Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1

Артем Сутягин

Когда впервые взял в руки Oscal Tank 1, первое ощущение было неоднозначным. Он просто огромный. Весит примерно 640 граммов, по размеру в разы больше iPhone Pro Max, внешне выглядит так, что его можно кидать в стену, если её надо сломать… Я понимал, что вряд ли его можно назвать устройством на каждый день, но это не недостаток, а особенность, к которой можно привыкнуть, но, забегая вперед, скажу, что на каждый день я бы себе такой и не купил. Вот только у меня готовилось мотопутешествие, в котором всегда есть проблемы с зарядкой смартфона из-за постоянной работы навигатора и музыки, и поиска сети. Поэтому появление именно такого тестового образца оказалось как никогда кстати. А что из этого получилось, я сейчас и расскажу.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. С таким телефоном хоть в разведку. Фото.

С таким телефоном хоть в разведку.

Обзор Blackview Oscal Tank 1

8 мм, 7 мм, 5,6 мм у iPhone Air… Все смартфоны гонятся за уменьшение толщины корпуса, но достигается это в первую очередь за счёт уменьшения толщины и, как следствие, ёмкости аккумулятора. Да, новые графеновые батареи могут работать дольше классических, но при уменьшении толщины их общее время работы в лучшем случае остаётся просто на прежнем уровне.

А теперь представьте себе смартфон, который решил пойти против этой устоявшейся системы и растолстел почти до 3 сантиметров. Если более точно, то толщина Tank 1 составляет 29,5 мм, что делает его одним из самых массивных смартфонов на рынке. Да, дизайнеры подумали над эргономикой, и в целом держать его даже одной рукой довольно удобно, но долго разговаривать, держа у головы, или печатать текст, не помогая себе второй рукой, сложновато.

Обзор Blackview Oscal Tank 1. Три сантиметра — это вам не шутки. Фото.

Три сантиметра — это вам не шутки.

Из технических решений, которые позволили минимизировать дискомфорт от использования огромного смартфона, можно отметить прорезиненные грани и скошенные боковины для лучшей ухватистости даже мокрыми пальцами.

Кнопки имеют чёткий ход и приятную тактильную отдачу, но для такого тяжёлого телефона они слишком мягкие. Когда берёшь его за грани и пытаешься убрать в карман, они довольно часто случайно нажимаются. Самой большой проблемой это было, когда с телефона играла музыка, и я, после того как ввёл последние команды для навигатора, убирал его в узкий карман мотоджинсов. В этот момент я несколько раз случайно зажимал кнопку увеличения громкости, и в гарнитуре шлема звук увеличивался с 40-45% до 100%. Это было неприятно, но потом я приноровился делать это иначе, и проблема решилась сама собой.

Обзор Blackview Oscal Tank 1. Есть дополнительная кнопка для запуска быстрых функций (одиночное, двойное и долгое нажатия). Фото.

Есть дополнительная кнопка для запуска быстрых функций (одиночное, двойное и долгое нажатия).

Так как это экстремальный телефон, у него предусмотрена возможность работы в перчатках благодаря режиму Glove Mode 3.0. В этом случае повышается чувствительность экрана, но в перчатках сварщика он работать вряд ли будет. Тем не менее, в мотоперчатках с вставками на пальцах для сенсорных экранов проблем не было. Конечно, печатать на относительно небольшой клавиатуре будет сложно, но запустить приложение или выбрать один из режимов специальных инструментов, о которых я расскажу ниже, всё же можно.

Сейчас всё больше телефонов получает дополнительный экран на задней стенке, но он всё равно пока является редкостью. Тут он есть и довольно качественный, что не удивительно, учитывая размеры корпуса. Наверняка уместить его внутрь не было самой большой инженерной проблемой, поэтому экономить на нём точно не пришлось, и он получился качественным.

Обзор Blackview Oscal Tank 1. Дополнительный экран может показать время. Фото.

Дополнительный экран может показать время.

Обзор Blackview Oscal Tank 1. Кроме этого на внешний экран можно вывести время. Фото.

Кроме этого на внешний экран можно вывести время.

Обзор Blackview Oscal Tank 1. Есть даже возможность использовать его в качестве видоискателя. Фото.

Есть даже возможность использовать его в качестве видоискателя.

В базовом режиме на нём отображается время и некоторая дополнительная информация, как на модульном дисплее смарт-часов. Если полистать его влево-вправо, можно найти компас, календарь, переключатели беспроводных соединений и даже запустить камеру, чтобы сделать снимок себя любимого на основную камеру, которая тут, как и в любом смартфоне, лучше фронтальной. Но к разговору о камерах мы ещё вернёмся ниже.

Диагональ дополнительного экрана 2,01 дюйма. Поначалу он кажется маркетинговой игрушкой, но через неделю использования понимаешь его практическую ценность. Очень удобно смотреть время, уведомления и уровень заряда, не разблокируя устройство. Можно даже переключать треки в плеере, когда он просто лежит рядом на столе экраном вниз.

Яркий, но не перенасыщенный экран

Основной экран получил диагональ 6.78. В его основе лежит яркая IPS-матрица с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. К плавности, как и отзывчивости, претензий нет. Заявленная яркость составляет 800 нит. Многие модели говорят о пиковой яркости в 2000 и более нит, но сравнивать их надо в реальных условиях. А именно в них дисплей Tank 1 показывает себя очень хорошо. Например, для фотографий, которые размещены в этом обзоре, я ставил уровень яркости примерно на 40%, в противном случае он просто пересвечивался на снимках.

Яркий, но не перенасыщенный экран. Рамки толстоваты, но это совершенно не важно. Фото.

Рамки толстоваты, но это совершенно не важно.

Особенно порадовала его заводская настройка. Он не кажется маркетингово-ориентированным. Многие модели пытаются привлечь повышенной контрастностью, но это быстро надоедает, а в бюджетных моделях выглядит откровенно странно. Тут цвета естественные и не вызывают отторжения даже после долгого использования. Насыщенность именно сбалансированная, а не кричащая. Именно реалистичные цвета являются большим плюсом IPS-дисплеев на фоне AMOLED, поэтому приятно, что производитель не пытался сделать телефон похожим на «органические» экраны.

Яркий, но не перенасыщенный экран. Почти в любых условиях экран яркий. Для этого фото яркость пришлось снизить примерно до 40%. Фото.

Почти в любых условиях экран яркий. Для этого фото яркость пришлось снизить примерно до 40%.

При работе с текстом, просмотре видео или играх глаза не устают благодаря сертификации TÜV SÜD, подтверждающей пониженный уровень синего света. Сенсорная панель реагирует точно, мультитач работает без нареканий. Единственный момент — из-за толщины корпуса дотягиваться до противоположного края экрана одной рукой не всегда удобно. А ещё из-за большого веса свайп для выхода из приложения получается очень медленным, и телефон часто открывает режим многозадачности. Возможно, с обновлениями немного настроят задержку запуска режима выбора запущенных приложений, и ситуация решится сама собой.

Производительность защищённого смартфона

В основе производительности Oscal Tank 1 лежит MediaTek Dimensity 7050, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу. В AnTuTu он набирает около 600 тысяч баллов, что соответствует уровню среднего класса. В повседневных задачах — браузинг, социальные сети, мессенджеры — лагов нет совсем. Многозадачность работает отлично благодаря 16 ГБ оперативной памяти, которая при необходимости расширяется до 48 ГБ за счёт виртуального расширения. Встроенного хранилища тоже много — 512 ГБ.

Производительность защищённого смартфона. Большому телефон — много оперативки! Виртуальной ОЗУ тут до 48 ГБ. Фото.

Большому телефон — много оперативки! Виртуальной ОЗУ тут до 48 ГБ.

Я не фанат игр, да и в моём путешествии, где проводилось тестирование, было особенно не до них, но пару раз PUBG Mobile и Genshin Impact всё же запустил. Чудес нет, но на средних настройках графики игры идут стабильно, без просадок FPS. Пусть он и не самый высокий, но вполне играбельный.

На максимальных настройках возможны редкие подвисания в особо насыщенных сценах, но в целом производительности хватает для комфортного гейминга. Нагрев при нагрузках умеренный, корпус остаётся приятно тёплым, а не горячим. При этом температура идёт больше от батареи, а не от процессора, ведь он запрятан намного глубже, чем в других смартфонах. Да и сам корпус более толстый для защиты устройства и чтобы выдержать такой вес. Это как если на обычный телефон надеть толстый чехол — сами понимаете, что температура будет ощущаться не так сильно.

Производительность защищённого смартфона. Такой корпус прогреть сложно. Поэтому даже под нагрузкой его температура почти не меняется. Фото.

Такой корпус прогреть сложно. Поэтому даже под нагрузкой его температура почти не меняется.

Легендарные игры для Android, о которых всех забыли в 2025 году.

Как снимает Oscal Tank 1

Основная камера получила разрешение 64 мегапикселя. В хороших условиях она снимает нормально. Я специально использовал это слово, так как в этой ценовой категории можно найти лучше, но для защищённого смартфона результат один из лучших.

Автофокус работает быстро и точно, HDR включается автоматически в сложных условиях освещения. Если нет пересветов в виде яркого неба, фотографии получаются насыщенными, но не идеально проработанными по цветам. А если в кадре есть закатное яркое небо и тёмная земля, то динамического диапазона может не хватить, и хотелось бы, чтобы он был пошире. Так как у меня в поездке был с собой ещё и обычный смартфон, для фотографий я пользовался им. Но это флагман с отличной камерой. Если бы это был бюджетник, то скорее всего для фотографий я пользовался бы возможностями Tank 1.

Как снимает Oscal Tank 1. Камера гармонично вписана в модуль. Фото.

Камера гармонично вписана в модуль.

Дополнительная камера имеет разрешение 20 мегапикселей и предназначена для съёмки в полной темноте. Это как камера ночного видения в ИК-спектре. При переводе камеры в этот режим на задней стенке загорается пара красных точек, и даже при полном отсутствии света всё становится видно. Правда, только на расстоянии примерно до 10 метров и не в таком хорошем качестве, как при обычной съёмке. Но зато в полной темноте.

Примеры фото на основную камеру Oscal Tank 1:

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Вот только включается этот режим не совсем логично. Есть отдельный режим «Ночь», где и рассчитываешь найти его, но нет. Чтобы запустить съёмку в темноте, надо в режиме «Фото» нажать кнопку с лампочкой, и тогда этот режим запустится.

Примеры фото на ИК-камеру Oscal Tank 1:

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Фронтальная 50-мегапиксельная камера с автофокусом делает обычные селфи без претензии на суперхудожественность. Но опять же вспоминаем, что это не элегантный флагман, а экстремальный смартфон, и всё становится понятно. Зато запись видео доступна в разрешении 4K с неплохой электронной стабилизацией.

Примеры фото на фронтальную камеру Oscal Tank 1:

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1. Как снимает Oscal Tank 1. Фото.

Смартфон с самым большим аккумулятором

А вот и самое главное, что отличает этот смартфон от других. Аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч — это нечто невероятное по меркам смартфонов. При активном использовании — соцсети, видео, игры, камера — телефон легко держится 3-4 дня без подзарядки.

Смартфон с самым большим аккумулятором. Гнездо зарядки прикрыто резиновой заглушкой. Фото.

Гнездо зарядки прикрыто резиновой заглушкой.

Я использовал его в режиме, когда у меня работал беспроводной Android Auto с навигацией, трекер путешествий записывал маршрут, через Bluetooth в гарнитуру шлема шла музыка, а ещё телефон был в режиме точки доступа, раздавая интернет на второй телефон. В таком режиме он проработал два дня, и осталось ещё примерно 15%. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max в таких же условиях, но без точки доступа работает всего полдня, и в пути приходится подключать внешний аккумулятор.

Зарядка мощностью 55 Вт восстанавливает батарею с нуля до 100% за 3,7 часа. Поначалу казалось, что это долго, но учитывая огромную ёмкость, это вполне приемлемый результат — за ночь точно справится. У Tank 1 есть даже функция обратной зарядки, чтобы превратить его в полноценный повербанк и несколько раз зарядить обычный смартфон.

Смартфон с самым большим аккумулятором. В этом корпусе батарея такая, какая есть не в каждом пауэрбанке. Фото.

В этом корпусе батарея такая, какая есть не в каждом пауэрбанке.

Защищённый телефон для экстремальных условий

Сертификаты IP68/IP69K и MIL-STD-810H не просто маркетинговые значки. Телефон действительно выдерживает серьёзные испытания. Специально ронял с высоты стола на кафельный пол — ни царапины. Промывал под краном, оставлял под дождём, фотографировал для статьи в луже — всё работает идеально. Температурный диапазон от -50°C до +60°C делает его пригодным для использования в любых климатических условиях.

Защищённый телефон для экстремальных условий. Утопить его не получится. Фото.

Утопить его не получится.

Отдельно стоит отметить двойной LED-фонарик мощностью 170 люмен, расположенный на торце. Он светит очень ярко. Конечно, отдельный фонарь справится лучше, но сравнивать с фонариком-вспышкой в обычном телефоне тут просто наивно, ведь отдельный модуль будет в разы ярче. В походных условиях или при отключении электричества это настоящее спасение. Тем более что время работы фонарика — до 45 часов. Такого не могли себе позволить даже отдельные фонари на сопоставимой яркости.

Защищённый телефон для экстремальных условий. Даже в полной темноте фонарик очень яркий. Фото.

Даже в полной темноте фонарик очень яркий.

Стоит ли покупать Blackview Oscal Tank 1

В городских условиях Tank 1 привлекает внимание своим необычным видом, но не выглядит неуместно. В общественном транспорте из-за веса и размеров держать одной рукой не всегда удобно. Да и карман его 600+ граммов веса оттягивают довольно сильно, но зато можно не переживать о случайных падениях или ударах.

Для активного отдыха, работы на стройке, в мастерской или на природе это идеальный инструмент. Мой случай с мотопутешествием довольно узкий, но в нём смартфон проявил себя просто отлично. При этом у него есть и «простые радости», вроде NFC для оплаты покупок или использования аксессуаров. Даже есть стереодинамики, которые звучат громко и чисто. Последнее тоже стало возможно благодаря большому корпусу, в котором не надо умещать крохотные пищалки так, чтобы они занимали минимум места и оставили хоть на доли миллиметра больше места для аккумулятора.

Стоит ли покупать Blackview Oscal Tank 1. Брать или нет — решать вам. Но другого такого просто нет. Фото.

Брать или нет — решать вам. Но другого такого просто нет.

Oscal Tank 1 — это смартфон для тех, кто ценит практичность выше изящества. Огромная батарея, серьёзная защита и достаточные технические характеристики делают его отличным выбором для экстремальных условий эксплуатации. Конечно, вес в 640 граммов и толщина в 29,5 мм подойдут не всем, но если нужен надёжный спутник для активной жизни, лучшего варианта сложно найти. Тем более он выпускается Blackview, которая многое знает о защищённой технике. У неё даже есть защищённые планшеты, об одном из которых я рассказывал в отдельной статье.

За время использования (пусть и не очень долгое, но очень ответственное) Tank 1 ни разу не подвёл, работая стабильно в любых условиях. Это именно тот случай, когда размер и вес оправданы функциональностью и возможностями устройства.

