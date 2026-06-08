Про то, почему я купил vivo X300 и почему именно на AliExpress, — рассказывал отдельно. Коротко: хотел компактный камерофон без переплаты за официальную розницу. Взял. Полгода был счастлив. А потом экран потух. Разбираю эту историю подробно, потому что многие боятся брать смартфоны с AliExpress именно из-за страха остаться без гарантии. Спойлер: страх отчасти оправдан, но не так, как вы думаете.

Как я покупал vivo X300 на AliExpress

1 ноября 2025 года, сразу после старта продаж, взял смартфон vivo X300 в версии 16/512 ГБ. Вместе с таможенной пошлиной вышло около 60 500 рублей. Для компактного флагмана с перископной камерой — честная цена. В официальной российской рознице за сопоставимые деньги такого не найдешь. Тем более сейчас, когда глобальная версия vivo X300 на AliExpress стоит от 48 тысяч.

Купить vivo X300

В обзоре vivo X300 после полугода использования подробно рассказывал об ощущениях от смартфона. Если совсем коротко: бомбезный компактный аппарат, именно то, что хотел. Камера, размер, автономность — все устраивало. Казалось бы, история на этом могла закончиться. Но 27 мая 2026 года все изменилось. Следить за новостями о vivo удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Потух экран телефона — что делать

Пользовался смартфоном в обычном режиме, и экран телефона потух. Не завис, не показал артефакты, а просто погас. При этом сам смартфон явно продолжал работать: была тактильная вибрация, чувствовался отклик на нажатия. Экрана просто не было.

Первая мысль — глюк. Попробовал принудительную перезагрузку Android: зажал кнопку питания на 10 секунд. Не помогло. Подключил к зарядке — смартфон зарядился судя по всему, но экран vivo X300 по-прежнему не показывал ничего. Подождал два дня, надеясь что само пройдет. Не прошло. Стало понятно: проблема серьезная. И тут встал вопрос, который я честно боялся задавать: примут ли телефон vivo X300, купленный на AliExpress, на гарантийный ремонт в России?

Гарантия на смартфоны с AliExpress

Зашел на официальный сайт vivo и нашел услугу ремонта с доставкой: это оказалось кстати, потому что в моем городе сервисного центра vivo нет. При заполнении заявки система потребовала приложить чек покупки. Чека у меня, разумеется, не было — кто хранит чеки с AliExpress?

Написал продавцу на AliExpress с просьбой выслать подтверждение покупки. Продавец ответил быстро и без вопросов прислал документ. Хороший момент: если берете дорогой смартфон с AliExpress, сразу сохраняйте переписку и скриншоты заказа — пригодятся.

Заполнил заявку на гарантийный ремонт через сайт vivo, приложил документ от продавца. На следующий день пришел ответ на почту: нести смартфон в полной комплектации на ПВЗ CDEK — накладная уже оплачена vivo. В письме честно предупредили: если диагностика покажет негарантийный случай, оплачиваю ремонт и обратную доставку сам. Риск был реальный. 1 июня сходил в CDEK и сдал смартфон. Гарантия на телефон с AliExpress начала работать — по крайней мере, в части логистики.

Как ремонтируют vivo в России

Смартфон отправили в Казань, хотя ближайший ко мне сервис vivo находится в Екатеринбурге. Логику маршрутизации выяснять не стал — это не моя проблема, это их внутренняя кухня. 4 июня позвонили из vivo. Сообщили, что причину поломки установить не удалось, что само по себе интересно для ремонта смартфона по гарантии. И тут же сказали: поскольку причина неизвестна, выполнят замену экрана по гарантии бесплатно. То есть сомнения были решены в мою пользу.

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Попросили предоставить код разблокировки экрана для калибровки через инженерное меню. Я дал, потому что заранее, перед отправкой смартфона, удаленно вышел из всех банковских приложений с другого устройства. Важный совет для всех: перед сдачей смартфона в сервис выходите из банковских приложений удаленно через личные кабинеты банков или приложения на другом устройстве. Это занимает 10 минут и исключает любые риски. Гарантия vivo сработала — оставалось только ждать возврата.

Гарантийное обслуживание смартфона — что я получил

8 июня смартфон вернулся. Внешне выглядит хорошо, работает нормально. Несколько нюансов после замены экрана телефона: датчик освещения поначалу работал странно: автояркость реагировала не так, как я привык. Прошло несколько часов, система адаптировалась. Отпечаток пальца пришлось заводить заново, что ожидаемо после замены дисплея со встроенным сканером. На дисплей нанесена защитная пленка — аккуратно, но не так идеально ровно, как заводская.

Из гарантийного акта узнал детали. В качестве даты покупки указано 22 ноября 2025 года — день активации смартфона, а не день реальной покупки 1 ноября. Это важно: именно от даты активации отсчитывается международная гарантия vivo, а не от даты заказа. Также в акте указана рекомендованная розничная цена замененного дисплея — 20 400 рублей. Именно столько я бы заплатил, окажись случай негарантийным.

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Про то, сколько стоит замена экрана смартфона в 2026 году на разных моделях, — разбирал отдельно. А тут отмечу, что 20 400 рублей за дисплей vivo X300 — это треть стоимости смартфона. Гарантия на экран сэкономила реальные деньги.

Стоит ли покупать смартфоны на AliExpress

История закончилась хорошо, но несколько выводов сделать стоит. Гарантия на смартфон с AliExpress работает (по крайней мере, у vivo в России). Гарантия vivo X300 была признана действующей, ремонт выполнен бесплатно, доставка туда и обратно за счет vivo. Главное условие — наличие подтверждения покупки. Если чека нет — просите его у продавца, это стандартная практика.

Но флагман все-таки сломался. Ремонт экрана телефона стоимостью 60 тысяч рублей — это неприятный факт. Компактный флагман — не значит неуязвимый. Гарантия в России в 2026 году на технику с AliExpress — это реальный инструмент, а не маркетинговое обещание, но только если вы сохраняете подтверждение покупки и соблюдаете процедуру. Что сделать перед отправкой смартфона в сервис:

запросить чек у продавца на AliExpress;

выйти из банковских приложений удаленно;

сфотографировать смартфон со всех сторон перед сдачей;

сохранить трек-номер посылки CDEK.

Купить vivo X300 или любой другой флагман на AliExpress — по-прежнему разумное решение. Про лучшие смартфоны с AliExpress в 2026 году — там актуальная подборка с учетом текущих цен. Купить телефон с AliExpress выгоднее, чем в официальной рознице, и гарантия в России при правильном оформлении работает. Обсудить опыт гарантийного обслуживания можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.