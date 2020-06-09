Самый дорогой Galaxy S20 уже можно купить в России на 30 тысяч рублей дешевле

Ликвидность – это совсем не про смартфоны на Android. Сколько бы они ни стоили на старте продаж, почти сразу после появления в рознице они начинают дешеветь, выходя на пик уже в первые полгода с момента релиза. По этой причине многие поклонники Android – даже те, кто готов раскошелиться на флагманы – предпочитают покупать новые аппараты, лишь немного повременив и дав ценам «отстояться». Это совершенно логично и оправданно, ведь по истечении всего нескольких месяцев дорогущий смартфон начинает стоить на 20, а то и 30% дешевле. Galaxy S20 Ultra – не исключение.

Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra в 3 раза ниже его цены

Galaxy S20 Ultra – самый современный и продвинутый смартфон Samsung – по состоянию на начало июня уже можно купить примерно за 75 тысяч рублей. Это на 35 тысяч рублей дешевле его официальной цены, по которой аппарат реализует производитель. Несмотря на то что в прошлом месяце, российский офис Samsung внёс некоторые преобразования в политику ценообразования на местном рынке, увеличив цены флагманских смартфонов в среднем на 10 тысяч рублей, это не помешало Galaxy S20 Ultra продолжить дешеветь, пусть и в серой рознице.

Почему серые телефоны дешевле

Как так вышло, что топовый смартфон Samsung потерял почти треть своей цены всего за три месяца? Всё очень просто. Если вы посмотрите на расценки в крупных торговых сетях, которые являются партнёрами Samsung, вы увидите, что Galaxy S20 Ultra стоит примерно столько же, сколько стоил раньше. В лучшем случае вам подадутся какие-то акции с подарками либо незначительными скидками в размере 5-10%. Это связано с тем, что ритейлеры хоть и закупают смартфоны у Samsung по закупочной цене, которая ниже розничной, но вынуждены увеличивать её, добавляя к ней налоговую ставку и свою наценку, чтобы оставаться в выгоде.

Стоит ли покупать Galaxy S20. Что о нём говорят владельцы

У серых продавцов в этом смысле свободы немного больше. Во-первых, они закупают смартфоны в Европе, пользуюсь услугой Tax Free, которая позволяет вернуть налог с продаж, который что в Германии, что во Франции составляет 20%. Во-вторых, серовозы не связаны с Samsung какими-либо обязательствами, а значит, могут вообще не учитывать её мнения по вопросам ценообразования. Несмотря на то что в России поставщикам официально запрещено регулировать цены, на деле они всё равно этим занимаются и вынуждают ритейлеров удерживать их на едином уровне, даже если они сами хотели бы их понизить.

Сколько должен стоить смартфон

Но, постойте, что-то здесь не сходится. Ведь если отнять от 1359 евро – а именно столько стоит Galaxy S20 Ultra в Европе – 20% по Tax Free, то даже в этом случае никак не получается 75 тысяч рублей, не говоря уже о том, что сами серовозы точно не получат никакой прибыли. Однако здесь нужно сделать важное уточнение: за 1359 евро Galaxy S20 Ultra по-прежнему продают только в официальном интернет-магазине samsung.com. А вот в независимой рознице цены заметно ниже. Даже на странице Samsung на Amazon аппарат продаётся за 1279 евро, а у партнёров и того дешевле. В результате вполне посильной задачей оказывается найти смартфон за 1150-1170 евро, что за минусом 20% уже ближе к 75-77 тысячам, за которые его предлагают нам.

iPhone SE 2020 оказался быстрее Galaxy S20 Ultra за 110 тысяч рублей

Что же получается? Если взять за правило рыночную концепцию о том, что любой товар стоит ровно столько, сколько за него готовы платить, значит, Galaxy S20 Ultra не стоит тех 1359 евро или 110 тысяч рублей, которые за него просит Samsung. Да, это очень крутой смартфон с потрясающей камерой, классным дизайном и передовым железом, но всё это меркнет на фоне его цены, которая оказалась непомерно высокой для большинства потребителей. Поэтому корейцы в срочном порядке – пусть и через партнёров – снижают цены и позволяют купить новинку дешевле, чтобы она не залёживалась. Мы же, как потребители, от этого только выигрываем, если не торопимся и выжидаем, пока цены упадут до приемлемых значений.