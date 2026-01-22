Самый лучший смартфон до 30 тысяч рублей: вышел realme Neo 8 с крутой камерой и батареей на 8000 мАч

Продукция компании realme с момента ее основания славится классным соотношением цены и характеристик. Но в случае со смартфоном realme Neo 8, который был анонсирован 22 января, производитель, кажется, пошел еще дальше. Разработчики умудрились запихнуть внутрь столько всего, что глаза разбегаются: и один из самых мощных процессоров, и камеру с перископом, и здоровенный аккумулятор. А теперь по порядку.
Характеристики realme Neo 8
realme Neo 8 — субфлагман 2026 года. Но, в отличие от других моделей этого класса, помимо мощного железа он способен предложить крутую камеру, прямо как у смартфонов постарше.
|Характеристики
|realme Neo 8
|Экран
|6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 5
|Память
|12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|8000 мАч
|Зарядка
|80 Вт
От старших братьев тут и технология LTPO, снижающая энергопотребление экрана, что с учетом емкости аккумулятора моментально включает realme Neo 8 в число потенциальных королей автономности. Но главное — камера-перископ с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Разве что процессор Snapdragon 8 Gen 5 хоть и является мощным, но есть вариант и покруче — Snapdragon 8 Elite Gen 5.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Цена realme Neo 8 в Китае
Стоимость смартфона зависит от объема памяти. И, если ориентироваться на базовый вариант, realme Neo 8 вписывается в бюджет 30 тысяч рублей:
- 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 28 500 ₽);
- 16/256 ГБ — 3 099 юаней (~ 34 000 ₽);
- 12/512 ГБ — 2 899 юаней (~ 31 500 ₽);
- 16/512 ГБ — 3 399 юаней (~ 37 000 ₽);
- 16/1024 ГБ — 3 899 юаней (~ 42 500 ₽).
Смартфон поступил в продажу на территории Китая, где местные покупатели уже могут оценить его начинку и светодиодную подсветку на спинке. А что насчет России?
Выйдет ли realme Neo 8 в России
Увы, realme Neo 8 в России не выйдет. Дело в том, что производитель выпускает Neo-серию исключительно для внутреннего рынка. Однако не стоит переживать раньше времени. После косметических изменений многие модели Neo-серии приходят в Россию как представители флагманской линейки GT.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Поэтому не исключено, что realme решит выпустить аналогичный смартфон под условным именем realme GT8, ведь глобальная версия этой модели до сих пор не была представлена публике.