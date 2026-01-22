Самый лучший смартфон до 30 тысяч рублей: вышел realme Neo 8 с крутой камерой и батареей на 8000 мАч

Герман Вологжанин

Продукция компании realme с момента ее основания славится классным соотношением цены и характеристик. Но в случае со смартфоном realme Neo 8, который был анонсирован 22 января, производитель, кажется, пошел еще дальше. Разработчики умудрились запихнуть внутрь столько всего, что глаза разбегаются: и один из самых мощных процессоров, и камеру с перископом, и здоровенный аккумулятор. А теперь по порядку.

Смартфон, каких за 30 тысяч еще не было

Характеристики realme Neo 8

realme Neo 8 — субфлагман 2026 года. Но, в отличие от других моделей этого класса, помимо мощного железа он способен предложить крутую камеру, прямо как у смартфонов постарше.

Экран6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 5
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор8000 мАч
Зарядка80 Вт

От старших братьев тут и технология LTPO, снижающая энергопотребление экрана, что с учетом емкости аккумулятора моментально включает realme Neo 8 в число потенциальных королей автономности. Но главное — камера-перископ с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Разве что процессор Snapdragon 8 Gen 5 хоть и является мощным, но есть вариант и покруче — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Цена realme Neo 8 в Китае

Стоимость смартфона зависит от объема памяти. И, если ориентироваться на базовый вариант, realme Neo 8 вписывается в бюджет 30 тысяч рублей:

  • 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 28 500 ₽);
  • 16/256 ГБ — 3 099 юаней (~ 34 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 2 899 юаней (~ 31 500 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 399 юаней (~ 37 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 3 899 юаней (~ 42 500 ₽).

Смартфон поступил в продажу на территории Китая, где местные покупатели уже могут оценить его начинку и светодиодную подсветку на спинке. А что насчет России?

Выйдет ли realme Neo 8 в России

Увы, realme Neo 8 в России не выйдет. Дело в том, что производитель выпускает Neo-серию исключительно для внутреннего рынка. Однако не стоит переживать раньше времени. После косметических изменений многие модели Neo-серии приходят в Россию как представители флагманской линейки GT.

Поэтому не исключено, что realme решит выпустить аналогичный смартфон под условным именем realme GT8, ведь глобальная версия этой модели до сих пор не была представлена публике.

