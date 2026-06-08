Про то, почему я купил vivo X300 и почему именно на AliExpress, — рассказывал отдельно. Коротко: хотел компактный камерофон без переплаты за официальную розницу. Взял. Полгода был счастлив. А потом экран потух. Разбираю эту историю подробно, потому что многие боятся брать смартфоны с AliExpress именно из-за страха остаться без гарантии. Спойлер: страх отчасти оправдан, но не так, как вы думаете.

Сдал смартфон по гарантии с неожиданным итогом. Фото.

Сдал смартфон по гарантии с неожиданным итогом

Как я покупал vivo X300 на AliExpress

1 ноября 2025 года, сразу после старта продаж, взял смартфон vivo X300 в версии 16/512 ГБ. Вместе с таможенной пошлиной вышло около 60 500 рублей. Для компактного флагмана с перископной камерой — честная цена. В официальной российской рознице за сопоставимые деньги такого не найдешь. Тем более сейчас, когда глобальная версия vivo X300 на AliExpress стоит от 48 тысяч.

Купить vivo X300

В обзоре vivo X300 после полугода использования подробно рассказывал об ощущениях от смартфона. Если совсем коротко: бомбезный компактный аппарат, именно то, что хотел. Камера, размер, автономность — все устраивало. Казалось бы, история на этом могла закончиться. Но 27 мая 2026 года все изменилось. Следить за новостями о vivo удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Потух экран телефона — что делать

Пользовался смартфоном в обычном режиме, и экран телефона потух. Не завис, не показал артефакты, а просто погас. При этом сам смартфон явно продолжал работать: была тактильная вибрация, чувствовался отклик на нажатия. Экрана просто не было.

Экран смартфона просто потух и перестал загораться. Фото.

Экран смартфона просто потух и перестал загораться

Первая мысль — глюк. Попробовал принудительную перезагрузку Android: зажал кнопку питания на 10 секунд. Не помогло. Подключил к зарядке — смартфон зарядился судя по всему, но экран vivo X300 по-прежнему не показывал ничего. Подождал два дня, надеясь что само пройдет. Не прошло. Стало понятно: проблема серьезная. И тут встал вопрос, который я честно боялся задавать: примут ли телефон vivo X300, купленный на AliExpress, на гарантийный ремонт в России?

Гарантия на смартфоны с AliExpress

Зашел на официальный сайт vivo и нашел услугу ремонта с доставкой: это оказалось кстати, потому что в моем городе сервисного центра vivo нет. При заполнении заявки система потребовала приложить чек покупки. Чека у меня, разумеется, не было — кто хранит чеки с AliExpress?

Воспользовался услугой ремонта с доставкой от vivo. Фото.

Воспользовался услугой ремонта с доставкой от vivo

Написал продавцу на AliExpress с просьбой выслать подтверждение покупки. Продавец ответил быстро и без вопросов прислал документ. Хороший момент: если берете дорогой смартфон с AliExpress, сразу сохраняйте переписку и скриншоты заказа — пригодятся.

Продавец без проблем выслал чек на почту. Фото.

Продавец без проблем выслал чек на почту

Заполнил заявку на гарантийный ремонт через сайт vivo, приложил документ от продавца. На следующий день пришел ответ на почту: нести смартфон в полной комплектации на ПВЗ CDEK — накладная уже оплачена vivo. В письме честно предупредили: если диагностика покажет негарантийный случай, оплачиваю ремонт и обратную доставку сам. Риск был реальный. 1 июня сходил в CDEK и сдал смартфон. Гарантия на телефон с AliExpress начала работать — по крайней мере, в части логистики.

Как ремонтируют vivo в России

Смартфон отправили в Казань, хотя ближайший ко мне сервис vivo находится в Екатеринбурге. Логику маршрутизации выяснять не стал — это не моя проблема, это их внутренняя кухня. 4 июня позвонили из vivo. Сообщили, что причину поломки установить не удалось, что само по себе интересно для ремонта смартфона по гарантии. И тут же сказали: поскольку причина неизвестна, выполнят замену экрана по гарантии бесплатно. То есть сомнения были решены в мою пользу.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Попросили предоставить код разблокировки экрана для калибровки через инженерное меню. Я дал, потому что заранее, перед отправкой смартфона, удаленно вышел из всех банковских приложений с другого устройства. Важный совет для всех: перед сдачей смартфона в сервис выходите из банковских приложений удаленно через личные кабинеты банков или приложения на другом устройстве. Это занимает 10 минут и исключает любые риски. Гарантия vivo сработала — оставалось только ждать возврата.

Гарантийное обслуживание смартфона — что я получил

8 июня смартфон вернулся. Внешне выглядит хорошо, работает нормально. Несколько нюансов после замены экрана телефона: датчик освещения поначалу работал странно: автояркость реагировала не так, как я привык. Прошло несколько часов, система адаптировалась. Отпечаток пальца пришлось заводить заново, что ожидаемо после замены дисплея со встроенным сканером. На дисплей нанесена защитная пленка — аккуратно, но не так идеально ровно, как заводская.

Нехилая стоимость замены экрана. Фото.

Нехилая стоимость замены экрана

Из гарантийного акта узнал детали. В качестве даты покупки указано 22 ноября 2025 года — день активации смартфона, а не день реальной покупки 1 ноября. Это важно: именно от даты активации отсчитывается международная гарантия vivo, а не от даты заказа. Также в акте указана рекомендованная розничная цена замененного дисплея — 20 400 рублей. Именно столько я бы заплатил, окажись случай негарантийным.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Про то, сколько стоит замена экрана смартфона в 2026 году на разных моделях, — разбирал отдельно. А тут отмечу, что 20 400 рублей за дисплей vivo X300 — это треть стоимости смартфона. Гарантия на экран сэкономила реальные деньги.

Стоит ли покупать смартфоны на AliExpress

История закончилась хорошо, но несколько выводов сделать стоит. Гарантия на смартфон с AliExpress работает (по крайней мере, у vivo в России). Гарантия vivo X300 была признана действующей, ремонт выполнен бесплатно, доставка туда и обратно за счет vivo. Главное условие — наличие подтверждения покупки. Если чека нет — просите его у продавца, это стандартная практика.

Смартфоны можно брать, гарантия работает. Фото.

Смартфоны можно брать, гарантия работает

Но флагман все-таки сломался. Ремонт экрана телефона стоимостью 60 тысяч рублей — это неприятный факт. Компактный флагман — не значит неуязвимый. Гарантия в России в 2026 году на технику с AliExpress — это реальный инструмент, а не маркетинговое обещание, но только если вы сохраняете подтверждение покупки и соблюдаете процедуру. Что сделать перед отправкой смартфона в сервис:

  • запросить чек у продавца на AliExpress;
  • выйти из банковских приложений удаленно;
  • сфотографировать смартфон со всех сторон перед сдачей;
  • сохранить трек-номер посылки CDEK.

Купить vivo X300 или любой другой флагман на AliExpress — по-прежнему разумное решение. Про лучшие смартфоны с AliExpress в 2026 году — там актуальная подборка с учетом текущих цен. Купить телефон с AliExpress выгоднее, чем в официальной рознице, и гарантия в России при правильном оформлении работает. Обсудить опыт гарантийного обслуживания можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.