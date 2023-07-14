Санкции нам на пользу, или Как изменился российский рынок смартфонов благодаря параллельному импорту

Год назад, когда многие мировые производители смартфонов отказались от поставок в Россию, казалось, что мир рухнул. Не было сомнений, что теперь мы будем пользоваться своими старыми аппаратами, пока не изотрём их до дыр. Да, было очевидно, что Айфоны и флагманы других брендов всё-таки смогут попасть в страну обходными путями, но стоить они явно должны были каких-то космических денег. А так, собственно, и было, когда курс доллара резко вырос с 70 до 120 рублей. Правда, потом инвалюта сильно подешевела, заработал параллельный импорт, и стало понятно, что всё стало даже лучше, чем было.

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Параллельный импорт смартфонов в России

Одобрение параллельного импорта в России, закреплённое на законодательном уровне, существенно расширило ассортимент доступных на рынке смартфонов. Если вы изучите ассортимент отечественных ритейлеров, то найдёте там аппараты таких брендов, которыми они раньше не торговали. Чего только стоят Nothing, Pixel и OnePlus.

Параллельный импорт - ввоз в страну продукции без разрешения правообладателя. Для этого не требуется ни официального присутствия компании-производителя в стране реализации, ни наличие авторизованных сервисных центров, а по гарантийным обязательствам отвечает продавец.

Несмотря на то что всё это можно было купить в стране и раньше, в крупных торговых сетях эти смартфоны появились только сейчас. Если OnePlus в разное время то заходил в Россию, то уходил в зависимости от продаж, то вот смартфоны Google у нас в стране не продавались с тех пор, как компания отказалась от линейки Nexus и начала выпускать «пиксели».

Главный тейк в пользу параллельного импорта заключается в том, что все заграничные смартфоны, которые были нам официально недоступны, теперь у нас продаются и продаются с гарантией. Крупные торговые сети вроде М.Видео, Эльдорадо, Связного и операторская розница в лице Билайна, Мегафона и МТС обязаны предоставлять гарантию на аппараты, которые они реализуют.

Цены на смартфоны Pixel и Nothing и в России

Таким образом, даже купив Google Pixel 7, вы сможете рассчитывать на замену в случае обнаружения производственного брака либо на замену вышедших из строя компонентов. А в случае самостоятельного повреждения сможете обратиться за его ремонтом в сервисный центр торговой сети, где он был приобретён. По закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставлять даже негарантийное обслуживание в течение 5 лет со дня продажи товара.

Иногда цены на «параллельные» аппараты в России несколько выше, чем за рубежом. Но время от времени попадаются очень даже привлекательные варианты. Вот, оцените сами:

Google Pixel 6 — 48 999 рублей

Google Pixel 7 — от 55 990 рублей

Google Pixel 7 Pro — 76 990 рублей

Google Pixel 7a — 68 990 рублей

Nothing Phone 1 — 35 990 рублей

Nothing Phone 2 — 68 990 рублей

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Если вы не заметили, то цена на Nothing Phone 1 в России даже ниже, чем на АлиЭкпресс. На Яндекс Маркете, кстати, цены такие же, как и в М.Видео. Но там вы сможете получить повышенный кэшбек по карте Тинькофф банка:

Купить Nothing Phone 1

Вероятно, вас заинтересует, почему Google Pixel 7a стоит дороже, чем Google Pixel 7. Ситуация и правда комичная. Но тут как раз всё объяснимо. Дело в том, что торговые сети закупают смартфоны заранее и большими партиями. Классический Pixel 7 был закуплен ещё в те времена, когда доллар стоил в районе 75 рублей за единицу. Поэтому ритейлеры могут позволить себе продавать его по старым ценам, свёрстанным исходя из прежних реалий.

Где смартфоны стоят дешевле всего

А вот Google Pixel 7a, который представили совсем недавно и который добрался до России гораздо позже, закупали уже по совершенно другому курсу. Поэтому и розничная цена у него оказалась выше. Вот такой парадокс, и отсюда вытекает ещё одно преимущество параллельного импорта. Ведь если бы производители возили свои смартфоны к нам в страну сами, они бы незамедлительно отреагировали на повышение курса и скорректировали бы цены в большую сторону. Однако поскольку ритейлеры занимаются поставками самостоятельно, у них есть возможность продавать технику дешевле, чем она стоила бы сейчас по факту.

Да, в ряде случаев цены на смартфоны, ввезённые параллельным импортом, могут выглядеть совсем уж дико. Тот же Pixel 7a, который по сути является среднебюджетным смартфоном, у нас стоит почти 70 тысяч рублей против примерно 45к на АлиЭкспресс. Но, покупая устройство за границей, вы будете вынуждены заплатить всю сумму сразу, а в России вы сможете взять кредит с нулевой переплатой либо возможность оплатить покупку картой рассрочки Халва или любой другой.

Купить Pixel 7a на Али

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Впрочем, параллельный импорт на ценах как раз отражается только с лучшей стороны. Это хорошо видно на примере смартфонов Apple. Когда она остановила их поставки, цены на iPhone в России пошли вниз. Ритейлеры нашли страны, где закупки оказались выгоднее, чем в Европе, и стали возить аппараты оттуда. В результате они стали даже дешевле, чем были, когда их возили с разрешения Apple. Да, тогда и курс был другим. Но в Купертино не очень любили корректировать российские цены на Айфоны со снижением стоимости доллара и евро. А параллельный импорт тут стал хорошим подспорьем для потребителя.