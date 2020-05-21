Самый провальный смартфон года получит второе поколение

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Артем Сутягин 0

В этом году было много проблем со смартфонами, которые вышли на рынок. Это касается не только трудностей у Huawei, которой надо как-то привыкать жить в новом мире, опустевшем без Google. Не только у OnePlus 8 были проблемы из-за его ценника. Наверное, самым провальным смартфоном года (как минимум начала) стал Motorola RAZR. Компания очень хотела выпустить его раньше остальных и в целом получилось, но качество было таким, что общественность была очень недовольна. Что же теперь делать, если такой провал уже произошел? Судя по всему, компания готова поработать над ошибками и выпустить второе поколение этого смартфона. Об этом заявил один из руководителей компании. Получится ли у них со второй попытки?

Этот смартфон был очень многообещающим.

Почему Motorola RAZR является провалом компании

Когда смартфон только появился в разделе ”слухи”, многие говорили, что вот теперь это то, что надо. После странных форм складных Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, к которым у людей было много вопросов, выход классической ”раскладушки” на новый лад казался всем просто спасением.

Время шло и смартфон постепенно перестал быть слухом. Но почему-то он все откладывался и откладывался. В итоге вышел, но был собран на скорую руку и не просто состоял из проблем, а сам был проблемой. Он очень мало работал от батареи, не блистал производительностью, а еще у него просто ломался сгибаемый экран. За такую цену покупать это устройство было недопустимо.

Выпуск такого смартфона раньше Samsung мог вдохнуть новую жизнь в некогда очень сильный бренд, который сейчас принадлежит Lenovo. Но вот не срослось и дальше было два пути — закончить на этом и потерять вложенные деньги или доработать аппарат и выпустить без спешки его второе поколение. Компания выбрала второй путь.

Когда выйдет Motorola RAZR 2

Официального заявления о том, что новинка все же появится в продаже, пока не было. Но есть кое-что не менее увесистое с точки зрения доказательств. А именно, слова одного из ее руководителей, который по должности просто не должен разбрасываться ими.

Наступает новая итерация. Думаю, в сентябре выйдет еще один - сказал генеральный директор Lenovo в Южной Африке Тибо Дуссон в подкасте Reframed Tech.

Если это действительно так, то смартфон выйдет очень быстро для полноценной второй версии. Первый складной RARZ вышел в феврале этого года. Всего через полгода он обновляется. Это действительно очень похоже просто на исправление ошибок. Если бы компания изначально не спешила, а подождала пока сможет собрать нормальное устройство, проблем у нее было бы куда меньше. Но они сделали ставку и проиграли.

Такие экран это настоящий провал.

Каким будет Motorola RAZR второго поколения

Самое главное, что надо сделать во втором поколении — решить проблему с экраном. Как минимум, он не должен ломаться в отличии от первого поколения. Вторым очевидным шагом является улучшение автономности. Тут вариантов решения много: установка более емкой батареи, оптимизация ПО и установка менее ”прожорливых” компонентов (особенно экрана).

Кроме этого, надо что-то сделать с ценой. Новинка должна стоить, как минимум, не дороже Samsung Galaxy Z Flip, который продается за 1 500 долларов. Лучше, чтобы цена была еще ниже, чтобы компенсировать былой провал и расположить к себе покупателей. Хотя бы на первом этапе можно было бы сделать цену ниже. Обычно так не делают, но Motorola, как и Nokia, должна действовать резко и непредсказуемо, чтобы вернуть хоть часть былого величия и уважения бренда.

Что думают блогеры о новом складном Motorola Razr? Самое интересное из обзоров в Сети

Если все будет именно так, есть вероятность (даже не ”скорее всего”), что люди готовы будут дать смартфону второй шанс. Надо понимать, что 1 500 долларов это не та сумма, которой будут готовы рискнуть многие, особенно, вспоминая проблемы первого поколения. Многие, например, до сих пор не могут простить компании Samsung проблемы с ее Galaxy Note 7, не смотря на выход после этого нескольких удачных поколений.

Зачем Motorola выпускает складной смартфон

Я могу только предполагать, как действовала компания и о чем она думала в феврале, когда буквально все валилось из рук. Если вы не согласны с этим, мы можем подискутировать на эту тему в нашем Telegram-чате.

Едва ли вы бы захотели такое для своего смартфона.

Я предполагаю, что настроения в духе ”бросай все, пошли домой” могли существовать после такого провала, особенно, если компания была уверена, что не выпускает на рынок заранее сырой продукт и хоть как-то верила в его успех. Тогда это было логичным, но через некоторе время стало понятно, насколько хорошо продается Samsung Galaxy Z Flip.

Помутнение сознания? Телефон за 1000 долларов от Motorola.

Исходя из этого не глупые аналитики поняли, что перспективы в таком форм-факторе есть и надо продолжать что-то делать, тем более, что база у компании есть и исправление ошибок не будет таким дорогим, как создание чего-то нового.

Посмотрим, как будут развиваться события, но похоже, что новый складной Motorola будет. А еще к осени мы ждем два новых складных Galaxy Fold. Да и Nokia по слухам тоже что-то готовит. В общем, осень будет жаркой.

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