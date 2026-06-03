Хотя мы уже рассказывали о лучших флагманах на Android в 2026 году, уже во второй половине 2026-го нас ждёт масштабное пополнение линеек устройств известных производителей. Так, инсайдер Digital Chat Station утверждает, что Xiaomi, Vivo и Oppo ускоряют свои планы и могут вывести новые флагманские линейки уже в сентябре. Сразу оговоримся: это инсайд, а не официальные анонсы, поэтому относиться к деталям стоит спокойно.

Android-флагманы, на которые стоит обратить внимание. Фото.

Android-флагманы, на которые стоит обратить внимание

Флагманы Xiaomi, Vivo и Oppo в 2026 году

По словам Digital Chat Station, линейка Xiaomi 18 почти наверняка дебютирует в Китае в сентябре. Здесь ничего удивительного нет: Xiaomi 17 вышел в сентябре 2025 года, хотя глобалка появилась только в 2026-м и сейчас доступна со скидкой на AliExpress примерно за 57 000 ₽, так что компания просто сохранит привычный график.

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Более интересный момент в том, что Vivo X500 и Oppo Find X10 тоже стремятся выйти в том же месяце. Если планы сбудутся, сентябрь превратится в плотную битву премиальных смартфонов сразу от нескольких производителей. Но пока это именно прогноз инсайдера, а не зафиксированные даты.

Когда выйдут новые смартфоны на Android

Apple, как ожидается, представит линейку iPhone 18 Pro и свой первый складной смартфон (его условно называют iPhone Ultra) в традиционный осенний сезон. Логика китайских брендов проста: выйти чуть раньше — значит, перехватить внимание до того, как анонсы Apple займут все заголовки.

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Для обычного покупателя это означает одно: в сентябре придётся выбирать сразу из нескольких сильных новинок, а не ждать их по очереди. С одной стороны, это удобно для сравнения. С другой — поток анонсов легко превращается в информационный шум, где маркетинг каждого бренда обещает «революцию».

Какими будут флагманские смартфоны 2026 года

Ожидается, что именно так будет выглядеть Xiaomi 18. Фото.

Ожидается, что именно так будет выглядеть Xiaomi 18

Официальных характеристик пока нет, но прежние утечки дают примерную картину. Подчеркнём: всё ниже — слухи, и до анонса они могут измениться.

  • Xiaomi 18 — ожидаются версии Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. Линейка может стать одной из первых на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm.
  • Vivo X500 — предположительно X500, X500 Pro (или Pro Mini) и X500 Pro Max, с упором на камеры и более ёмкие аккумуляторы.
  • Oppo Find X10 — также несколько моделей, включая Pro и Pro Max версии.

И Vivo, и Oppo, по данным утечек, могут получить новый процессор MediaTek Dimensity 9600, в то время как Vivo X300 нашего автора Германа Вологжанина работает на чипе Dimensity 9500, и нареканий он у него не вызывал.

Выйдут ли флагманы 2026 года в России

Здесь важно трезво смотреть на вещи. Все три линейки сначала выйдут в Китае, а официальные глобальные версии и тем более российские поставки появляются позже и по другим ценам. Цен инсайдер не называет, так что любые суммы сейчас были бы выдумкой.

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Если вы планируете покупку прямо сейчас — ждать сентябрьских новинок ради «эффекта свежести» особого смысла нет: реальная доступность в России растянется во времени. А вот если апгрейд можно отложить, имеет смысл дождаться хотя бы официальных характеристик. Кстати, ценовая граница между брендами размывается: мы уже разбирали, почему Xiaomi стала дороже iPhone в топовых конфигурациях.