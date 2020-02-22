В последние несколько лет часто говорят о том, что смартфоны стоят очень дорого. Мол, новинки стоят столько, что купить их просто нереально. В целом я согласен и мне иногда даже кажется, что производители соревнуются не только в том, сколько мегапикселей у них в камере, но и сколько цифр на ценнике. Крупные бренды уже давно перестали пытаться сделать цены более низкими на фоне конкурентов. Позволить это могут себе только молодые суббренды, вроде Realme. Но и на их примере видно, что снижать цену бесконечно не получится. Даже OnePlus уже начал зарабатывать на своих устройствах и перестал отдавать их за бесценок. Вопрос в том, что подразумевать под дорогим и дешевым смартфоном. Сегодня поговорим о двух крайностях. Сразу говорю, выводы будут неоднозначными.

Какой смартфон купить для…

Покупая смартфон, прежде всего стоит понимать, для каких целей он приобретается. Одним нужна высокая производительность и максимальная fps в играх. Другие требует от гаджета премиального внешнего вида, а третьи хотят просто говорить по телефону, изредка смотря пробки по дороге с работы.

Все это совершенно разные категории устройств. При этом есть функция, которая важна почти для всех — хорошая камера. Именно этот показатель важен для большинства покупателей и именно на нее обращают внимание не только будущие пользователи, но и маркетологи, когда думают, как им продать новый продукт.

Действительно, камера важна. Связано это с тем, что современные камеры смартфонов могут заменить не только “мыльницы”, но даже в некоторых случаях зеркалки и системные камеры. Особенно, когда доходит дело до соотношения размера камеры, ее постоянного нахождения под рукой и качества фотографий, даже в автоматическом режиме.

Еще одна проблема выбора: Смарт-часы или фитнес трекер? Что выбрать?

Именно поэтому камера занимает очень важное место в любом устройстве и многие выбирают смартфон, ориентируясь в основном на нее. Все логично и ничего плохого в этом нет.

А теперь давайте просто взглянем со стороны на самый недорогой смартфон и самый дорогой из тех, что сейчас официально продаются и при этом не являются эксклюзивными. Мы специально не берем золотые корпуса, рубиновые кнопки и коллаборации с топовыми брендами из мира моды. Нас интересует только то, насколько они отличаются друг от друга технически.

Самый дешевый смартфон

Начнем, конечно, с самого недорогого смартфона. На момент написания статьи я не смог найти ничего дешевле, чем DIGMA LINX ALFA 3G. Попадался мне еще один смартфон, который называется OYSTERS Arctic 450, но он вызвал сильные сомнения в его существовании. Тем более, что я даже не смог его заказать с какой-то невнятной формулировкой со стороны продавца.

Именно поэтому будем говорить именно о DIGMA LINX ALFA 3G за 1500 рублей. Цена говорит сама за себя. Ждать чего-то выдающегося точно не стоит, так как он имеет всего 512 МБ оперативной памяти, хотя работает под управлением более-менее свежего Android 8.1. Особенно свежим он выглядит на фоне того, что до сих пор можно найти модели, которые из коробки работают на более ранних версиях ОС.

Если посмотреть на остальные характеристики, можно понять, что ждать от этого смартфона вообще ничего не стоит. Только если того, что он не зависнет при попытке набрать телефонный номер.

Диагональ экрана составляет всего 4 дюйма, но даже не это делает его “слабым”, вспомнить хотя бы Sony Xperia XZ compact, который имел флагманские характеристики просто в миниатюрном корпусе. Разрешение экрана DIGMA LINX ALFA 3G составляет всего 800 на 480 точек. Напомню, что многие жалуются на недостаточность разрешения 1440 на 720 точек. Число пикселей нашего ультрабюджетника на дюйм составляет 233, а соотношение сторон вообще какие-то непонятные 5:3.

Немного об экранах: Как появились современные экраны

Разрешение основной камеры составляет 2 Мп, а фронтальной только 0.3 Мп, что критически мало и, как мне кажется, лучше было вообще не устанавливать ее, а вместо этого улучшить что-то другое в этом смартфоне. Селфи в разрешении 0.3 Мп это просто боль, и лучше уж сфотографироваться на основную камеру, развернув смартфон обратной стороной.

Работает смартфон на чипе MediaTek MT6580M с частотой 1300 МГц и графическим ядром Mali-400 MP1. Оперативной памяти, как я говорил выше, 512 МБ, а встроенной всего 4 ГБ. Учитывая, что половину этого отожрет Android, пользователю повезет, если на приложения и медиа останется чуть больше 2 ГБ.

Конечно, играть на таком смартфоне не получится, но и не для этого он сделан. Хотя, если честно, я не очень понимаю, зачем покупать смартфон для того, чтобы просто позвонить. Когда мне нужно было недорогое устройство для пары звонков, я купил просто кнопочный телефон примерно за эти же деньги и он был намного приятнее такой попытки сделать ультрабюджетник. Если вы пользуетесь DIGMA LINX ALFA 3G и считаете, что я не прав, напишите об этом в комментариях — обсудим.

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Смартфонов приблизительно за эти деньги можно найти несколько, но все они будут примерно одинаковыми и построенными на одной готовой платформе. Поэтому именно этот аппарат был выбран исключительно как представитель сегмента, который на момент подготовки статьи стоил пусть и на 50-100 рублей, но дешевле остальных. А теперь перейдем к топам.

Самый дорогой смартфон

Самым дорогим смартфоном на сегодня стал Samsung. При этом мы не берем Galaxy Fold, который стоит около 150 000 рублей и Galaxy Z Flip, цены на который у некоторых перекупщиков просто уходят в космос. Эти смартфоны имеют фишку, которая сама по себе стоит очень дорого и от этого их цена существенно выше. Более правильным было бы взять для примера такой же моноблок, как и наш первый вариант.

Вы спросите, почему не iPhone 11 Pro Max, который стоит на официальном сайте Apple от 99 990 рублей до 131 990 рублей. Я не стал брать его для сравнения из-за того, что купить эту максимальную комплектацию у перекупщиков можно за 99 600 рублей. Покупка будет на свой страх и риск, но она возможна, и в данном случае правильнее сравнивать именно так.

Возвращаясь к аппарату, который я выбрал, а именно, к Samsung Galaxy S20 Ultra за 99 990 рублей, можно не вдаваться в его технические подробности сами по себе. Понятно, что они очень хорошие, а сам смартфон относится к легендарной линейке, которая еще со времен самых первых Samsung Galaxy S2 начала готовить мир к тому, что OLED дисплеи будут нашим будущим.

Вместо скупого перечисления характеристик, которые вы все и так знаете, мы просто сравним их с DIGMA LINX ALFA 3G.

Стоимость. Разница в цене составляет 98 490 рублей. То есть, если поторговаться, можно просто выбить эту разницу и взять DIGMA LINX ALFA 3G на сдачу. Для сравнения, некоторые оригинальные чехлы на Galaxy S20 Ultra стоят больше 4000 рублей. То есть, почти в три раза больше, чем весь DIGMA LINX ALFA 3G. Новинка от Samsung стоит в 66,66 раз дороже приведенного ультрабюджетника.

Память. На борту Galaxy S20 Ultra 12 ГБ оперативной памяти или в 24 раза больше, чем в DIGMA LINX ALFA 3G. Встроенной памяти больше в 32 раза, а карты памяти поддерживаются в 16 раз больше. В итоге, максимальная память вместе с расширением может отличаться почти в 20 раз.

Процессор. Тут сравнение в цифрах не будет таким явным, но производительность будет отличаться, как борода Вассермана и фигура Скарлет Йоханссон. Тем не менее, отмечу, что разница в частоте процессора двукратная. Но есть много других показателей, которые важнее, чем частота.

Камера. Разница в разрешении основного сенсора примерно равна разнице в стоимости — 2 МП против 108 МП. Как видим, тут цифры говорят сами за себя. Тем более, что в Galaxy S20 Ultra установлено шесть сенсоров с двух сторон, а в DIGMA LINX ALFA 3G — только два. При этом разрешение фронталки отличается в 133 раза.

Аккумулятор. Тут все просто. На одном конце 1400 мАч, а на другом — 5000 мАч. Разница почти 3,5-кратная.

Плюсы дорогого смартфона

Целью этой статьи не является принижение ультрабюджетных смартфонов или оправдание абсолютно конского ценника Galaxy S20 Ultra. Я только хотел показать, какая большая разница между самым дешевым и самым дорогим смартфоном из тех, что производятся серийно.

Цифры действительно впечатляют. Но есть еще и опыт использования, который нельзя выразить цифрами. Дорогие смартфоны однозначно будут приятнее в этом показателе. Зато теперь можно понять, каким незначительным является выбор между смартфоном за 20 000 рублей и смартфоном за 23 000 рублей. Как обычно, доведя до крайностей, мы получили серьезную разницу, а лишние “пара попугаев” в тесте производительности не значат ровным счетом ничего.