и в гарнитуре шлема звук увеличивался с 40-45% до 100%. Это было неприятно, но потом я приноровился делать это иначе, и проблема решилась сама собой.

Так как это экстремальный телефон, у него предусмотрена возможность работы в перчатках благодаря режиму Glove Mode 3.0. В этом случае повышается чувствительность экрана, но в перчатках сварщика он работать вряд ли будет. Тем не менее, в мотоперчатках с вставками на пальцах для сенсорных экранов проблем не было. Конечно, печатать на относительно небольшой клавиатуре будет сложно, но запустить приложение или выбрать один из режимов специальных инструментов, о которых я расскажу ниже, всё же можно.

Сейчас всё больше телефонов получает дополнительный экран на задней стенке, но он всё равно пока является редкостью. Тут он есть и довольно качественный, что не удивительно, учитывая размеры корпуса. Наверняка уместить его внутрь не было самой большой инженерной проблемой, поэтому экономить на нём точно не пришлось, и он получился качественным.

В базовом режиме на нём отображается время и некоторая дополнительная информация, как на модульном дисплее смарт-часов. Если полистать его влево-вправо, можно найти компас, календарь, переключатели беспроводных соединений и даже запустить камеру, чтобы сделать снимок себя любимого на основную камеру, которая тут, как и в любом смартфоне, лучше фронтальной. Но к разговору о камерах мы ещё вернёмся ниже.

Диагональ дополнительного экрана 2,01 дюйма. Поначалу он кажется маркетинговой игрушкой, но через неделю использования понимаешь его практическую ценность. Очень удобно смотреть время, уведомления и уровень заряда, не разблокируя устройство. Можно даже переключать треки в плеере, когда он просто лежит рядом на столе экраном вниз.

Яркий, но не перенасыщенный экран

Основной экран получил диагональ 6.78. В его основе лежит яркая IPS-матрица с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. К плавности, как и отзывчивости, претензий нет. Заявленная яркость составляет 800 нит. Многие модели говорят о пиковой яркости в 2000 и более нит, но сравнивать их надо в реальных условиях. А именно в них дисплей Tank 1 показывает себя очень хорошо. Например, для фотографий, которые размещены в этом обзоре, я ставил уровень яркости примерно на 40%, в противном случае он просто пересвечивался на снимках.

Особенно порадовала его заводская настройка. Он не кажется маркетингово-ориентированным. Многие модели пытаются привлечь повышенной контрастностью, но это быстро надоедает, а в бюджетных моделях выглядит откровенно странно. Тут цвета естественные и не вызывают отторжения даже после долгого использования. Насыщенность именно сбалансированная, а не кричащая. Именно реалистичные цвета являются большим плюсом IPS-дисплеев на фоне AMOLED, поэтому приятно, что производитель не пытался сделать телефон похожим на «органические» экраны.

При работе с текстом, просмотре видео или играх глаза не устают благодаря сертификации TÜV SÜD, подтверждающей пониженный уровень синего света. Сенсорная панель реагирует точно, мультитач работает без нареканий. Единственный момент — из-за толщины корпуса дотягиваться до противоположного края экрана одной рукой не всегда удобно. А ещё из-за большого веса свайп для выхода из приложения получается очень медленным, и телефон часто открывает режим многозадачности. Возможно, с обновлениями немного настроят задержку запуска режима выбора запущенных приложений, и ситуация решится сама собой.

Производительность защищённого смартфона

В основе производительности Oscal Tank 1 лежит MediaTek Dimensity 7050, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу. В AnTuTu он набирает около 600 тысяч баллов, что соответствует уровню среднего класса. В повседневных задачах — браузинг, социальные сети, мессенджеры — лагов нет совсем. Многозадачность работает отлично благодаря 16 ГБ оперативной памяти, которая при необходимости расширяется до 48 ГБ за счёт виртуального расширения. Встроенного хранилища тоже много — 512 ГБ.

Я не фанат игр, да и в моём путешествии, где проводилось тестирование, было особенно не до них, но пару раз PUBG Mobile и Genshin Impact всё же запустил. Чудес нет, но на средних настройках графики игры идут стабильно, без просадок FPS. Пусть он и не самый высокий, но вполне играбельный.

На максимальных настройках возможны редкие подвисания в особо насыщенных сценах, но в целом производительности хватает для комфортного гейминга. Нагрев при нагрузках умеренный, корпус остаётся приятно тёплым, а не горячим. При этом температура идёт больше от батареи, а не от процессора, ведь он запрятан намного глубже, чем в других смартфонах. Да и сам корпус более толстый для защиты устройства и чтобы выдержать такой вес. Это как если на обычный телефон надеть толстый чехол — сами понимаете, что температура будет ощущаться не так сильно.

Как снимает Oscal Tank 1

Основная камера получила разрешение 64 мегапикселя. В хороших условиях она снимает нормально. Я специально использовал это слово, так как в этой ценовой категории можно найти лучше, но для защищённого смартфона результат один из лучших.

Автофокус работает быстро и точно, HDR включается автоматически в сложных условиях освещения. Если нет пересветов в виде яркого неба, фотографии получаются насыщенными, но не идеально проработанными по цветам. А если в кадре есть закатное яркое небо и тёмная земля, то динамического диапазона может не хватить, и хотелось бы, чтобы он был пошире. Так как у меня в поездке был с собой ещё и обычный смартфон, для фотографий я пользовался им. Но это флагман с отличной камерой. Если бы это был бюджетник, то скорее всего для фотографий я пользовался бы возможностями Tank 1.

Дополнительная камера имеет разрешение 20 мегапикселей и предназначена для съёмки в полной темноте. Это как камера ночного видения в ИК-спектре. При переводе камеры в этот режим на задней стенке загорается пара красных точек, и даже при полном отсутствии света всё становится видно. Правда, только на расстоянии примерно до 10 метров и не в таком хорошем качестве, как при обычной съёмке. Но зато в полной темноте.

Примеры фото на основную камеру Oscal Tank 1:

Вот только включается этот режим не совсем логично. Есть отдельный режим «Ночь», где и рассчитываешь найти его, но нет. Чтобы запустить съёмку в темноте, надо в режиме «Фото» нажать кнопку с лампочкой, и тогда этот режим запустится.

Примеры фото на ИК-камеру Oscal Tank 1:

Фронтальная 50-мегапиксельная камера с автофокусом делает обычные селфи без претензии на суперхудожественность. Но опять же вспоминаем, что это не элегантный флагман, а экстремальный смартфон, и всё становится понятно. Зато запись видео доступна в разрешении 4K с неплохой электронной стабилизацией.

Примеры фото на фронтальную камеру Oscal Tank 1:

Смартфон с самым большим аккумулятором

А вот и самое главное, что отличает этот смартфон от других. Аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч — это нечто невероятное по меркам смартфонов. При активном использовании — соцсети, видео, игры, камера — телефон легко держится 3-4 дня без подзарядки.

Я использовал его в режиме, когда у меня работал беспроводной Android Auto с навигацией, трекер путешествий записывал маршрут, через Bluetooth в гарнитуру шлема шла музыка, а ещё телефон был в режиме точки доступа, раздавая интернет на второй телефон. В таком режиме он проработал два дня, и осталось ещё примерно 15%. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max в таких же условиях, но без точки доступа работает всего полдня, и в пути приходится подключать внешний аккумулятор.

Зарядка мощностью 55 Вт восстанавливает батарею с нуля до 100% за 3,7 часа. Поначалу казалось, что это долго, но учитывая огромную ёмкость, это вполне приемлемый результат — за ночь точно справится. У Tank 1 есть даже функция обратной зарядки, чтобы превратить его в полноценный повербанк и несколько раз зарядить обычный смартфон.

Защищённый телефон для экстремальных условий

Сертификаты IP68/IP69K и MIL-STD-810H не просто маркетинговые значки. Телефон действительно выдерживает серьёзные испытания. Специально ронял с высоты стола на кафельный пол — ни царапины. Промывал под краном, оставлял под дождём, фотографировал для статьи в луже — всё работает идеально. Температурный диапазон от -50°C до +60°C делает его пригодным для использования в любых климатических условиях.

Отдельно стоит отметить двойной LED-фонарик мощностью 170 люмен, расположенный на торце. Он светит очень ярко. Конечно, отдельный фонарь справится лучше, но сравнивать с фонариком-вспышкой в обычном телефоне тут просто наивно, ведь отдельный модуль будет в разы ярче. В походных условиях или при отключении электричества это настоящее спасение. Тем более что время работы фонарика — до 45 часов. Такого не могли себе позволить даже отдельные фонари на сопоставимой яркости.

Стоит ли покупать Blackview Oscal Tank 1

В городских условиях Tank 1 привлекает внимание своим необычным видом, но не выглядит неуместно. В общественном транспорте из-за веса и размеров держать одной рукой не всегда удобно. Да и карман его 600+ граммов веса оттягивают довольно сильно, но зато можно не переживать о случайных падениях или ударах.

Для активного отдыха, работы на стройке, в мастерской или на природе это идеальный инструмент. Мой случай с мотопутешествием довольно узкий, но в нём смартфон проявил себя просто отлично. При этом у него есть и «простые радости», вроде NFC для оплаты покупок или использования аксессуаров. Даже есть стереодинамики, которые звучат громко и чисто. Последнее тоже стало возможно благодаря большому корпусу, в котором не надо умещать крохотные пищалки так, чтобы они занимали минимум места и оставили хоть на доли миллиметра больше места для аккумулятора.

Oscal Tank 1 — это смартфон для тех, кто ценит практичность выше изящества. Огромная батарея, серьёзная защита и достаточные технические характеристики делают его отличным выбором для экстремальных условий эксплуатации. Конечно, вес в 640 граммов и толщина в 29,5 мм подойдут не всем, но если нужен надёжный спутник для активной жизни, лучшего варианта сложно найти. Тем более он выпускается Blackview, которая многое знает о защищённой технике. У неё даже есть защищённые планшеты, об одном из которых я рассказывал в отдельной статье.

За время использования (пусть и не очень долгое, но очень ответственное) Tank 1 ни разу не подвёл, работая стабильно в любых условиях. Это именно тот случай, когда размер и вес оправданы функциональностью и возможностями устройства.

Купить Oscal Tank 1 на AliExpress