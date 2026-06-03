Хотя мы уже рассказывали о лучших флагманах на Android в 2026 году, уже во второй половине 2026-го нас ждёт масштабное пополнение линеек устройств известных производителей. Так, инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Xiaomi, Vivo и Oppo ускоряют свои планы и могут вывести новые флагманские линейки уже в сентябре. Сразу оговоримся: это инсайд, а не официальные анонсы, поэтому относиться к деталям стоит спокойно.
Флагманы Xiaomi, Vivo и Oppo в 2026 году
По словам Digital Chat Station, линейка Xiaomi 18 почти наверняка дебютирует в Китае в сентябре. Здесь ничего удивительного нет: Xiaomi 17 вышел в сентябре 2025 года, хотя глобалка появилась только в 2026-м и сейчас доступна со скидкой на AliExpress примерно за 57 000 ₽, так что компания просто сохранит привычный график.
Более интересный момент в том, что Vivo X500 и Oppo Find X10 тоже стремятся выйти в том же месяце. Если планы сбудутся, сентябрь превратится в плотную битву премиальных смартфонов сразу от нескольких производителей. Но пока это именно прогноз инсайдера, а не зафиксированные даты.
Когда выйдут новые смартфоны на Android
Apple, как ожидается, представит линейку iPhone 18 Pro и свой первый складной смартфон (его условно называют iPhone Ultra) в традиционный осенний сезон. Логика китайских брендов проста: выйти чуть раньше — значит, перехватить внимание до того, как анонсы Apple займут все заголовки.
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Для обычного покупателя это означает одно: в сентябре придётся выбирать сразу из нескольких сильных новинок, а не ждать их по очереди. С одной стороны, это удобно для сравнения. С другой — поток анонсов легко превращается в информационный шум, где маркетинг каждого бренда обещает «революцию».
Какими будут флагманские смартфоны 2026 года
Официальных характеристик пока нет, но прежние утечки дают примерную картину. Подчеркнём: всё ниже — слухи, и до анонса они могут измениться.
- Xiaomi 18 — ожидаются версии Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. Линейка может стать одной из первых на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm.
- Vivo X500 — предположительно X500, X500 Pro (или Pro Mini) и X500 Pro Max, с упором на камеры и более ёмкие аккумуляторы.
- Oppo Find X10 — также несколько моделей, включая Pro и Pro Max версии.
И Vivo, и Oppo, по данным утечек, могут получить новый процессор MediaTek Dimensity 9600, в то время как Vivo X300 нашего автора Германа Вологжанина работает на чипе Dimensity 9500, и нареканий он у него не вызывал.
Выйдут ли флагманы 2026 года в России
Здесь важно трезво смотреть на вещи. Все три линейки сначала выйдут в Китае, а официальные глобальные версии и тем более российские поставки появляются позже и по другим ценам. Цен инсайдер не называет, так что любые суммы сейчас были бы выдумкой.
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Если вы планируете покупку прямо сейчас — ждать сентябрьских новинок ради «эффекта свежести» особого смысла нет: реальная доступность в России растянется во времени. А вот если апгрейд можно отложить, имеет смысл дождаться хотя бы официальных характеристик. Кстати, ценовая граница между брендами размывается: мы уже разбирали, почему Xiaomi стала дороже iPhone в топовых конфигурациях.